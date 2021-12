Koronavirus: Více než 167 000 dětí v USA přišlo v důsledku pandemie o rodiče

22. 12. 2021

čas čtení 2 minuty



- V úterý 21. prosince zaznamenala Česká republika 11 825 denních nákaz. Hospitalizováno je 4678 osob. Celkem zemřelo v ČR 35 494 lidí, to je denní nárůst o 93 mrtvých. Potvrzených případů za poslednich 14 dní je v ČR 1353 na 100 000, 563 na 100 000 za poslední týden. ZDE





"Na Západě bijí na poplach, země, které jsou na tom pořád lépe než my a nemají na rozdíl od nás už zhroucené zdravotnictví (nijak jinak se neposkytování standardní péče nazvat nedá) jdou do lockdownu, třetí dávku (podle všeho klíčovou pro ochranu proti nové mutaci) nabízejí všem po 5, po 4, někde i po třech měsících, my se ale nenecháme zbytečně vynervovat a půjdeme opět českou "my way". Neprodloužíme nouzový stav, lidi pod 45 vyfakujeme z prázdných očkovacích center, i kdyby o tu 3. dávku po 5. měsících tisíckrát prosili, a v zemi, kde nikdo nikdy není zodpovědný za nic, necháme vše na zodpovědnosti občanů (protože jinak by to byl komunismus). Po Novém roce zase řekněme, že nikdo neměl křišťálovou kouli, poděkujeme zdravotníkům za jejich nasazení a spočítáme mrtvé," píše Martin Kloubek.





- Francie očekává 100 000 denních nákaz omikronem, uvedl ve středu ministr zdravotnictví Olivier Veran. Zatím má asi 70 000 denních nákaz.

- Izrael nabídne čtvrté očkování lidem starším šedesáti let, občanům s ochromeným imunitním systémem a zdravotníkům. Je to součástí úsilí potlačit vlnu omikronu.- AstraZeneca informuje, že spolupracuje s Oxfordskou univerzitou na vakcíně proti omikronu.