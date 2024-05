Provedl jsem útok, který zabil Sulejmáního. Amerika nechápe poučení z jeho smrti

27. 5. 2024

Nové hodnocení Blízkého východu se musí potýkat s nepříjemným faktem: Írán zůstává věrný cílům, které ohrožují jak region, tak americké zájmy. A tyto cíle se blíží na dosah, protože arzenál balistických raket a systémy protivzdušné obrany země sílí, technologie bezpilotních letounů se zlepšují, upozorňuje Kenneth F. McKenzie Jr.

To vše bylo k vidění minulý měsíc, kdy Írán odpálil na Izrael salvu raket a bezpilotních letounů. Nedošlo k žádným ztrátám na životech – což je výsledek nejen schopné obrany Izraele, ale také přispění amerických a spojeneckých sil. Útok ukázal, že pokračující americká přítomnost v regionu je klíčová pro odstrašení další agrese. Naše současná politika však na tuto realitu nereaguje. Americké vojenské kapacity na Blízkém východě neustále klesají, což povzbuzuje Írán, jehož vliv sílí, protože mezinárodní podpora Izraele slábne. Jasná touha Ameriky stáhnout se z regionu navíc podkopala naše vztahy se spojenci.

Nedávná historie ukazuje, že silný postoj USA na Blízkém východě Írán odrazuje. Jako velitel amerického Centrálního velitelství jsem měl přímou operační odpovědnost za útok, který zabil Kásima Sulejmáního, nemilosrdného generála zodpovědného za smrt stovek amerických vojáků. Írán začal pochybovat o vůli Ameriky, což pak útok na Sulejmáního dokázal. Útok na začátku roku 2020 donutil íránské vůdce přehodnotit svou měsíce trvající eskalaci proti americkým silám. Věřím, že to nakonec zachránilo mnoho životů.

Situace v Íránu se změnila, ale útok na Sulejmáního nabízí ponaučení, které zůstává bez povšimnutí. Írán se může občas zdát nepředvídatelný, ale respektuje americkou sílu a reaguje na odstrašení. Když se stáhneme, Írán postoupí. Když se prosadíme – po zvážení rizik a přípravě na všechny možnosti – Írán ustoupí. Život a smrt Sulejmáního jsou důkazem tohoto pravidla, kterým by se měla řídit naše budoucí politika na Blízkém východě.

Sulejmání je ústřední postavou moderních dějin americko-íránských vztahů. Během 30 let se stal tváří Islámských revolučních gard (IRGC), výrazně nezávislé složky ozbrojených sil, jejímž úkolem je zajišťovat celistvost islámské republiky. Sulejmání vstoupil do Islámských revolučních gard v roce 1979, rok předtím, než Saddám Husajn napadl Írán. V následující válce si Sulejmání vybudoval pověst nebojácného a panovačného člověka, který dosáhl hodnosti velitele divize, když mu bylo 20 let. Z války vyšel s hořkým opovržením vůči Americe, jejíž pomoc Iráku obviňoval z porážky své země.

V roce 1997 nebo 1998 se Sulejmání stal velitelem jednotek Kuds, elitní skupiny v rámci Islámských revolučních gard, která se zaměřuje na nekonvenční operace za hranicemi Íránu. Sulejmání byl v jejich rozvoji nepostradatelný, spoléhal se na své charisma a plynulou arabštinu, aby rozšířil vliv Íránu v regionu. Jako velitel měl Sulejmání přímou linku na íránského nejvyššího vůdce Alího Chameneího a byl pro něj jako syn. V roce 2011 byl povýšen na generálmajora a v roce 2014 se stal hrdinou Íránu, o čemž vyšel rozsáhlý esej v časopise New Yorker. Často jsem slýchával historku – možná apokryfní – o vysoce postaveném úředníkovi Obamovy administrativy, který se žalostně zeptal zpravodajského zpravodaje: "Nemůžete najít jeho fotku, na které by nevypadal jako George Clooney?"

