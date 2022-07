Zahoďte svá antidepresiva, nová rozsáhlá studie ukazuje, že nedostatek serotoninu není příčinou deprese

25. 7. 2022 / Fabiano Golgo

čas čtení 7 minut



Podle výzkumné společnosti Biospace se ve farmaceutickém průmyslu ročně prodá antidepresiv za 19 miliard amerických dolarů (Molecular Psychiatry však nenalezl žádné konzistentní důkazy o tom, že deprese je způsobena nižší hladinou serotoninu v mozku. Podle výzkumné společnosti Biospace se ve farmaceutickém průmyslu ročně prodá antidepresiv za 19 miliard amerických dolarů ( Anxiety Disorder and Depression Treatment Market Size to Reach USD 19.81 Billion By 2028 | BioSpace ). Mnoho lidí užívá antidepresiva, protože je přesvědčili, že jejich deprese má biochemickou příčinu, ale nový výzkum naznačuje, že tomu tak není. Většina antidepresiv působí tak, že upravuje abnormálně nízkou hladinu serotoninu. Po desetiletí se věřilo, že deprese je důsledkem abnormalit serotoninu, neurotransmiteru, který se podílí na mnoha psychických a fyziologických procesech. Systematický přehled sedmnácti studií publikovaný ve vědeckém časopisevšak nenalezl žádné konzistentní důkazy o tom, že deprese je způsobena nižší hladinou serotoninu v mozku. https://www.nature.com/articles/s41380-022-01661-0



Celkem studie rozbírané v tomto přehledu zahrnovaly desítky tisíc účastníků. Ukazují, že asi 85 % veřejnosti se domnívá, že deprese je způsobena nízkou hladinou serotoninu nebo jinou chemickou nerovnováhou v mozku. Počet předepsaných antidepresiv od 90. let minulého století dramaticky vzrostl - v Anglii je nyní v daném roce předepsáno antidepresivum každému šestému dospělému a dvěma procentům dospívajících. Více než 37 milionů Američanů užívá antidepresiva. Island je největším spotřebitelem antidepresiv na světě. Denně je užívá 118 z každých 1000 Islanďanů. Přibližně jeden ze sedmi dospělých Australanů užívá antidepresiva denně.



Miliony lidí trpí vedlejšími účinky antidepresiv, včetně závažných abstinenčních účinků, které se mohou objevit, když se je snaží vysadit. Moje matka zachází se svými antidepresivy jako narkoman s heroinem. Perspektiva, že by byla bez nich kvůli distribučním potížím na začátku pandemie covidu-19, v ní vyvolávala záchvaty úzkosti jen při pomyšlení na to.



Antidepresiva se zaměřují na posílení neurotransmiterů, přičemž vycházejí z představy, že deprese je důsledkem snížené hladiny neurotransmiterů serotoninu, noradrenalinu a dopaminu.



Vzhledem k tomu, že až polovina lidí, kteří užívají léky na předpis k léčbě deprese, uvádí, že stále pociťují závažné, často vysilující příznaky deprese, zkoumají vědci nové možnosti léčby tohoto onemocnění. V poslední době se zaměřují na psychedelické drogy, které byly dříve považovány za "rekreační", jako je psilocybin, omamná sloučenina obsažená v "magických houbách", a ibogain, africký kořen.



Psilocybin je přirozeně se vyskytující halucinogenní látka objevená koncem 50. let 20. století v houbách sbíraných ve Střední Americe. V domorodých kulturách se používá již po staletí jako prostředek duchovního zkoumání. Studie, kterou v dubnu zveřejnil časopis Nature Medicine, zjistila, že psilocybin snižuje příznaky deprese u dospělých osob s touto poruchou. Psilocybin increases brain network integration in patients with depression | Nature Medicine



Esketamin, derivát ketaminu neboli "speciálního K", jak byl kdysi znám rekreačním uživatelům, může v určitých dávkách navodit stav podobný transu a byl také používán jako prostředek k umrtvení. V klinických studiích esketamin snižoval příznaky deprese až sedm dní po každé dávce. Antidepressant Efficacy and Tolerability of Ketamine and Esketamine: A Critical Review | SpringerLink



