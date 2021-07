„Jsem ve velkém nebezpečí, bojím se každý“ (خطر زیاد دارم میترسم هر لحزه), pláče 16letý Afghánec

17. 7. 2021 / Fabiano Golgo

čas čtení 3 minuty

شب روز خواب نداریم" (Nemůžeme spát, jsme vzhůru ve dne v noci.")



Kdyby měl Mukhtar Habibi evropské jméno, nebyl by okamžitě identifikován jako Afghánec. Když uvažujeme o Afghánistánu, představujeme si, že lidé tam žijí v temném středověku, nosí muslimské oblečení ve svých jeskyních. Mukhtar je však důsledkem americké okupace Kábulu. Narodil se teprve před 16 lety, když americké jednotky už byly v jeho zemi téměř deset let. Jeho otec je veterinář a jeho matka je účetní, má mladší sestru a žije v paneláku, který je velmi podobný těm, které za Husákovy doby vyrostly v českých zemích

Jeho život střední třídy se velmi málo liší od každodenního života na Západě. Každé ráno chodí Mukhtar do školy a se svými spolužáky dvakrát týdně hraje fotbal. Většinu času tráví na svém mobilním telefonu přístupem ke svým účtům na Instagramu, na Facebooku a na TikToku. Je závislý na videohrách a miluje hudbu K-Pop (jihokorejské teenagerské kapely), japonskou animaci, Spidermana a Lady Gaga. A Aňu Geislerovou ... Proto mě kontaktoval.



Poté, co ji viděl v jednom filmu na Netflixu, se Mukhtar do české herečky zamiloval. A začal hledat lidi, kteří žijí v České republice, zda by mu někdo mohl říct více o jeho lásce (nebo chtíči) adolescenta. Vytiskl si všechny dostupné fotografie Geislerové, které našel na internetu, a měl je vylepené na celé stěně své ložnice. Do minulého týdne. Ze strachu před Talibanem je teď sundal a opatrně schoval plakáty své víly do krabice a strčil ji pod skříň. Bojí se, že to Taliban najde a potrestá ho za jeho touhu po ženě, a co ještě hůř, po nemuslimské ženě.



Vyrostl svobodný a pozápadněný, nyní mu hrozí, že se stane obětí Talibanu a jeho budoucnost bude návratem ke kultuře, kterou nikdy nepoznal, k životu, v němž vyrostli jeho rodiče, ale který on a jeho generace vůbec nezná. Stejně jako čeští rodiče doma velmi málo mluvili se svými dětmi o předchozím režimu, jakmile skončil, afghánští rodiče se také raději zaměřovali na současnost, než aby s dětmi doma diskutovali o minulosti, takže Mukhtar nikdy nepředpokládal, že současná situace bude vůbec možná. Ani přesně neví, co to znamená.



Říká, že jeho rodiče jsou zoufalí, jeho učitelé říkají studentům, aby ve svém životě skryli všechny známky západního vlivu a ženy pálí oblečení, které není v souladu s islámem, jako opatření pro ochranu před pravděpodobnou nadcházející invazí Talibanu do hlavního města.



Mukhtar je produktem neúspěšného pokusu o sociální inženýrství z Bílého domu. Nyní se stane obětí válečných her Ruska, Íránu, Turecka, Sýrie a Pákistánu.



Kvůli pandemii nemá Mukhtar žádné východisko. Nemůže cestovat do zahraničí, protože hranice jsou pro Afghánce uzavřené. Jakmile jeho vládu převezme Taliban, příjem a životní styl jeho rodičů ztratí veškerou hodnotu. Jeho matka může být usmrcena za to, že má vysokoškolský diplom. Jeho otec může být pronásledován za spolupráci s Američany. Jeho sestra bude muset vyrůstat s úplně zakrytým obličejem. A bude se muset vkrádat se strachem pod šatník, a dívat se na fotografie Geislerové, jako by to byly samizdaty.

