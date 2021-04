Děsivé video: Myanmarský sociální pracovník podporovaný Člověkem v tísni brutálně zbit a slepé děti, o které se staral, jsou odvezeny armádou

17. 4. 2021 / Fabiano Golgo





Brutální video ukazující zbabělý výprask mladého sociálního pracovníka, který hovořil s Britskými listy o hrůzách, které se dějí v jeho zemi, nám poslala jeho sestra, která informuje, že všech 29 dětí (ve věku od 6 do 13 let), o které se staral, odvezla armáda, která je kopala, jako by to byly fotbalové míče, a zbila jednoho z chlapců, který kromě toho, že je slepý, trpí také mentální retardací a nedokázal přestat plakat, až ho voják zmlátil tak, že omdlel a zůstal ležet a krvácet na zemi. Mladý aktivista prosil armádu, aby děti neodvážela, a místo toho armáda vzala jeho, na což zareagovali tím, že ho vynesli ven z kůlny, kde byl s dětmi, a všichni vojáci ho kopali a bili a pak byl odvlečen, pravděpodobně již mrtvého, jako pytel brambor.





Sestře sociálního pracovníka, který má vazby na Českou republiku, se podařilo uprchnout se třemi slepými dětmi a nyní se skrývá v útočišti vytvořeném odbojovou skupinou založenou v Thajsku, která tajně vstupuje do Myanmaru a cvičí místní obyvatele, jak bojovat proti armádě. Říká, že nyní motivují mladé lidi, aby se vlastně dali do armády, ale s dlouhodobým cílem propagovat vnitřní povstání nebo budoucí teroristické útoky zevnitř armády. Předpovídají, že současní myanmarští diktátoři v občanské válce zvítězí, za pomoci Číny a Ruska, a obyvatelstvo nikdy nebude mít takovou sílu zbraní, jakou mají oni, takže přijímnají strategii připojit se k nim a poté v případě potřeby pořádat sebevražedné útoky. Dívka svědčí, že jsou adolescenti cvičeni technikami, jak odolávat vymývání mozků a jak vyrábět provizorní bomby. V plánu je počkat 2 roky a poté společně zaútočit.



Dívka informuje, že děti od 13 let jsou vojenskými jednotkami odebírány ze všech rodin, a jsou nuceny vstoupit do armády. Povstalci došli tedy k závěru, že toto je plán armády na udržení moci. Chtějí tedy tyto děti naučit jak odolat indoktrinaci a mít na paměti, že jsou tajnými agenty svobody.



V tomto útočišti v džungli se objevil chlapec oblečený v kostýmu Spidermana, který řekl, že uprchl ze své vesnice, protože všechny děti odvezla armáda. Voják se ho pokusil zastřelit. Na hlavě chlapce škrábla kulka, ale podařilo se mu uprchnout do džungle. Řekl, že běžel jako The Flash a nalezl ho pak jeden z thajských infiltrátorů, který sledoval tuto vesnici.



Stále tak mladý, nevědomý si reality toho všeho, ponořený do světa fantazie, přišel s tím, že hledá Batmana a Supermana, aby pomohli jeho matce.



Neví, že svět nemá žádné superhrdiny, ale je plný darebáků u moci.

V tomto útočišti v džungli se objevil chlapec oblečený v kostýmu Spidermana, který řekl, že uprchl ze své vesnice, protože všechny děti odvezla armáda. Voják se ho pokusil zastřelit. Na hlavě chlapce škrábla kulka, ale podařilo se mu uprchnout do džungle. Řekl, že běžel jako The Flash a nalezl ho pak jeden z thajských infiltrátorů, který sledoval tuto vesnici.Stále tak mladý, nevědomý si reality toho všeho, ponořený do světa fantazie, přišel s tím, že hledá Batmana a Supermana, aby pomohli jeho matce.

0