Jak rostla Sulejmáního sláva, rostlo i jeho ego. Stal se diktátorem a jednal v celém regionu, často bez konzultace s dalšími íránskými zpravodajskými subjekty, konvenční armádou nebo dokonce s širšími Islámskými revolučními gardami. Chytře podporoval návrat amerických sil do Iráku, což přimělo USA, aby se pustily do těžké práce a porazily Islámský stát. Pak nás vyhnal z Iráku, zabíjel americké a koaliční vojáky, stejně jako nevinné Iráčany a Syřany, s ohromující efektivitou. Ve své mysli byl nedotknutelný: Když se ho na to v roce 2019 ptali, odpověděl: "Co udělají, zabijí mě?"

Když jsem poprvé nastoupil do CENTCOMu jako mladý generál, sledoval jsem, jak Obamova administrativa – a předtím Bushova administrativa – nedokázaly čelit dynamice a vůdcovství, které do boje vnesl Sulejmání. Také jsem sledoval, jak se proti němu Izraelci snaží, ale bez úspěchu. Takže když jsem v březnu 2019 převzal funkci velitele, jedna z prvních věcí, kterou jsem udělal, bylo, že jsem se zeptal, jestli máme plán, jak na něj udeřit, pokud by nás o to prezident požádal. Odpověď byla neuspokojivá.

Nařídil jsem veliteli Joint Special Operations Task Force (JSOTF) CENTCOMu, aby vypracoval řešení. O Sulejmáního se zajímaly i další organizace – včetně CIA a regionálních partnerů – a viděli jsme důkazy, že některé z nich lobbovaly v Bílém domě, aby proti němu zakročil. Několik plánů bylo projednáno a odloženo stranou, buď proto, že nebyly provozně proveditelné, nebo proto, že se politické náklady zdály příliš vysoké. Ale nakonec se z nich staly vhodné možnosti, pokud nám Bílý dům nařídil, abychom jednali.

Za dva měsíce mého působení ve funkci velitele až do poloviny prosince 2019 byly americké základny v Iráku zasaženy minometnou a raketovou palbou devatenáckrát. Sulejmání jasně organizoval útoky, především prostřednictvím svých sítí uvnitř Katajb Hizballáh, radikální polovojenské skupiny v Iráku. Série vyvrcholila v pátek 27. prosince večer, kdy jednu z našich leteckých základen zasáhlo asi 30 raket. Čtyři američtí vojáci a dva členové irácké federální policie byli zraněni a jeden americký kontraktor byl zabit. Zatímco předchozí útoky měly za cíl obtěžovat nebo varovat, tento útok – provedený v hustě obydlené oblasti základny – měl za cíl způsobit masové oběti. Věděl jsem, že musíme reagovat.

Druhý den brzy ráno se klíčoví členové mého týmu nahrnuli do mé domácí kanceláře v Tampě, aby zhodnotili řadu možností, které jsme pilovali měsíce. To vše bylo předvídáno; pravomoc k provedení útoku mohla přijít pouze od prezidenta Donalda Trumpa prostřednictvím Marka Espera, ministra obrany, ale věděli jsme, že budou chtít, abychom jim předložili možnost volby. V Jemenu jsme měli cíl, na který jsme se už nějakou dobu dívali: velitele jednotek Kuds s dlouhou historií koordinace operací proti americkým a koaličním silám. Mezi další možné cíle patřila loď pro sběr zpravodajských informací s posádkou Islámských revolučních gard v jižním Rudém moři – Saviz – a také protivzdušná obrana a ropná infrastruktura v jižním Íránu.

Poté, co byly všechny možnosti důkladně prodiskutovány, řekl jsem svým zaměstnancům, že budeme doporučovat cíle pouze v Iráku a Sýrii – kde jsme již prováděli vojenské operace – abychom se vyhnuli rozšíření konfliktu. Cítili jsme, že s úderem byly spojeny čtyři "logistické cíle" a tři "osobní cíle". Dvě z těchto osobností byly zprostředkovateli Katajb Hizballáhu; třetí byl Sulejmání. Nedoporučovali bychom akci v případě Jemenu, Rudého moře a jižního Íránu.

