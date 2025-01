Jeden mrtvý po výbuchu kybernetického vozu Tesla před Trumpovým hotelem v Las Vegas

2. 1. 2025

čas čtení 3 minuty





Cybertruck byl napěchován rachejtlemi na ohňostroje a kanystry s palivem, úřady pracují na určení motivu incidentu



;

Jeden člověk zemřel a sedm dalších bylo zraněno poté, co ve středu před hotelem Donalda Trumpa v Las Vegas explodoval kybernetický vůz Tesla napěchovaný zábavní pyrotechnikou a kanystry s kempinkovým benzínem, úřady uvedly, že vyšetřují možný motiv incidentu.



Lasvegaská policie uvedla, že uvnitř futuristicky vyhlížejícího vozidla, který obsahoval i kanystry s palivem do tábora, zemřel jeden člověk, zatímco sedm lidí v okolí utrpělo lehká zranění.



„Jedná se o nákladní vůz Tesla a víme, že Elon Musk spolupracuje se zvoleným prezidentem Trumpem, a toto je Trump Tower,“ řekl šerif policejního oddělení Kevin McMahill, když se ho novináři ptali na možné politické souvislosti.



„Takže je tu samozřejmě něco, co nás znepokojuje, a je to něco, co nadále zkoumáme.“ Jeden člověk zemřel a sedm dalších bylo zraněno poté, co ve středu před hotelem Donalda Trumpa v Las Vegas explodoval kybernetický vůz Tesla napěchovaný zábavní pyrotechnikou a kanystry s kempinkovým benzínem, úřady uvedly, že vyšetřují možný motiv incidentu.Lasvegaská policie uvedla, že uvnitř futuristicky vyhlížejícího vozidla, který obsahoval i kanystry s palivem do tábora, zemřel jeden člověk, zatímco sedm lidí v okolí utrpělo lehká zranění.„Jedná se o nákladní vůz Tesla a víme, že Elon Musk spolupracuje se zvoleným prezidentem Trumpem, a toto je Trump Tower,“ řekl šerif policejního oddělení Kevin McMahill, když se ho novináři ptali na možné politické souvislosti.„Takže je tu samozřejmě něco, co nás znepokojuje, a je to něco, co nadále zkoumáme.“





McMahill uvedl, že úřady znají totožnost osoby, která si v Coloradu pronajala nákladní vůz prostřednictvím aplikace Turo, ale její jméno nezveřejní, dokud vyšetřovatelé nezjistí, zda se jedná o tu osobu, která zemřela.



Video prezentované na odpolední tiskové konferenci ukázalo hromadu ohořelých odpalovačů rachejtlí, kanystrů a dalších výbušných zařízení, které se tísnily v zadní části pickupu. Stěny ložné plochy kamionu zůstaly neporušené, protože výbuch vystřelil přímo vzhůru, nikoli do stran.



McMahill uvedl, že videozáznamy pořízené na nabíjecích stanicích Tesla, které poskytl Musk, pomohly úřadům sledovat cestu vozidla. Vozidlo dorazilo do Las Vegas asi v 7.30 ráno a poté asi o hodinu později vjelo do parkovací zóny hotelu Trump International, kde stálo 15 až 20 sekund, než došlo k výbuchu.



Úřady ve středu stále pracovaly na vytažení těla z vozidla a začaly zpracovávat důkazy uvnitř.



„Naším hlavním cílem je zajistit správnou identifikaci subjektu, který se tohoto incidentu účastnil,“ řekl Jeremy Schwartz, zastupující zvláštní agent odpovědný za lasvegaskou pobočku FBI. „Naším druhým cílem je zjistit, zda se jednalo o teroristický čin, či nikoli.“



Exploze nákladního vozu nastala několik hodin poté, co řidič na Nový rok brzy ráno najel s nákladním vozem do davu ve známé francouzské čtvrti v New Orleansu a zabil nejméně 15 lidí, než ho zastřelila policie. Tato nehoda je vyšetřována jako teroristický útok a policie se domnívá, že řidič nejednal sám.



Americký prezident Joe Biden ve středu uvedl, že orgány činné v trestním řízení vyšetřují, zda existuje nějaká spojitost mezi neworleanským kamionem a výbuchem tesly.



Krátce po incidentu Musk na Twitteru uvedl, že „celý tým vedoucích pracovníků Tesly“ vyšetřuje, co se stalo, a že „jsme nikdy nic takového neviděli“. Jeho vyjádření zahrnovalo další příspěvek, který odkazoval na „detonaci“, když vůz explodoval.



Musk později zveřejnil další příspěvek, v němž uvedl: „Nyní jsme potvrdili, že výbuch byl způsoben velmi velkou pyrotechnikou a/nebo bombou převáženou v loži pronajatého vozu Cybertruck a nesouvisí se samotným vozidlem.“



Následně spekuloval, že se „pravděpodobně jedná o teroristický útok“, a položil otázku, zda existuje souvislost s masovým zabíjením v New Orleansu, které úřady podle svých slov považují za teroristický incident.





Ještě ve středu večer nebyla oficiálně a veřejně potvrzena žádná souvislost s terorismem.







Zdroj v angličtině ZDE

0