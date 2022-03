Ministr Jurečka "děkuje" všem pracovníkům Úřadu práce ČR ve svém opravdu "gentlemanském" dopisu směrem k instituci, který tvoří z devadesáti procent ženy

26. 3. 2022 / Pavel Veleman

čas čtení 8 minut





" …. Buďte vůči všem, kdo přijdou na přepážku Úřadů práce ČR vyřizovat potřebné dokumenty, maximálně příjemní a empatičtí. …Prosím, zůstaňte příjemní i ve vypjatých okamžicích a v žádném případě nedopusťte, aby komukoliv z pracovníků Úřadu práce ČR "ujel" jakýkoliv nevhodný komentář. To se v žádném případě nesmí stát. Bohužel mám z minulého týdne zpětnou vazbu, že k tomu v některých případech dochází a lidé ve frontách těmto nevhodným poznámkám velmi dobře rozumí. Obdobné chování je jednoduše nepřípustné…"

Marian Jurečka, 24. 3. 2022, výňatek z "děkovného dopisu" zaslaného přes ředitele generálního ředitelství Úřadu práce ČR Viktora Najmona všem pracovníkům Úřadu práce ČR.





Je neskutečné, jak politici ve vrcholových funkcích mají nás občany za malé děti, které je potřeba občas trošku pochválit a vzápětí jim preventivně naplácat. Všechny mnohaleté systémové chyby na Úřadu práce, řídící management ministerstva práce a sociálních věcí dokázat svést na akutní světový problém (před rokem covid, dnes válka na Ukrajině..). Avšak opožděně vyplacené dávky a zcela byrokratizovaný systém žádostí skoro o vše, nemá s těmito problémy žádnou souvislost.

Takže po úvodním pochválení v naprosto neosobním dopisu, následuje tzv. "POJEB", který je v současné situaci směrem k pracovníkům ÚP až nehorázný, arogantní a hlavně papalášky namyšlený. Ministr Jurečka naprosto neschopný se osobně vcítit do frustrace pracovníků Úřadů práce ČR, kteří dlouhodobě doplácejí na politickou neschopnost zejména za posledních deset let, kdy Úřady práce ČR byly systémově zničeny panem Jaromírem Drábkem z TOP 09 v roce 2012. Za více než deset let to nikdo z jeho nástupců nezměnil a dnes se již napříč politickým spektrem bere jako naprostá samozřejmost, že tento úřad, který je přetížen na samou mez lidských možností , vše zvládne.

Kdyby například ministr Jurečka prosadil, aby dávka dříve životního minima a dnes tzv. humanitární dávka ve výši 5000,- Kč pro ukrajinské uprchlíky byla vyplacena ihned v přijímacím středisku (vše šlo zajistit v době nouzového stavu), mimo systém Úřadu práce. Nebo kdyby bylo možno alespoň využít databázi MN, propojit ji s OKsystémem a naprosto zbytečně nevypisovat statisíce žádostí na HN a vše složitě přepisovat do nepropojených systémů OKnouze nejen meziresortně, ale ani s ostatními agendami, které spadají pod MPSV. V posledním měsíci by nemusely stát společně s českými občany desetitisíce občanů Ukrajiny v mnohahodinových frontách, které obtočily Úřady práce. Zde se stres dá krájet. O tom však nepadne v dopise ani slovo.

Ministr Jurečka si prakticky vůbec nevšímá nejen prácie dobrovolníků v první linii po příjezdu (např. Iniciativy Hlavák, která drží zadarmo služby u příjezdových vlaků v Praze a kam se ministr Jurečka snad ani nejde podívat, natož aby například prosadil alespoň formální odměnu pro tyto srdcaře (většinou jsou to mladí dobrovolníci, medici a medičky, kteří suplují nefunkční stát a ukazují, jak vše lze organizovat bez překážení důležitých politiků, sami vytvářejí funkční elektronické systémy, které narozdíl od těch spravovaných MPSV jsou zadarmo a ještě skvěle fungují.