Dalším psychedelikem, které může pomoci lidem s těžkou depresí, je dimethyltryptamin, který je klíčovou složkou ayahuasky, halucinogenního odvaru používaného v domorodých kulturách Jižní Ameriky po staletí. Ve studii se šesti účastníky publikované v roce 2015 bylo zjištěno, že tato sloučenina snižuje příznaky deprese. SciELO - Brasil - Antidepressant effects of a single dose of ayahuasca in patients with recurrent depression: a preliminary report Antidepressant effects of a single dose of ayahuasca in patients with recurrent depression: a preliminary report



Mezitím je ibogain dalším přirozeně se vyskytujícím psychedelikem, které se nachází v rostlinách v Gabonu. Tento halucinogen se již po staletí používá při náboženských rituálech, ale podle výzkumu může být také účinnou léčbou duševních stavů od deprese až po poruchy způsobené užíváním návykových látek. A non-hallucinogenic psychedelic analogue with therapeutic potential | Nature



Shodou okolností mám k ibogainu velmi blízký vztah. Nikdy jsem ho neužíval, protože nejsem na ničem závislý a nikdy jsem nebyl. Nepiji alkohol, nikdy jsem si nedal do úst cigaretu, takže jediným důvodem, proč jsem si s ibogainem tak "blízký", je náhodné setkání, když mi bylo 19 let.



V roce 1989, když mi bylo 19 let, jsem se seznámil s mužem jménem Richard Ogulnick, i když dlouho používal smyšlené jméno Eric Taub, aby se vyhnul pronásledování za to, že je dodavatelem syntetické verze kořene iboga, když se mu podařilo přesvědčit svůj kmen v Gabonu, aby mu dovolil přivézt ten kořen do Ameriky. Když jsem se stal Richieho spolubydlícím v Gainesville na Floridě, sledoval jsem z bezprostřední blízkosti jeho výzkum léčebných účinků drogy na případné pacienty, které se mu podařilo získat. Ne více než jednoho za měsíc.



Pronajímal si dva motelové pokoje - jeden pro sebe a druhý pro klienta - ve městě poblíž místa bydliště pacienta a jezdil se svou dodávkou po celé zemi, aby pacientům, kteří se chtěli zbavit závislosti, podával práškovou verzi látky. Richie zjistil, že ti, kteří si ji vzali, se po padesátihodinovém halucinogenním tripu (během něhož "sledovali" celý svůj život jako na televizní obrazovce) zbavili jakékoli závislosti. Dokonce i silná touha po ranním šálku kávy nebo potahování z cigarety po sexu u nich zmizela.



Nabízel tedy - ilegální cestou, protože ibogain byl a stále je ve Spojených státech nelegální - závislým na heroinu tuto alternativní léčbu, aby mohli skoncovat se svou strašlivou závislostí, aniž by museli procházet hrůzami abstinenčních bolestí.



Po třiceti letech používání ibogainu, který pomáhal závislým na heroinu a kokainu zbavit se závislosti, a po několika desetiletích pomoci obětem opioidové krize, která postihla americkou střední třídu (fentanyl, syntetický opioid, který je osmdesátkrát silnější než morfium, se začal hojně užívat stárnoucími ženami v domácnosti ke zmírnění chronických bolestí), Richie změnil svou činnost a používá menší dávky ibogainu jako léčbu deprese. A hlásí mi, že má skvělé výsledky, což potvrzuje studie a současný trend v psychiatrických kruzích, který upřednostňuje užívání těchto halucinogenních drog jako možnosti léčby.



Situace každého člověka je jiná, a pokud bychom o depresi uvažovali jen jako o chemické nerovnováze, mohli bychom zanedbat skutečnost, že jsou věci, které nelze napravit léky. Přesto je vhodné vzít v úvahu, že tradiční metody boje proti depresi mohou být založeny na chybných principech a že v přírodě existují látky, které by mohly odvést svou práci lépe.

