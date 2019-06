Trump zneužije britskou královskou rodinu jako statistů pro svou předvolební kampaň

3. 6. 2019



Bohatý spektákl britské monarchie, kterou od úterka na tři dny navštíví Donald Trump se svými čtyřmi dětmi, poslouží jako ujištění Trumpovým stoupencům v USA, že v zahraničních hlavních městech s Trumpem zacházejí jako s králem, píše Julian Borger.





"To, co Trump chce, je, aby mu lidi pochlebovali," konstatuje Thomas Wright, ředitel centra pro USA a Evropu v Brookings Institution. "Chce protokol a velkolepost, majestátnost, a být uprostřed toho všeho. Tak on vnímá globální diplomacii. Chození z královského paláce do kancléřství, setkání s politiky a chování se jako světový šéf."





Z tohoto hlediska je Británie pro Trumpa naprosto dokonalá. V pondělí přijme anglická královna Trumpa obřadně v zahradách Buckinghamského paláce. Vykoná tam přehlídku čestné stráže a královské dělostřelectvo uspořádá mu střeleckou poctu z Green Parku a z londýnského Toweru.



Bude se konat odpolední čas a bankety a v městě Portsmouth ho přijme britské námořnictvo.



Trump veze do Británie své čtyři děti. Ivanka se bude v úterý účastnit "snídaně podnikatelských předáků" se svým otcem ve společnosti Theresy Mayové a vévody z Yorku.



Všechny tyto scény posléze marketingově využije Trumpovo podnikatelské impérium a jeho předvolební mašinérie. Sloučí dynastii Donalda Trumpa s dynastií královské rodiny Windsorů.



Britská královská rodina tak Trumpovi poslouží jako statisté pro jeho předvolební kampaň z roku 2020. Jediná příslušnice královské rodiny se zkušeností herečky, Meghan, Američanka, která je nyní vévodkyní ze Sussexu, se Trumpovy návštěvy neúčastní. Je na mateřské dovolené se svým malým synem Archiem, ale označila Trumpa za "konfliktní" a "misogynní" osobu. Oplátkou za to ji Trump v rozhovoru charakterizoval jakou "zlou a hnusnou".



