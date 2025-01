Trump odmítl biskupovu výzvu k milosrdenství

22. 1. 2025

čas čtení 16 minut



Trump reagoval na výzvu biskupa, aby prokázal milosrdenství imigrantům a LGBTQ lidem, slovy: „Nemyslel jsem si, žeto byla dobrá bohoslužba“; imigrační úředníci mohou opět provádět razie v „citlivých oblastech“ a provádět „urychlené odsuny"





'Bojí se o své životy': Biskup se postavil Trumpovi v otázce imigrace a práv homosexuálů

Trump odmítl biskupovu výzvu k milosrdenství pro přistěhovalce a LGBTQ lidi



Po ranní bohoslužbě, při níž washingtonský biskup Mariann Edgar Budde vyzval prezidenta Donalda Trumpa, aby přehodnotil některé své tvrdé politické kroky, zejména vůči imigrantům a transsexuálům, byl Trump novináři dotázán, co si o tomto kázání myslí. „Nebylo příliš vzrušující, že?“ řekl. „Nemyslím si, že to byla dobrá bohoslužba. Mohli to udělat mnohem lépe“.



Republikánský představitel státu Georgia Mike Collins zveřejnil na Twitteru video, na němž je vidět Trumpova viditelná nespokojenost během této části kázání. „Osoba, která toto kázání přednesla, by měla být přidána na seznam osob, které mají být deportovány,“ komentoval to Collins. Po ranní bohoslužbě, při níž washingtonský biskup Mariann Edgar Budde vyzval prezidenta Donalda Trumpa, aby přehodnotil některé své tvrdé politické kroky, zejména vůči imigrantům a transsexuálům, byl Trump novináři dotázán, co si o tomto kázání myslí. „Nebylo příliš vzrušující, že?“ řekl. „Nemyslím si, že to byla dobrá bohoslužba. Mohli to udělat mnohem lépe“.Republikánský představitel státu Georgia Mike Collins zveřejnil na Twitteru video, na němž je vidět Trumpova viditelná nespokojenost během této části kázání. „Osoba, která toto kázání přednesla, by měla být přidána na seznam osob, které mají být deportovány,“ komentoval to Collins.





Trump naznačuje, že si stáhne TikTok, tvrdí, že mu pomohl vyhrát volby



Trumpova přístupnost novinářům je ve zřejmém kontrastu s jeho předchůdcem Joem Bidenem, který otázky od novinářů přijímal jen zřídka, ale otázkou pro novinářský sbor Bílého domu je, zda se jim během těchto volných výměn názorů podaří z tohoto prezidenta dostat vůbec nějaké užitečné, respektive přesné informaceí. V diskusi, která právě skončila, Trump zopakoval mnoho ze svých předvolebních argumentů a řekl několik věcí, které byly zjevně nepravdivé, včetně toho, že volby v roce 2020 byly „zmanipulované“.



Při odchodu ze dveří se reportér Trumpa zeptal, zda má na telefonu TikTok. Trump se zastavil a řekl, že ne, ale možná by to hned udělal, protože mu to podle jeho názoru pomohlo získat mladé voliče ve volbách v roce 2024.



„Mimochodem, opět jsme vyhráli hlasy mladých,“ řekl lživě. „Myslím, že jsem je získal díky TikToku.“ Ve skutečnosti Kamala Harrisová podle exit pollů získala těsnou většinu mladých voličů.



Trump od voleb několikrát mylně tvrdil, že získal většinu mladých voličů. Ačkoli Trump skutečně zvýšil svůj podíl hlasů mezi voliči ve věku 18-29 let o přibližně 30 %, z 36 % hlasů v roce 2020 na 46 % hlasů v roce 2024, minulý měsíc na tiskové konferenci a znovu v neděli ve svém vítězném projevu před inaugurací lživě tvrdil, že „vyhrál hlasy mladých o 36 bodů“.



Trump obhajuje milosti z 6. ledna a tvrdí, že rozsudky byly „absurdní"



Po oznámení o infrastruktuře AI se Trumpa jeden z novinářů zeptal na jeho rozhodnutí omilostnit výtržníky z Kapitolu, kteří násilně napadli policii, jako například Daniela „DJ“ Rodrigueze, který se přiznal k tomu, že neutralizovall metropolitního policistu Michaela Fanoneho paralyzérem, když byl obklíčen pro-trumpovským davem.



