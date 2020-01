Vysoce postavený Iráčan kolaborující s Íránem byl usmrcen nedaleko bagdádského letiště

3. 1. 2020





Útok raketami nebo bezpilotním zařízením na kolonu automobilů usmrtil vysokéhoiráckého činitele, spojeného s obléháním amerického velvyslanectví v Bagdádu. Zemřeli i další členové kolony, tzv. "hosté" z Íránu



Vysoký činitel irácké šiitské polovojenské organizace byl usmrcen v automobilové koloně nedaleko bagdádského letiště. Tím se výrazně zvýšilo napětí mezi Spojenými státy a proíránskými silami v iráckém hlavním městě.





Tzv. Jednotky lidové mobilizace (PMF) oznámily, že šéf jejich PR a protokolu Mohammed Ridha byl usmrcen ve vozidle, které doprovázeno z letiště íránské "hosty". Podle některých zpráv byl útok proveden prostřednictvím dronu, podle jiných sérií raket.



Totožnost "hostů" není jasná, ani kolik jich bylo usmrceno, ale je zjevné, že mezi mrtvými jsou Íránci. Není známo, kdo útok provedl, avšak došlo k němu dva dny po obléhání amerického velvyslanectví v Bagdádu rozzuřenými extremisty z PMF a jejich stoupenci.



K obléhání amerického velvyslanectví v Bagdádu došlo poté, co USA letecky zaútočily na tábory provozované polovojenskými jednotkami PMF, které mají těsné vazby na Teherán. Tento americký útok byl odvetou za usmrcení amerického podnikatele při pátečním útoku jednotek PMF na jednu iráckou vojenskou základnu.



Spojené státy vyslaly do Kuvajtu 750 vojáků jako jednotku rychlého nasazení pro případné použití v Iráku a američtí činitelé uvádějí, že další 3000 amerických vojáků mohou být vyslány v následujících dnech. Americký ministr obrany Mark Esper uvedl ve čtvrtek, že se očekávají další útoky polovojenských jednotek a USA si vyhrazují právo na preventivní akce proti nim. "Situace se změnila."



Donald Trump se však nechce znovu dostat do složitého válečného konfliktu na Blízkém východě, ohrozilo by to jeho znovuzvolení.



Podrobnosti v angličtině ZDE





