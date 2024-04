"Můžeme si jít hrát ven?" praly se děti rodičů. "Ano." Zabil je izraelský dron. Jen tak

18. 4. 2024

Tutéž reportáž, trochu rozšířenou, vysílali i v CNN.











Zde je jejich komentář:











Christiane Amanpour, CNN: Při útoku na uprchlický tábor tento týden zahynulo nejméně 14 lidí, z toho osm dětí, uvedli zástupci nemocnice. Zpravodaj Jeremy Diamond přináší tuto zprávu a varování. Je to velmi obtížně sledovatelné:





Reportér: Okamžik zastavený v čase, mrtvoly nejméně čtyř dětí rozhá kolem stolního fotbalu. Smích a výkřiky radosti v okamžiku utichly. Krev nyní značí místo, kde ještě před několika minutami stáli. Šahid, v žádném případě, Šahid. Má milovaná, její bratranec, křičí. Desetiletá Šahíd je jedním z těch dětí. Její zářivě růžové kalhoty, nepřehlédnutelné v náručí muže, který ji se souhlasem její rodiny odnáší pryč, se CNN rozhodla ukázat Šahíd nza života i ve smrti, aby dala tvář této války, smrtící dopad na děti v mučírně Al Axa.







Uprostřed chaosu visí Šahídiny růžové kalhoty, jak lékař potvrzuje to, co je tragicky zřejmé. Šahíd však není sama. Je jednou z osmi dětí, které zemřely na té přeplněné ulici v Al Mahází. Nemocnice sděluje, že byly zabity izraelským dronem. V době zveřejnění izraelská armáda uvedla pouze to, že incident se prověřuje, jedno po druhém jejich malá tělíčka přicházejí na chirurgický stůl..





Otec devítileté Lucane s opuchlýma a zarudlýma očima vypráví o posledních chvílích své dcery, která hrála s kamarády fotbal. To je moje nejstarší dcera, říká. Při hře je zasáhl nálet dronu. Jsou to všechno děti. O několik hodin dříve byl Yousef jedním z těch dětí, které si hrály spolu se Šahid a Loujainem, když byl náhle zabit ve válce, kterou si nevybral, jeho matka stále lpí na svém synovi.











Ani tento chlapec, který nemůže uvěřit, že jeho bratr je mrtvý. Musí být stále naživu, pláče. Nenechávejte ho tady. Uprostřed výlevů smutku je Šahib, její krví potřísněné růžové kalhoty, opět nepřehlédnutelná. Proboha, co to všichni udělali? Jeden muž pláče. Co to všichni udělali?