Nehoráznost zemědělského odborníka Jurečky je ještě více komická právě v jeho naprosté mediální prázdnotě výstupů (každý, kdo dělá v sociální oblasti, vidí, jak této agendě ten člověk vůbec nerozumí) a jen důležitě chodí po televizních studiích s několika letáky od svých poradců, které neustále cpe do kamery.

Tato politická nadřazenost je vsak v této zemi všudypřítomná, podřízení nejsou pro politiky svéprávní kolegové k diskusi, ale kolečka v systému, který napravuje mnohaleté chyby politiků. Ty nás dovedly do naprostého kolapsu Úřadů práce ČR. Řadoví úředníci (referenti s minimálním platem) tak pomáhají vlastně budovat lkariéru politiků, která společnosti nic dobrého nepřinese (narozdíl od přetížených a zdravotně likvidovaných referentů). Politici ještě mají pocit, že tito pěšáci systému jsou od toho, aby papalášské chování brali jako samozřejmost a třásli se strachy před arogantní Maláčovou nebo Jurečkou… Ano, takto to chodí v této zemi.

Vážený pane ministře, opakovaně Vám zde popíšu pravdu o Úřadech práce ČR. Tyto informace se však od nikoho na MPSV nedozvíte, protože řídící management MPSV nebo ÚP velmi rychle vytuší, že jejich ministr nezná z praxe v sociální oblasti prakticky vůbec nic a tak si ho hezky "povodí", jak jsou zvyklí po desítky let. Pomáhá jim to v jejich úspěšné kariéře: Před mocnými se hrbit a po podřízených šlapat, toť nejlepší metoda pro kariéru nejen ve státní správě.

1, Úřady práce ČR kolabují dlouhodobě, zejména ve větších městech, nejsou včas vypláceny příspěvky na bydlení, což vede k obrovskému problému s placením nákladů na bydlení u samoživitelek, důchodců a zdravotně postiženéných občanů, terénní sociální práce je tak zbavena důležitého nástroje pomoci.

2, Úřady práce ČR jsou dlouhodobě podfinancovány ve všech směrech (zejména plat referentek za přepážkou je daleko menší než například pokladních v supermarketech). Na druhou stranu statisícové odměny řídícího managementu jsou výsměchem řadovým zaměstnancům nejen na Úřadu práce.

3, Úřady práce ČR mají elektronický systém OKnouze zcela nefunkční na takto zátěžové situace, agendy nejsou propojené. Celý systém je možná předražený ve stovkách procent a každý politik, který se dlouhodobě pohybuje v politice (tedy i Vy, pane ministře), to moc dobře ví, leč nikdo s tím nic nedělá…Penězovod se totiž hodí většinou každé partaji, která na MPSV zrovna bačuje.

4, Úřady práce ČR jsou řízeny až vojenským systémem, se zaměstnanci se vůbec nemluví, volí se většinou pouze písemná komunikace pomocí nesmyslných nařízení, panuje strach, mobbing a bossing směrem k zaměstnancům na samém okraji zdravotního kolapsu přetížených lidí, kteří raději odcházejí mimo obor.

5, V této situaci, kdy stát a jeho pomoc stojí vlastně na dobrovolnících nebo řadových pracovnících ÚP, je nařizování slušného chování směrem k běžencům urážkou nás všech, kdo pracují v pomáhajících profesích. Je přece naprosto samozřejmé, že každé případné excesy je třeba individuálně řešit, ale toto psát tučným písmem všem zaměstnancům je urážka a ponížení těchto lidí,

Vždy vystupuji velmi tvrdě proti každému, kdo v současné době slovně napadá uprchlíky z Ukrajiny nebo naše společné klienty třeba na HN ( všechny mé příspěvky v BL jsou obhajobou těchto lidí). Toto téma však není zásadní problém v pomáhajících profesích….Tato neadresná paušalizace je nemorální.

Kdyby tento stát byl klasickou fungující demokracii se sebevědomou občanskou společností, ve které státní zaměstnanci nejsou nevolníky politiků, kteří slouží oligarchickému systému několika desítek rodin, požadoval bych za toto " křupanské" poděkování rezignaci ministra MPSV. V této zemi, kdy strach a stres na pracovištích je brán jako samozřejmost však tato výzva je pro ministra jménem Jurečka věc nepředstavitelná.









