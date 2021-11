ČR ne nyní globálně co do počtu mrtvých na šestém místě

29. 11. 2021

čas čtení 3 minuty





- Globálně nejpostiženější země na počet obyvatel je Peru (610 mrtvých na 100 000 obyvatel), Bulharsko (404), Bosna-Hercegovina (380), Černá Hora (364, Severní Makedonie (362). Maďarsko (351) a Česká republika (307).



- Koronavirus dosud usmrtil nejméně 5 197 718 osob a bylo registrováno více než 260 milionů nákaz. V neděli zemřelo celosvětově na covid 4760 osob a bylo zaznamenáno nových 382 619 nákaz. Světová zdravotnická organizace ale odhaduje, že počet mrtvách na covid je zřejmě dvakrát až třikrát vyšší. Největší počet denních mrtvých nejnověji je v Rusku (1209), v Ukrajině (297) a v Indii /236). Spojené státy jsou nejvíce postiženou zemí s 776 639 úmrtími a 48,2 miliony nákaz. Druhou nejpostiženější zemí po USA je Brazílie s 614 278 mrtvými a 22 miliony nákaz, Indie s 468 790 mrtvými a 38 miliony nákaz, Mexiko s 293 897 mrtvými a 3,8 miliony nákaz a Rusko s 273 964 mrtvými a s 9,6 miliony nákaz.





V nedělí 28. listopadu zaznamenala Česká republika 9272 denních nákaz. O víkendu se v ČR nákazy řádně nezaznamenávají. (Ve srovnání s předchozí nedělí 21.11. je to nárůst o 1000 nákaz.) Hospitalizováno je 5804 osob. Celkem zemřelo v ČR 32 837 lidí, denní nárůst (i z předchozích dní) o 92 mrtvých.

Nejhorší je situace na Moravě, především v Prostějově (1847), v Šumperku (1873 nákaz na 100 000 obyvatel), v Olomouci (1639), ve Vyškově (15535), v Kroměříži (1685), v Prachaticích (1597), ve Zlíně (1543), ve Frýdku-Místku (1497) ve Strakonicích (1293), v Uherském Hradišti (1627), v Písku {1356), v Brně (1360), v Blansku (1467), v okresech kolem Prahy (Praha-východ 1376, Praha-západ 1227) a v Českých Budějovicích (1501). Praha má 1094 nákaz na 100 000 osob. V mnoha okresech je nákaza kolem 1000 osob na 100 000 obyvatel, což je bezprecedentní. Celorepublikově je potvrzeno 2203 případů na 100 000 obyvatel za poslednich 14 dní, 1201 za poslednich 7 dní.



- Polsko oznámí nová omezení s cílem zabránit šíření variantě omikron.

- Skotská a velšská vláda požadují osmidenní karanténu pro všechny příjezdy do země.



- Skotsko zaznamenalo šest nákaz variantou omikron. Premiérka Sturgeonová připouští, že je to možné, avšak nepravděpodobné, že do Skotska tato nákaza pronikla v důsledku summittu COP26. Některé skotské nákazy omikronu nemají žádnou cestovatelskou historii, z čehož vyplývá, že už dochází do určité míry ke komunitnímu šíření této nákazy.





- Světová zdravotnická organizace varuje před "velmi vysokým rizikem" od varianty omikron. WHO hodnotí riziko od varianty omikron jako "velmi vysoké". Britští epidemiologové o víkendu vyjádřili názor, že bude chvíli trvat, než se omikron rozšíří společnostmi a hlavní problém zřejmě vznikne až od ledna.



- Omikron byl registrován ve více než deseti zemích světa, včetně Británie, Německa, Francie, Dánska, Izraele, Hongkongu, Austrálie a Jihoafrické rpubliky.



- Portugalsko zaznamenalo třináct případů nové nákazy omikronem u fotbalistů a členů pracovního týmu lisabonského fotbalového družstva Belenses.



- Ministři zdravotnictví skupiny G7 budou v pondělí jednat o variantě omikron.



- Bývalý britský premiér Gordon Brown upozornil, že do konce letošního roku západní země vyhodí 100 milionů vakcín. "Tím ohrožujete životy."



- Vojenská policie v Holandsku zatkla manželskou dvojici, která měla pozitivní test na koronavirus, byla v hotelu a pokusila se utéci do Španělska.



Podrobnosti v angličtině ZDE

