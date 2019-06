Demonstrace jako z Guinnesovy knihy rekordů

21. 6. 2019 / Boris Cvek

Na nedělní protivládní demonstraci na Letné nejsou politici zvaní, tvrdí její organizátoři. Zdá se mi to výmluvné. Na odporu k politikům je shoda naštvané veřejnosti asi největší. Tento vítr vynesl do politických výšin Věci veřejné, které se pak zahubily vlastní rozhádaností, a Andreje Babiše, který měl to štěstí, že se mu podařilo během pár let ve vysoké politici zničit levici a osedlat si její voliče. Bez bývalých voličů ČSSD a KSČM by byl už dávno politickou nulou.

Dobře, demonstrace na Letné nestojí o stávající politiky, to není nic divného z hlediska potřeby mít co největší účast. Jde o účast, nikoli o politiku. Obavy z vlastní slabosti a potřebu mít co největší účast prozrazuje i to, že organizátoři tají jména řečníků. Bodejť, ten by naštval ty, onen ony, takže by si mnoho lidí mohlo rozmyslet, jestli vůbec přijedou demonstrovat. Je to tak trochu jako z tzv. Guinnesovy knihy rekordů. Základním cílem je mít tu největší demonstraci po roce 1989. K čemu to má být? K tomu, aby byl rekord. Aby se o tom mluvilo. Co na tom, že Babišovi to může nakonec jen pomoci, protože jeho voliče to utvrdí a ti ostatní ukážou, že nemají politickou sílu, ale pouze happening?

Říká se, že normalizační režim položily demonstrace na Letné. Já bych si tím vůbec nebyl jist. Podle mne tím rozhodujícím bodem obratu byla generální stávka. Jakmile komunisti viděli, že dělníci, držící reálnou ekonomiku, jsou proti nim, tak to museli položit. Tím spíše, že neměli žádné krytí z Moskvy, které by je podrželo, kdyby se rozhodli do lidí, včetně dělníků, střílet. Představte si, že by vůdci demonstrantů dnes žádali generální stávku. Jak by to asi dopadlo?