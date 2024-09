V Izraeli probíhá celostátní generální stávka v důsledku hněvu veřejnosti nad smrtí rukojmích a neúspěšnými jednáními o příměří

2. 9. 2024

čas čtení 5 minut





Počet mrtvých v Gaze dosáhl 40 786, uvádí ministerstvo zdravotnictví v Gaze



Od 7. října bylo při izraelských úderech v Gaze zabito nejméně 40 786 Palestinců a 94 224 jich bylo zraněno, uvedlo v pondělním prohlášení ministerstvo zdravotnictví Gazy.



Další tisíce mrtvých jsou podle ministerstva pravděpodobně ztraceny v sutinách enklávy.



Anat Elbazová, manažerka lidských zdrojů ve společnosti Sartorius v Bejt Ha'emku, zorganizovala hodinový protest na křižovatce Bejt Ha'emek na silnici 70 v severním Izraeli.

Elbazová řekla deníku Times of Israel, že protest uspořádali ze solidarity s příbuznými izraelských rukojmích, které Hamás drží v zajetí v Gaze. Asi 100 lidí mává izraelskými vlajkami a plakáty rukojmích.



„Všech izraelských občanů si musíme vážit a nechceme, aby vláda opustila své občany,“ řekl Elbazová.



Další zaměstnanec společnosti, Osnat Kalati, nesouhlasí s těmi, kteří „prosazují totální vítězství“ Izraele ve válce v Gaze, protože to snižuje pravděpodobnost příměří (Benjamin Netanjahu prohlásil, že Izrael musí přinést „absolutní vítězství“, což znamená likvidaci Hamásu, úplné rozbití všech jeho praporů a zničení celé sítě podzemních tunelů).



„Pokud však nedojde k příměří, je zřejmé, že rukojmí nebudou propuštěna,“ řekl Kalati.





Od 7. října bylo při izraelských úderech v Gaze zabito nejméně 40 786 Palestinců a 94 224 jich bylo zraněno, uvedlo v pondělním prohlášení ministerstvo zdravotnictví Gazy.Další tisíce mrtvých jsou podle ministerstva pravděpodobně ztraceny v sutinách enklávy.Elbazová řekla deníku Times of Israel, že protest uspořádali ze solidarity s příbuznými izraelských rukojmích, které Hamás drží v zajetí v Gaze. Asi 100 lidí mává izraelskými vlajkami a plakáty rukojmích.„Všech izraelských občanů si musíme vážit a nechceme, aby vláda opustila své občany,“ řekl Elbazová.Další zaměstnanec společnosti, Osnat Kalati, nesouhlasí s těmi, kteří „prosazují totální vítězství“ Izraele ve válce v Gaze, protože to snižuje pravděpodobnost příměří (Benjamin Netanjahu prohlásil, že Izrael musí přinést „absolutní vítězství“, což znamená likvidaci Hamásu, úplné rozbití všech jeho praporů a zničení celé sítě podzemních tunelů).„Pokud však nedojde k příměří, je zřejmé, že rukojmí nebudou propuštěna,“ řekl Kalati.

Stovky protestujících, kteří požadují dohodu o rukojmích, pochodují po telavivské Namir Road a míří k velitelství národní obrany.







Přibližně 200 demonstrantů s přestávkami blokuje dopravu na hlavní křižovatce v Be'er Ševě na jihu Izraele v rámci demonstrace koordinované s policií.

Některé služby na letišti Ben Gurion, hlavním izraelském uzlu letecké dopravy, byly kvůli stávce pozastaveny, ačkoli příchozí lety stále přistávaly.

Několik demonstrantů bylo policií zraněno, včetně jednoho, kterého policisté údajně bili do hrudníku a hlavy, a jednoho muže, který byl zasažen do zad omračujícím granátem, uvedl Haaretz podle protestní skupiny lékařů.

0

181

Arnon Bar-David, předseda největší izraelské odborové organizace Histadrut, uvedl, že generální stávka skončí dnes v 18 hodin místního času , jak informují izraelská média. Generální stávka začala kolem osmé hodiny ráno místního času. Původně měla stávka trvat až do zítřejšího rána.Ozbrojené křídlo Hamásu, brigády al-Kassasm, se přihlásilo k odpovědnosti za dva páteční útoky proti Izraelcům na okupovaném Západním břehu Jordánu, uvedla skupina ve svém prohlášení.Tři Izraelci byli zraněni při dvou samostatných útocích na okupovaném Západním břehu Jordánu, ke kterým došlo v osadě Karmei Tzur a v křižovatce Guš Ecion nedaleko Hebronu.kteří byli zajati při útoku Hamásu 7. října.Agentura France-Presse v neděli citovala nejmenovaného představitele Hamásu, který uvedl, že rukojmí byli „zabiti palbou a bombardováním [izraelské] okupační armády“, což IDF popřely.Kromě narušení provozu na letišti Ben Gurion dnes ráno byla v mnoha oblastech po celé zemi zrušena nebo jen částečně funguje autobusová a rychlíková doprava.Izraelský krajně pravicový ministr financí Bezalel Smotrich napsal generálnímu prokurátorovi žádost o vydání soudního zákazu s odůvodněním, že stávka poškodí ekonomiku a nemá žádný právní základ, protože jejím hlavním cílem je ovlivnit vládní politiku v oblasti bezpečnosti státu.„Pokračuje úsilí o poskytnutí této klíčové vakcíny dětem, ale to, co nyní potřebují nejvíce, je příměří,“ napsala agentura v příspěvku na X, zatímco očkovací kampaň pokračuje druhým dnem.Očkování mají doprovázet třídenní přestávky v bojích v několika oblastech území, aby bylo možné naočkovat více než 640 000 dětí. Navzdory tomuto slibu se však v neděli objevily četné zprávy o izraelských náletech, při nichž v Gaze umírali Palestinci.Světová zdravotnická organizace se domnívá, že aby byla kampaň účinná, musí být v Gaze očkováno 90 % dětí mladších 10 let.Většinou se jedná o hlavní silnice a křižovatky v okolí Tel Avivu a na severu země.uvedl izraelský deník Haaretz.