Co je v dnešní době pravidly pro výběr sexuálních partnertů

10. 9. 2024

čas čtení 4 minuty

Proč je seznamovací aplikace Feeld tak populární?



Je zřejmé, že pokud nejste na žádné seznamovací aplikaci, neměli byste na ně mít žádný názor a rozhodně byste se neměli starat o názory ostatních lidí na ně. Ale o Feeldu jsem toho slyšela tolik, že ho nemůžu ignorovat, píše Zoe Williams.

Lidé někdy nazývají Feeld seznamovací aplikací pro „trojice“, a to kvůli tomu, jak vznikla: dvojice technologických podnikatelů Dimo Trifonov a Ana Kirova, která zvažovala otevření svého vztahu, dostala nápad na aplikaci, kterou původně chtěla nazvat 3nder. Ve skutečnosti není určena jen pro trojice, ale pro cokoli vzdáleně netradičního, co se týče sexu, od etické nemonogamie až po tu nejobyčejnější jednorázovou společnou noc.

Většina příjmů aplikace Feeld pochází od zahraničních uživatelů a její příjmy se za rok téměř zdvojnásobily na téměř 40 milionů liber.



Jejím posláním je „povznést lidskou zkušenost se sexualitou a vztahy“. Takže rekapitulace s výhradou, že bych na to neměl mít žádný názor. Jenže dosavadní seznamovací aplikace jsou děsné. Jejím posláním je „povznést lidskou zkušenost se sexualitou a vztahy“. Takže rekapitulace s výhradou, že bych na to neměl mít žádný názor. Jenže dosavadní seznamovací aplikace jsou děsné.

Je to ‚hobbesovská předcivilizační pekelná krajina‘. Pravidla jsou brutální. V jednu chvíli jste milostně bombardováni a v další minutě ignorováni Absence sociální architektury, společných přátel a podobně znamená, že jste mohli být padesátkrát odmítnuti, aniž byste věděli proč.





Současně mladí lidé přestali mít sex.







Ve Spojeném království v roce 2020 čtvrtina lidí ve věku 18 až 24 let neměla v předchozím roce vůbec žádný sex.







Feeld není ani tak výzvou těmto podivně oživeným genderovým omezením, jako spíše stránkou, kde jsou takové pojmy irelevantní. Pokud je někdo na Feeldu „velmi decentní, velmi pozorný“, jedná se s největší pravděpodobností o fetiš. Jistě, může to být existenční hrozba pro nukleární rodinu. Ale to je také v pořádku.







Podrobnosti v angličtině ZDE

0

179

Tehdy všichni obviňovali Netflix. Pak obviňovali Covid. Když v roce 2021 studie zjistila, že téměř 40 % Kaliforňanů ve věku 18 až 30 let nemělo v posledních 12 měsících žádný sex, začali technologičtí vývojáři obviňovat aplikace.Scott Galloway, akademik, podcaster a autor knihy Adrift: Amerika ve 100 grafech, vyslovil teorii, že ženy si vybírají partnery podle tří kritérií. „Číslo jedna je schopnost signalizovat budoucí zdroje. Číslo dvě je inteligence. Číslo tři je laskavost.“ Loni mi řekl, že internetové seznamování tuto metodologii narušilo. Z profilu na seznamce nemůžete posoudit inteligenci ani laskavost, takže vám zbývá posuzovat pouze mužovy zdroje a všechny se shlukují kolem chlapa s viditelnými rolexkami. Existují podle něj studie, které ukazují, že ve skupině 50 mužů a 50 žen věnuje asi 45 žen veškerou pozornost jen pěti mužům, takže 45 mužů se uchází o pozornost pěti žen.Vyvíjel se tedy dvoustupňový systém - muži, kteří nikdy neměli sexuální úspěch, ti, o které byl velký zájem, což vedlo k tomu, co Galloway nazval „Porsche polygamií“: "Ten chlap má Porsche, takže si může dělat, co chce."Nepřesvědčuje mě to, píše autorka. Je to společenská pohádka, kterou si (někteří) lidé rádi namlouvají, že ženy prý myslí vaječníky, a prý vždycky hledají jistotu - finanční, temperamentní, romantickou -, zatímco muži jsou nespolehliví a je třeba je nějak lasem přivázat ke stabilním jednotkám jako svéhlavý dobytek. Vypovídá to o křehké mužnosti, která se nedokáže vyrovnat s představou, že ženy jsou stejně chaotické. . Nemohla jsem si však nevšimnout, že konvence seznamovacích aplikací, a to nejen v rámci seznamovací hry, ale i v diskurzu kolem sexu se řítí zpět do 50. let. Muži na nich musejí vypadat bohatě. Ženy musejí vypadat upraveně. Muži hledají sex. Ženy hledají manželství.