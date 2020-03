Karanténa vyvolala globální vlnu násilí proti ženám

Průběžné zpravodajství:

28. 3. 2020

Velmi užitečný zdroj o aktuálním stavu epidemie koronaviru ve všech zemích světa: https://www.worldometers.info/coronavirus

Počet oficiálně registrovaných nákaz na světě přesáhl 600 000. Jenže mnoho zemí, včetně USA, nyní testují jen nejzávažnější případy. takže počet nákaz je zřejmě daleko vyšší.- Ženy a děti, které jsou obětí domácího násilí, nemají v karanténě kam utéci. Od Brazílie po Německo, od Itálie po Čínu, dochází k vlně domácího násilí.- Počet amerických případů nákazy koronavirem přesáhl 100 000. Lékaři a zdravotníci na frontové linii v USA prosili v pátek o ochranné pomůcky a zařízení, aby mohli ošetřovat lavinu pacientů, která se čeká v amerických nemocnicích, poté, co počet infekcí přesáhl 100 000 a více než 1600 lidí zemřelo.- Itálie předstihla Čínu jako druhá nejpostiženější země po USA. Itálie také zaznamenala nejvyšší denní počet mrtvých od začátku pandemie, totiž 969.- Čínské úřady zrušily rozhodnutí otevřít kina. Nařizují občanů, aby zůstávali ve střehu vůči infekci. Zavedla omezení přístupu cizinců do země. Nevznikly žádné nové domácí případy a počet infekcí ze zahraničí poklesl.- Austrálie zpřísnila předpisy sociálního distancování. Pokutuje se, pláže byly uzavřeny a vláda hrozí přísnějšími opatřeními, pokud lidé nezůstanou doma.- Více než 100 australských lékařů a zubařů se vrátilo do Austrálie poté, co uvísli na výletní lodi nedaleko Chile.- Hrozí globální nedostatek kondomů, protože epidemie koronaviru donutila výrobce přerušit jejich výrobu.- V Íránu zemřely "stovky" lidí, pily toxický metanol v přesvědčení, že usmrcuje koronavirus.- Cestující na výletní lodi nedaleko Panamy zoufale žádají o možnost přistát, poté, co na lodi zemřeli čtyři cestující.- V Argentině došlo k rekordnímu nárůstu přípaů. Navzdory uzamčení země dne 20. března zaznamenala Argentina 690 případů a 17 úmrtí, v pátek bylo registrováno 101 nových případů a pět nových úmrtí. Nejhůře je postiženo hlavní město Buenos Aires s 223 případy.- Jižní Korea zaznamenala největší denní nárůst případů nákazy za týden. Jižní Korea zaznamenala v pátek 146 nových případů nákazy, nejvyšší za celý týden. Jsou to případy dovezené z Evropy a z USA.