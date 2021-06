Británia zaznamenala 6238 denních nákaz: Indická varianta (Delta) je daleko nakažlivější než předchozí mutace

4. 6. 2021





Indická varianta (Delta) koronaviru je o 30 až 100 procent nakažlivější než předchozí dominantní, britská varianta, varoval čelný britský epidemiolog profesor Neil Ferguson, zatímnco v pátek Británie překonal počet denních nákaz 6000 případů, poprvé od letošního března.



Jiným signálem, že vzniká třetí vlna pandemie, jsou údaje britského Národního statistického úřadu. Podle něho za týden stoupla míra infekce za týden o 75 procent. V týdnu končícím dnem 29. května bylo podle odhadů nakaženo covidem v Anglii asi 85 600 lidí, tedy každý 640., o týden předtím to bylo 48 500 nakažených osob.



Odhadované číslo R je nyní v Anglii 1.0 - 1.2, minulý týden bylo 1.0 - 1.1. Více než tři čtvrtiny britských občanů už ovbdržely první vakcínu a více než 50 procent britských občanů druhou vakcínu, vláda doufá, že to rozbije vazbu mezi nákazami na jedné straně a hospitalizacemi a úmrtími na straně druhé.Čelný britský epidemiolog profesor Neil Ferguson z Imperial College v Londýně, jehož modelování covidu vedlo k zavedení prvního lockdownu v Británii, řekl v rozhlase: "V každém případě nyní získáváme mnohá data. Bohužel, zprávy ohledně varianty Delta nejsou tak pozitivní, jak bych doufal. Nejpřesnější odhad je, že tato indická varianta Delta je nejméně o 60 procent nakažlivější než britská varianta Alpha. Existuje určitá nejistota v odhadech. Může jít o větší nakažlivost od 30 až do 100 procent."Z předchozího modelování vyplývá, že pokud by byla varianta Delta o 50 procent nakažlivější, vedlo by to v Británii k 10 000 hospitalizacím denně, což by byl více než dvojnásobek denních hospitalizací v Británii na vrcholu pandemie.Varianta Delta je také spojována s více než dvojnásobným počtem hospitalizací ve srovnání s variantou Alfa. Varianta Delta je také odolnější vůči vakcínám, zejména jen po první dávce.Podrobnosti v angličtině ZDE