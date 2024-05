Přímluvci "antiimperialistů": Irské duo Daly a Wallace zaostává v předvolebním průzkumu do Evropského parlamentu

27. 5. 2024

I když je těžké předpovědět konečný výsledek, irští europoslanci Clare Daly a Mick Wallace čelí v posledních průzkumech těžkému boju o znovuzvolení, upozorňuje Suzanne Lynch.

Jedná se o jednu z nejznámějších bruselských politických dvojic, ale irští europoslanci Clare Daly a Mick Wallace čelí těžké bitvě o udržení křesel v Evropském parlamentu.

Tito dva levičáci, kteří byli zvoleni do parlamentu v posledních evropských volbách před pěti lety, zaostávají v posledním průzkumu Irish Times/Ipsos B&A, jen několik týdnů před volebním dnem.

Daly, která kandiduje ve volebním okrsku v Dublinu (se 4 europoslanci), má v průzkumech 6 %.

Wallace, bývalý stavitel a developer, který se uchází o znovuzvolení ve volebním obvodu Jih (kde se bude volit 5 poslanců EP), má v průzkumech 3 %.

Oba europoslanci se dostali na titulní stránky novin kvůli svému postoji k válce na Ukrajině a kritizovali reakci EU a vojenskou podporu Kyjeva. Hlasovali rovněž proti usnesení Evropského parlamentu vyzývajícímu ke zřízení tribunálu, který by stíhal ruské vedení za zločin agrese vůči Ukrajině.

Vyšetřování deníku Irish Times z roku 2022 odhalilo, že o obou poslancích Evropského parlamentu se široce psalo ve státem kontrolovaných médiích v Rusku, Číně i jinde a byli z velké části vykreslováni jako podporovatelé politiky těchto vlád.

Oba europoslanci zasedají v Evropském parlamentu ve skupině Levice.

Výsledky voleb v Irsku je těžké předvídat. Na rozdíl od většiny zemí Evropské unie jsou kandidáti, kteří se ucházejí o 14 křesel v Evropském parlamentu, voleni prostřednictvím jediného přenosného hlasovacího systému ve třech různých volebních obvodech.

Systém jediného přenosného hlasu, v němž voliči hodnotí své kandidáty, znamená, že "přenosné" hlasy mohou hrát rozhodující roli v tom, kdo bude zvolen.

Tento systém by mohl prospět zejména Daly, pokud by ji voliči považovali za vstřícnou k přestupům, i když o krajně levicové hlasy soupeří s Bríd Smith z People Before Profit, která má v průzkumech také 6 %.

Migrace se v Irsku stala dominantním politickým tématem před evropskými a místními volbami, které se budou konat v pátek 7. června.

Zatímco Irsko má tradičně pozitivní postoj k imigraci vzhledem ke své vlastní historii emigrace, vláda se snaží ubytovat migranty a uprchlíky uprostřed velké bytové krize a nárůstu imigrace.

Irsko od plnohodnotné ruské invaze na Ukrajinu v roce 2022 přijalo více než 100 000 ukrajinských uprchlíků, což je jedno z nejvyšších procent na obyvatele v Evropské unii.

Kromě toho se potýká s nárůstem migrantů přicházejících do Irské republiky ze Severního Irska v důsledku brexitu, protože vláda Rishiho Sunaka přitvrdila svůj migrační postoj.

Začátkem tohoto měsíce oznámil nový premiér Simon Harris snížení dávek pro ukrajinské uprchlíky, když předtím v březnu snížil platby nově příchozím z 232 eur týdně na 38,80 eur.