Trump se zeptal, zda byl Rodriguez omilostněn, a když reportér potvrdil, že ano, prezident přešel k argumentům "a co černoši" a naznačil, že se protestujícím z hnutí Black Lives Matter po nepokojích ve městech jako Seattle a Portland v roce 2020 nic nestalo. „V Portlandu zemřela spousta lidí,“ řekl Trump nepravdivě. Během několikaměsíčních protestů za rasovou spravedlnost v Portlandu ve státě Oregon, které následovaly po vraždě George Floyda v témže roce, byl zabit pouze jeden kontraprotestující Aaron „Jay“ Danielson, a to samozvaným antifašistou Michaelem Reinoehlem poté, co městem projela pro-trumpovská karavana aut.



Reinoehl byl později zastřelen zásahovou jednotkou amerických maršálů 3. září 2020 v Lacey ve státě Washington nedaleko Olympie. Svědci uvedli, že zásahová jednotka zahájila na Reinoehla palbu bez varování.



Trump byl také dotázán, zda je v politické konverzaci místo pro Proud Boys, jejichž vůdce 6. ledna, včetně Enrique Tarria a Joe Biggse, Trump v pondělí omilostnil. „No, to se ještě uvidí,“ řekl Trump. „Dostali milost. Myslel jsem si, že jejich tresty byly směšné a přehnané.“





Trump oznámil investice do umělé inteligence v soukromém sektoru ve výši 500 mld. dolarů



V projevu v Bílém domě Donald Trump oznámil investice soukromého sektoru ve výši 500 miliard dolarů v příštích čtyřech letech na vybudování infrastruktury umělé inteligence ve Spojených státech. Trumpa doprovázeli šéfové tří firem, které vytvořily společný podnik s názvem Stargate: Larry Ellison, předseda společnosti Oracle, Masayoshi Son, šéf japonské investiční společnosti SoftBank, a Sam Altman, výkonný ředitel společnosti OpenAI.



Ellison uvedl, že Stargate, nová společnost zabývající se infrastrukturou umělé inteligence, již staví 10 budov v Texasu a očekává, že se brzy bude dále rozšiřovat.



Podle Ellisona mezi příklady takových aplikací AI, na kterých společnost pracuje, patří: včasné odhalování rakoviny, hledání vakcíny proti rakovině a využívání elektronických zdravotních záznamů, „nejen jejich vedení, ale i pomoc při poskytování plánů zdravotní péče“, takže lékaři na vzdálených místech mohou okamžitě zkontrolovat, jaký typ péče by poskytli lékaři v předních onkologických nemocnicích.





Trumpova administrativa ruší zákaz imigračních razií v kostelech, nemocnicích a školách



Ministerstvo vnitřní bezpečnosti vydalo dvě nové směrnice úřadujícího ministra Benjamina Huffmana.



První směrnice „ruší směrnice Bidenovy administrativy“, které zakazovaly imigrační razie v tzv. citlivých oblastech. Jak vysvětluje Aaron Reichlin-Melnick, vedoucí pracovník Americké rady pro imigraci, politika citlivých míst „bránila imigračním úředníkům v provádění donucovacích zatčení uvnitř kostelů, nemocnic a škol“.



Druhá směrnice s okamžitou platností obnovuje takzvané „zrychlené vyhoštění“ v celé zemi. Na základě této pravomoci může americký imigrační a celní úřad (Ice) rychle deportovat všechny osoby bez dokladů, které byly zatčeny uvnitř země a nemohou prokázat, že zde pobývají nepřetržitě déle než dva roky.



Ministerstvo americké domácíé bezpečnosti (DHS) zaslalo novinářům následující komentář, který má být připsán anonymnímu mluvčímu DHS:



Toto opatření dává odvážným mužům a ženám v CBP a ICE možnost prosazovat naše imigrační zákony a chytat kriminální cizince - včetně vrahů a násilníků - kteří do naší země přišli nelegálně. Zločinci se již nebudou moci skrývat v amerických školách a kostelech, aby se vyhnuli zatčení. Trumpova administrativa nebude svazovat ruce našim statečným orgánům činným v trestním řízení a místo toho jim důvěřuje, že budou používat zdravý rozum.



Jamelle Bouieová, komentátorka New York Times, se k Blueskymu vyjádřila takto: „Před volbami jsem tu a tam řekla, že uvidíme, jak bude vypadat plán masových deportací, až budou agenti ICE vytahovat babičky z kostelů, a ejhle, je to tady.“



Senátoři údajně obdrželi místopřísežné prohlášení od bývalé švagrové Peta Hegsetha, kontroverzního kandidáta Donalda Trumpa na post ministra obrany, v němž se tvrdí, že agresivní chování jmenovaného vyvolalo u jeho druhé manželky strach o její bezpečnost.



