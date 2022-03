V ruské státní televizi se debatuje o připravované invazi do pobaltských zemi a do Švédska

13. 3. 2022

čas čtení 1 minuta

V ruské státní televizi nyní diskutují odborníci o tom, jak nejlépe napadnout severovýchodní Polsko, všechny tři pobaltské státy a švédský ostrov Gotland, který se nachází na strategickém místě v Baltském moři.



S Ruskem je něco vážně špatně.







Objeví se zdvořilí lidé a vesele zdraví místní obyvatele, kteří je vítají. Ti, kteří je nevítají, budou prostě zamčeni ve svých bytech.



Zároveň na území Západního vojenského okruhu vstoupí kontingenty do Estonska, do Lotyšska a do Litvy.



V tomto okamžiku se zapne zařízení pro elektronické rušení. Západ a NATO s údivem zjišťují, že Rusko vyhlásilo bezletovou zónu o poloměru 400 km.



Experts at a Russian state channel are now discussing how to best invade north-eastern Poland, all 3 Baltic states and the Swedish island of Gotland, which is located at a strategic place in the Baltic Sea.



Something is seriously wrong with Russia. pic.twitter.com/G0IzcJOVF1