Channbel 4 News: Jižní Libanon: Pod kontrolou Izraele
16. 6. 2026
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Otec: "Jak je možné, že zabijí náhodně se vyskytující dítě? Jak je možné, že ho vůbec nevarovali, rovnou ho zastřelili? Byl v pyžamu a bos."
Moderátor, Channel 4 News, úterý 16. června 2026, 19 hodin: Prezident Trump dnes na summitu G7 znovu kritizoval izraelskou strategii proti Hizballáhu v Libanonu s tím, že při ní umírá příliš mnoho lidí. Íránský ministr zahraničí trvá na tom, že jakákoli mírová dohoda vyžaduje stažení Izraele z Libanonu, ale izraelský premiér Benjamin Netanjahu tuto myšlenku výslovně odmítl a odmítá se stáhnout z toho, co nazývá bezpečnostními zónami. Jak jsme již informovali, Izrael vtrhl do Libanonu a vyznačil žlutou linii, tedy okupační zónu, o které tvrdí, že ji potřebuje pro vnitřní bezpečnost. Náš zahraniční korespondent Sekunder Kermani navštívila Haltu, ležící jen pár kilometrů od hranic s Izraelem:
Reportér: Krajina poznamenaná konfliktem, který nelze vyřešit pouhým příměřím. Jsme jen pár kilometrů od hranic s Izraelem. Izraelské jednotky zde okupují pás libanonského území a vytyčují takzvanou žlutou kontrolní linii, stejně jako to udělaly v Gaze.
Mnoho šíitských vesnic v této oblasti bylo izraelskou armádou zcela a spektakulárně srovnáno se zemí – podle kritiků jde o politiku kolektivního trestu vůči komunitám, které tradičně silně podporují Hizballáh.
Stejně jako mnoho křesťanských a sunnitských pohraničních vesnic se i Halta z velké části vyhnula izraelskému bombardování. Obyvatelstvo však žije ve stínu okupace.
Izraelské drony s reproduktory varují zemědělce, aby nepřekračovali hranici tohoto olivového háje. Na okraji obce bylo zabito několik obyvatel a izraelští vojáci provedli několik razií přímo ve vesnici.
Viz tento záznam. Zatímco vojáci zadržují místního muže, přichází se na ten rozruch podívat sedmnáctiletý Mohammed. Je na místě zabit.
Otec: "Jak je možné, že zabijí náhodně se vyskytující dítě? Jak je možné, že ho vůbec nevarovali, rovnou ho zastřelili? Byl v pyžamu a bos."
Mohammed měl letos maturovat. Jeho otec Ali je zdrcený a požaduje odpovědi. Někteří zdejší obyvatelé i členové Mohammedovy širší rodiny podporují to, co považují za odpor Hizballáhu vůči Izraeli, popírají však, že by ve vesnici byli nějací aktivní bojovníci.
Starosta regionu říká, že je odhodlán udržet vesnici mimo válku a zabránit Hizballáhu v provádění operací z jejich území. Zničení způsobené Izraelem je vidět na obzoru. Izrael svou přítomnost zde popisuje jako nárazníkovou zónu, která má zabránit přeshraničním útokům Hizballáhu. Zároveň však podněcuje další zášť.
Mohammed opravoval poškozené vodovodní potrubí v oblasti, když na místo náhle dorazili izraelští vojáci. Jak se cítíte, když se vám něco takového stane ve vaší vlastní zemi, ve vašem rodném městě? Srazili ho k zemi, spoutali ho, sebrali mu věci a odvezli ho a jeho kolegy k výslechu. A to v zemi, která jim vůbec nepúatří, přestože nic násilného nedělali.
Na vesnickém hřbitově si truchlící otec sedmnáctiletého Mohammeda připravuje vlastní hrob vedle hrobu svého syna. Kdo ví, jak dlouho bude trvat nejnovější izraelská okupace? Zdá se jisté, že hněv a zármutek budou přetrvávat.
Moderátor: Samozřejmě jsme požádali izraelskou armádu o reakci na zabití sedmnáctiletého Mohammeda, které jste viděli v reportáži. Řekli nám, že incident vyšetřují.
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