Podle NBC News bývalá švagrová Danielle Hegsethová předložila místopřísežné prohlášení poté, co jí hlavní demokrat ve výboru pro ozbrojené síly Senátu Jack Reed z Rhode Islandu zaslal dopis s žádostí o vyjádření k jejím „osobním poznatkům o způsobilosti Hegsetha zastávat tuto důležitou funkci“.



Fotografie části místopřísežného prohlášení, kterou sdílel server Punchbowl News, ukazuje výpověď Danielle Hegsethové, podle níž Hegsethova druhá manželka Samantha Hegsethová zavedla systém posílání signálů dvěma kamarádkám na bezpečné slovo, když se obávala o svou bezpečnost kvůli nevyzpytatelnému chování svého manžela.



Podle Danielle Hegsethové sdělila podrobnosti o Hegsethově údajně agresivním chování FBI, když úřad minulý měsíc prováděl prověrku kandidáta.



Samantha Hegsethová, která se s Hegsethem rozvedla v roce 2017, tuto charakteristiku svého manželství zpochybnila a pro NBC News uvedla: „V mém manželství nedošlo k žádnému fyzickému násilí. To je jediné další prohlášení, které vám poskytnu, dala jsem vám najevo, že se ke svému manželství s Petem nevyjadřuji a vyjadřovat nebudu. Prosím, respektujte toto rozhodnutí.“



Hegsethův právník obvinění vůči němu podobně popřel: „Sam nikdy netvrdila, že by k nějakému zneužívání docházelo, podepsala soudní dokumenty, v nichž potvrdila, že k žádnému zneužívání nedocházelo, a nedávno totéž potvrdila při výslechu u FBI.“



Zatím se očekává, že Hegseth bude Senátem potvrzen jen těsně, a to navzdory obavám z obvinění ze sexuálního obtěžování, finančních machinací a nadměrného požívání alkoholu.



Vybraná kandidátka Donalda Trumpa na velvyslankyni v OSN Elise Stefaniková, která podporuje Putina, na svém schvalovacím slyšení před senátním výborem pro zahraniční vztahy řekla, že si nemyslí, že Elon Musk včera hajloval.



„Ne, Elon Musk tyto pozdravy nedělal,“ odpověděla Stefaniková na dotaz demokratického senátora Chrise Murphyho ohledně tohoto gesta při dnešním slyšení.



Na shromáždění jsem nebyla, ale mohu vám říci, že jsem byla na mnoha shromážděních s Elonem Muskem, který rád jásá, když prezident Trump říká, že musíme poslat náš americký vesmírný program na Mars. Elon Musk je vizionář. Těším se na jeho práci v DOGE, Oddělení pro efektivitu státní správy, a těším se, jak můžeme být efektivnější a účinnější. Ale tak to prostě není a říkat to je- Američané jsou chytří. Vidí to skrz naskrz. Podporují Elona Muska. Jsme hrdí na to, že jsme zemí tak úspěšných podnikatelů. To je jedna z našich největších amerických předností.





Donald Trump včera nařídil přejmenovat Mexický záliv na Americký záliv - což vyvolalo jásot jeho věrných a obracení očí v sloup na jih od amerických hranic.





Bývalý poradce pro národní bezpečnost John Bolton sděluje, že mu Trump odebral ochranu tajných služeb.



John Bolton, který působil jako poradce pro národní bezpečnost během části prvního funkčního období Donalda Trumpa, ale od té doby se s ním nepohodl, tvrdí, že mu prezident odebral ochranu Tajné služby.



Ve svém prohlášení na Twitteru Bolton uvedl, že agenti ho chránili před spiknutím spojeným s atentátem na Írán. Tady je to, co napsal:



Jsem zklamán, ale nikoli překvapen, že se prezident Trump rozhodl ukončit ochranu, kterou mu dříve poskytovala Tajná služba Spojených států. Bez ohledu na mou kritiku národně-bezpečnostní politiky prezidenta Bidena se přesto rozhodl, že mi tuto ochranu v roce 2021 prodlouží. Ministerstvo spravedlnosti podalo v roce 2022 trestní oznámení na představitele Íránských revolučních gard za pokus najmout nájemného vraha, který by se zaměřil na mou osobu. Tato hrozba přetrvává dodnes, což dokazuje i nedávné zatčení osoby, která se snažila zorganizovat atentát na samotného prezidenta Trumpa. Američané mohou sami posoudit, který prezident se rozhodl správně.



