Izrael zabiil velitele Hamásu, jeho manželku i jeho dvě malé dcery

5. 10. 2024

Dvě mrtvé holčičky, zavražděné v sobotu Izraelem:

Moderátor z Bejrútu, Channel 4 News, sobota 5. října 2024:

Údery v Libanonu se zintenzivňují, protože kolem výročí útoků ze 7. října se očekává slíbená izraelská odveta do Íránu. Dobrý večer z Bejrútu, kde Izrael pokračuje v leteckých útocích zaměřených na cíle Hizballáhu na jižních předměstích, přibývá náznaků, že muž, o němž si mnozí mysleli, že nahradí Hasana Nasralláha, byl zabit. Při náletech na severu Libanonu byli zabiti také vysocí představitelé Hamásu. Invaze na jihu také pokračuje, dnes bylo hlášeno 25 mrtvých a 127 zraněných a Vysoký komisař OSN pro uprchlíky varoval před hrozivou krizí, kdy jsou statisíce lidí v Libanonu vysídleny a v pohybu. Pozornost světa však nadále upoutávají útoky Izraele na Írán, jimiž Izrael vyhrožuje. Do Izraele před těmito údery údajně dorazil i generál, který vede americké centrální velení.

V dnešním programu se také dozvíte o pochodu desetitisíců demonstrantů centrem Londýna, kteří požadují příměří v Gaze a ukončení války v Libanonu.

Alex Thompson: Strategie z Gazy v Libanonu ze vzduchu i z moře, Bejrút přes noc opět ostřelován. Během dne, stále přilétají a odlétají civilní letouny, i když jsou bombardovány jižní předměstí města. Izrael hovoří o přesných úderech, libanonské ministerstvo zdravotnictví uvádí, že dosud bylo v celé zemi zabito více než 2000 lidí, z toho 127 dětí, 261 žen.





Čtyři velké nemocnice a 32 zdravotnických středisek v Bejrútu a v celé zemi jsou nyní kvůli izraelským úderům zcela mimo provoz. Izrael tvrdí, že bojovníci Hizballáhu je přes noc využívali jako svá stanoviště. Izrael prohlásil, že zabil velitele Hamásu, jeho ženu a dvě dcery v pobřežním městě Tripolis na severu Libanonu.





Vzdor proti Izraeli v Íránu:





"Říkáme, že tento odpor bude pokračovat. To je cesta pro mučedníky. Je to nepřítel, který páchá zločiny proti našemu lidu."





Smrt velitele byla nezávisle potvrzena dnes odpoledne. A pak samozřejmě pohřeb. Čestná stráž v plném počtu. I dvě mrtvé děti. To vše v době, kdy Hizballáh vypálil rakety na severoizraelský přístav Haifa. Také na severu Izraele vypukly divoké požáry způsobené příchozí palbou Hizballáhu.





Globální diplomacie zjevně není schopna zastavit pochod Íránu a Izraele směrem k válce, íránský ministr zahraničí byl dnes po včerejší návštěvě v Libanonu v Sýrii, kde objížděl země, na které útočí izraelské rakety, to je jeho vlastní výzva nyní pro izraelskou reakci na salvu íránské balistické rakety z tohoto týdne.





Obě strany zakazují vstup nezávislým médiím do oblasti bojů, ale po celou dobu, cituji Izrael, tzv. "omezený vpád" vypadá svým rozsahem a měřítkem stále více jako neomezená invaze.





Libanonci vypravují další britský evakuační let, poslední má odletět z Bejrútu zítra, spolu s řadou dalších zemí, které tak učinily v posledních dnech, všem zbývajícím cizincům doporučují, aby kontaktovali svá velvyslanectví.





Moderátor: Alex se k nám nyní připojuje živě z Jeruzaléma. Alexi, izraelská armáda prý připravuje útok na Írán. Je však otázkou, co a kdy.

Alex Thompson: No, skutečně je to tak. Bylo to hlášeno, ale nic zcela pevného o tom není známo. Přes noc Joe Biden, americký prezident, opět varoval Izrael před vysokým počtem civilních obětí. Bílý dům je zjevně považuje za nepřijatelně vysoké nejen v Gaze, ale teď samozřejmě i v Libanonu.





A v posledních dnech nedošlo sice zrovna k válce slov, ale k chladným výměnám názorů mezi Bílým domem a Izraelci. Před pár dny Joe Biden v podstatě řekl Izraeli, aby neútočil na íránská ropná zařízení v odvetě za íránský raketový útok na Izrael tento týden. Izrael nereagoval.





V noci na dnešek řekl Biden, No, kdybych já byl Izraelem, taky bych neútočil na ropná zařízení. Opět žádná reakce z Izraele. Sledujeme a čekáme.





Moderátor: No a teď je tu se mnou náš zahraniční zpravodaj Secunder Kermani, který se právě vrátil do Bejrútu z jižního Libanonu.





Secudner Kermani: No Krishi, dnes jsme slyšeli další údery, ještě další údery opět v Bejrútu, opět soustředěné na jihu města. Zdá se, že Izrael se záměrně snaží zabránit záchranářům, aby se dostali na místo, kde se zaměřili na Hashima Saffiedina, muže, který je tipován na nového vůdce Hizballáhu. Oficiální potvrzení jeho smrti stále chybí, ale zprávy naznačují, že od těch velmi silných úderů v noci na čtvrtek je mimo kontakt se zbytkem Hizballáhu.





Jak říkáte, dnes jsme jeli z jižního města Tyru a projížděli jsme kolem měst a vesnic, které Izrael nařídil evakuovat. Určitě nám všechny připadaly velmi prázdné. A to je důvod, proč je tu taková rostoucí obava z krize vysídlení a co se děje na samotné hranici, no, trochu těžko říct, izraelská armáda říká, že zabila 400 bojovníků Hizballáhu od té doby, co začala jejich pozemní invaze. Hizballáh zase říká. Odolalo opět izraelskému pokusu o vpád do okolí vesnice Adesa.





Rozhodně nejsme svědky toho, že by se izraelské síly proháněly jižním Libanonem. Je to proto, že své úsilí soustřeďují jen na hranici? Je to proto, že narážejí na větší odpor Hizballáhu, než očekávaly?





Izraelská armáda a vojenští představitelé řekli novinářům v Izraeli, že se chtějí pokusit ukončit operaci co nejdříve, možná dokonce během několika týdnů. Jeden západní představitel, se kterým jsem dnes mluvil, však vyjadřoval obavy, že jsme teprve na začátku otevřeného konfliktu.





No, z Bejrútu se nyní vracíme do Londýna pro ostatní zprávy.





Díky, Secundere Kermani. No, během těch několika minut mluvčí izraelské armády nevnesl žádné světlo do toho, kdy dojde k úderům, a řekl, že jejich odpověď Íránu přijde v době, kterou Izrael určí jako nejvhodnější.Díky, Krishi. Tady ve Velké Británii pochodovaly centrem Londýna desetitisíce demonstrantů, kteří požadujíi příměří v Gaze a ukončení násilí v Libanonu. Byla to jedna z mnoha podobných demonstrací po celém světě před výročím útoků v Izraeli ze 7. října. Pochod byl z velké části pokojný. Jiní protestující, kteří na trase mávali izraelskými vlajkami, však vyvolali určité napětí a 17 lidí bylo zatčeno.