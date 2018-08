Pro příznivce czexitu: Žádná z britských automobilek není připravena na brexit, varují zástupci odvětví

1. 8. 2018

Britské firmy jsou "stále více znepokojeny" vyhlídkami na brexit bez dohody s EU, tvrdí Mike Hawes z vedení Society of Motor manufacturers and Traders (SMMT). Podle něj členové jeho sdružení jsou "stále více znepokojeni" vyhlídkami na to, že Británie opustí EU za podmínek předepsaných Světovou obchodní organizací (WTO), upozorňuje Sean O'Grady .



Hlavní vyjednávač EU Michel Barnier vyjádřil nedávno skepsi ohledně Brity navrhované celní dohody Facilitated Customs Arrangement (FCA), která by byla zvlášť cenná pro výrobní sektor a automobilky. S ohledem na odpor EU a rostoucí politické zranitelnosti Británie roste pravděpodobnost brexitu bez dohody. To by znamenalo, že se Británie musí spokojit s podmínkami předepsanými Světovou obchodní organizací a nebude moci setrvat na jednotném trhu, v celní unii ani v rámci dohody FCA. To by znamenalo cla na obchod s automobily a součástkami ve výši 10 % a větší byrokracii v obou směrech, kterou by bylo jen zčásti možné napravit hromaděním zboží, protože do dodavatelských řetězců na obou stranách jsou integrovány výrobní a logistické techniky podle doktríny "just in time". S ohledem na 1 100 kamionů se součástkami, denně přijíždějících z Evropy do Británie, aby udržely v chodu její továrny, Hawes tvrdí, že osm měsíců zbývajících do brexitu představuje "skutečnou výzvu". Britská výroba pro vnitřní trh se v červnu propadla takřka o polovinu. Ostrý pokles výroby pro domácí trh (o 47,2 %) je údajně způsoben některými jednorázovými a krátkodobými aktéry, k nimž ovšem patří i ostrý propad domácí poptávky v Británii. Podrobnosti v angličtině: ZDE

