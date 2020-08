Bez komentáře (Kimberly Guilfoyle je milenkou Donalda Trumpa juiora)

Dobrý večer, Ameriko. Já jsem Kimberly Guilfoyle. Promlouvám k vám dnes večer jako matka, bývalá prokurátorka, Jihoameričanka a hrdá Američanka. Ano, a hrdá stoupenkyně prezidenta Donalda J. Trumpa. Proč? Protože to je ten prezident, který dělá pro Ameriku všechny důležité věci. Vybudoval největší ekonomiku, jakou svět kdy poznal. Pro lidi, kteří vyvíjejí úsilí. Pro dělnickou třídu i pro střední třídu. Jako vrchní velitel amerických vojsk on vždycky dává Ameriku na první místo. Prezident Trump je prezident, která hájí právo a zákonnost. Víte, prezidentské státnictví není zaručeno. Je to volba. Biden, Harris a ostatní socialisté fundamentálně promění tento stát. Oni chtějí otevřené hranice. Uzavřené školy. Nebezpečné amnestie a nebezpečně vrátí vaše pracovní příležitosti zpět do Číny, zatímco oni sami budou bohatnout. Tito lidé odeberou financování americké policii, rozbijí ji a zničí ji. Až se dostanete do potíží a budete potřebovat policii, NESPOLÉHEJTE NA DEMOKRATY.



Jako Američanka první generace, já vím, jak nebezpečná je jejich socialistická agenda. Moje matka Mercedes byla učitelkou pro mimořádné vzdělávání v Portoriku. Můj otec, také imigrant, přišel do této země, aby tu hledal a realizoval svůj americký sen. Já to nyní považuji za svou povinnost bojovat na ochranu tohoto snu.



Násilníkům nesmí být dovolováno, aby ničili naše města! Prodejcům drog a sexu nesmí být dovoleno, aby překročili naše hranice. Tytéž socialistické politické strategie, které zničily země, jako je Kuba a Venezuela, nesmějí zakořenit v našich městech a v našich školách. Jestliže vy chcete vidět onu socialistickou, bidenovsko-harrisovskou budoucnosti pro naši zemi, jen se podívejte na Kalifornii. [Pozn. red. Guilfoylová je rozvedenou, bývalou manželkou kalifornského guvernéra.] Je to místo obrovského bohatství, neuvěřitelných inovací a dokonalého životního prostředí. A demokraté jej proměnili v zemi odhazovaných heroinových jehel a parků, nepokojů v ulicích a vypínání elektřiny v domovech. V Americe prezidenta Trumpa my věci rozsvěcujeme! My je nezhasínáme! My věci stavíme! My je nevypalujeme. Poklekáme v modlitbě. A stojíme za svou vlajku.



Tyto volby jsou válkou o duši Ameriky. Vaše volba je jasná. Podporujete kulturu umlčování a rušení? Kosmopolitní elity Nancy Pelosiové, Chucka Schumera a Joea Bidena? Kteří obviňují Ameriku jako první? Myslíte si vy, že Ameriku je třeba obviňovat? Anebo věříte v americkou velikost? Věříte v sebe? Věříte v prezidenta Trumpa? V osobní odpovědnost jednotlivce?



Oni chtějí tuto zemi zničit. A všechno, za co jsme bojovali a co je pro nás drahé. Oni chtějí ukrást vaši svobodu. Oni chtějí ovládat to, co vidíte a co si myslíte a v co věříte, aby mohli ovládat, jak žijete.



Oni vás chtějí učinit otroky slabé, závislé, levicové ideologie až tak, že tuto zemi vůbec nepoznáte. Nepoznáte ani sebe.



Od samého začátku, když prezident Trump hovořil o tom, že udělá Ameriku znovu velkou, mluvil o tom zářícím městě na kopci a obnovoval pochodeň světla, která kdysi zářila tak jasně. Jeho příslibem bylo dát Ameriku na první místo a on to také učinil.



Když prezident Trump snížil daně středních vrstev a vrátil desetitisíce dolarů zpět do kapes pracujících, dělnických Američanů, ta pochodeň začínala znovu blikat. Když prezident Trump nařídil porážku ISIS, usmrtil al-Baghdadiho a Solemaniho, a vytvořil na Blízkém východě cestu k míru, ta pochodeň začala znovu zářit. Když vyjednal historické obchodní dohody s Kanadou, Mexikem, Japonskem a Čínou, a vrátil tisíce výrobních pracovních příležitostí zpět do Ameriky, ta pochodeň začala znovu zářit opravdu silně! Aby to svět viděl.



Ameriko, teď jde o všechno! Prezident Trump v tebe věří. On tě osvobozuje a on tě pozvedá. Abys mohla žít svým americkým snem! Ty jsi schopná! Ty jsi kvalifikovaná! Ty jsi mocná a ty máš schopnost zvolit si svůj život! A určit (křičí) svůj osud!



Nedovol, aby demokraté předpokládali, že je podporuješ. Nedovol jim, aby po tobě šlapali. Nedovol jim, aby zničili tvé rodiny, tvé životy a tvou budoucnost. Nedovol jim, aby zabili příští generace, protože ti říkali, vymývali ti mozky, lhali ti, že nejsi dost dobrá. Jako moji rodiče, dokážeš dosáhnout svého amerického snu! Můžeš být tím zářivým příkladem pro svět! Projevit změnu této země, o níž sníš. V kterou doufáš a v kterou věříš. Podpoř amerického prezidenta, který je nebojácný. Který v tebe věří. A KTERÝ MILUJE TUTO ZEMI A BUDE ZA NI BOJOVAT.



Prezident Trump je takový vedoucí politik, který znovu vybuduje příslib Ameriky a zajistí, že všichni občané budou moci realizovat svůj americký sen.



(Křičí:) DÁMY A PÁNOVÉ! PŘEDÁCI A BOJOVNÍCI ZA SVOBODU A ZA AMERICKÝ SEN! TO NEJLEPŠÍ TEPRVE PŘIJDE!