Administrativa Donalda Trumpa nařídila odvolat šéfku pohraniční stráže s odvoláním na její "špatné řízení ochrany hranic" a přijímání iniciativ v oblasti rozmanitosti a inkluze, píše Fox News.



Odvolání velitelky Lindy Lee Faganové je nejnovějším příkladem toho, jak nový prezident jde po vrcholných vládních úřednících, kteří nesplnili jeho očekávání ve dvou otázkách, na nichž stavěl svou kampaň. Trump americkým voličům slíbil, že zlepší ochranu hranic a bude hromadně deportovat přistěhovalce bez dokladů a také zruší federální vládní iniciativy, jejichž cílem je diverzifikace pracovní síly.





Newyorská zástupkyně Elise Stefaniková, kandidátka Donalda Trumpa na post velvyslankyně OSN, vyjádřila během napjaté výměny názorů při schvalovacím slyšení podporu izraelským nárokům na biblická práva na celý Západní břeh Jordánu.



Marylandský senátor Chris Van Hollen konfrontoval Stefanikovou ohledně jejího souhlasu s postojem, který ji sbližuje s izraelskou krajní pravicí, včetně izraelského ministra financí Bezalela Smotricha a ministra národní bezpečnosti Itamara Ben-Gvira, který vyplynul ze soukromého rozhovoru před slyšením.



„Řekla jste mi, že ano, sdílíte tento názor,“ řekl Van Hollen během výslechu. „Je to váš dnešní názor?“



„Ano,“ odpověděl Stefaniková



Slyšení se nadále výrazně zaměřuje na postoj OSN k Izraeli, přičemž tato konkrétní výměna názorů je jasným příkladem toho, jak může postoj Stefanikové ovlivnit diplomatické úsilí USA během probíhajících konfliktů na Blízkém východě, zejména pokud jde o palestinské sebeurčení a územní spory.



Přesto Van Hollen varoval, že takové postoje mohou bránit mírovým jednáním.



„Bude velmi obtížné dosáhnout míru, pokud budete i nadále zastávat názor, který jste právě vyjádřil,“ řekl.





Donald Trump obnovil exekutivní příkaz, který mu umožňuje uvalit ekonomické sankce proti Mezinárodnímu trestnímu soudu (ICC), čímž připravil půdu pro to, aby USA zasáhly tento soudní orgán a jeho zaměstnance drakonickými opatřeními.



Mezi smrští exekutivních příkazů vydaných v pondělí večer Trump obnovil příkaz vydaný za jeho prezidentství, který využíval mimořádné pravomoci k vytvoření sankčního režimu zaměřeného proti soudu.



Tyto pravomoci byly v roce 2020 využity k uvalení zmrazení majetku a zákazu cestování na bývalou hlavní žalobkyni ICC Fatou Bensoudovou a jednoho z jejích vedoucích úředníků. Příkaz byl v dubnu 2021 odvolán Joe Bidenem.



Trumpovo obnovení příkazu přichází v době, kdy se ICC připravuje na salvu agresivních sankcí ze strany nové americké administrativy v reakci na zatykače, které vydala na izraelského premiéra Benjamina Netanjahua a jeho bývalého ministra obrany.



Soud plánuje pro nejhorší možný scénář, kdy USA kromě opatření namířených proti vysokým představitelům včetně jeho soudců a současného hlavního žalobce Karima Khana uvalí na instituci sankce.



Komise pro cenné papíry a burzy zahájila činnost nové „kryptografické pracovní skupiny“, očekává se zrušení Bidenova přístupu





Nejvyšší americký úřad pro dohled nad trhy, nyní pod vedením Donalda Trumpa, neztrácel čas oznámením nové „krypto pracovní skupiny“, zatímco odvětví jásá nad novou administrativou.



Komise pro cenné papíry a burzy (SEC) uvedla, že tato pracovní skupina bude mít za cíl stanovit „rozumnou regulační cestu“ pro krypto, přičemž tvrdí, že agentura „může udělat něco lepšího“ než její předchozí přístup - obecně považovaný za represi - za vlády Joea Bidena.



V rámci volební kampaně Trump slíbil, že USA přemění na „bitcoinovou velmoc“ a hlavní město kryptografie na světě. Jeho volební vítězství vyvolalo kryptografickou rallye, která vyhnala bitcoin na rekordní hodnoty.





Pracovní skupinu SEC pro krypto bude řídit Hester Peirceová, komisařka, která obvinila Bidenovu administrativu, že svou regulací krypto vítá „zánik nových technologií“.







Zdroj v angličtině ZDE

0