Uprostřed dopoledne jsem poslal svá doporučení ministru Esperovi prostřednictvím Marka Milleyho, předsedy sboru náčelníků štábů. V pozdním odpoledni jsme obdrželi souhlas k provedení mé preferované volby: Zaútočit na různé logistické cíle, ale ne na Sulejmáního nebo zprostředkovatele.

Udeříme příštího dne, v neděli, a pak Esper a Milley informují Trumpa v Mar-a-Lago. Milley mi naznačil, že Trump si možná nemyslí, že útoky jsou dostatečné. Věděl jsem, jak ta setkání fungují – na několika z nich jsem byl – a Milleymu jsem naprosto důvěřoval. Dokázal obstát i v drsném prezidentském brífinku, na němž často zaznělo mnoho názorů od spousty lidí, z nichž ne všichni znali všechna rizika spojená s operací nebo ta, která se vynoří po jejím dokončení.

Protože jsem věděl, že prezident má o Sulejmáního stále velký zájem, v sobotu večer jsem zveřejnil své poslední úpravy na papíře, který nastínil, co by se mohlo stát, kdybychom se rozhodli na něj udeřit. Nebylo pochyb o tom, že byl platným cílem, a jeho prohra by íránské rozhodování značně ztížila. Byl by to také silný náznak vůle USA, která v našich jednáních s Íránem po mnoho let chyběla. Ale velmi jsem se obával, jak by mohl Írán reagovat. Úder by mohl mít odstrašující účinek nebo by mohl vyvolat masivní odvetu. Po pečlivém zvážení jsem dospěl k názoru, že odpoví, ale pravděpodobně ne válečným aktem – což je možnost, která mě znepokojovala po mnoho let. Ale stále měli spoustu alternativ, jak nám způsobit bolest. Poslal jsem dokument ministrovi. Nedoporučoval jsem útočit na Sulejmáního, ale popsal jsem rizika, která to s sebou nese.

V neděli odpoledne jsme byli spokojeni s dobrými výsledky při náletech Katajb Hizballáh. Zasáhli jsme pět míst v Sýrii a Iráku, všechna v rozmezí asi čtyř minut. Nejméně na jednom místě jsme udeřili během setkání štábu Katajb Hizballáhu a zabili několik klíčových vůdců. Po útoku, když Esper a Milley odletěli do Mar-a-Lago, jsme jim poskytli odhady škod a další podrobnosti, které jsme mohli z útoků získat. Dali jsme dohromady jednoduchou prezentaci na jeden snímek, kterou Milley použil k informování prezidenta.

Večer zavolal předseda se zprávou o brífinku. Jak Milley varoval, Trump nebyl spokojen; nařídil nám, abychom zaútočili na Sulejmáního, pokud půjde do Iráku. Byl jsem ve své domácí kanceláři, když mi to Milley sdělil. Moji zaměstnanci byli namačkáni kolem mě, ale neměl jsem telefon zapnutý na hlasitý reproduktor, takže nikdo z nich neslyšel. Na vteřinu nebo dvě jsem ztuhl a pak jsem ho požádal, aby to zopakoval. Slyšel jsem správně.

Milley mi také řekl, že prezident schválil údery na velitele jednotek Kuds v Jemenu a na Saviz, íránskou loď v Rudém moři. Řekl, že na schůzce bylo cítit, že tyto údery přivedou Írán k vyjednávacímu stolu. Poznal jsem, že předseda s tímto postojem nesouhlasí – a já také ne. Cítili jsme, že údery by mohly obnovit odstrašení, ale neviděli jsme cestu k širším jednáním.

Když jsme ukončili náš hovor, přečetl jsem předsedovi to, co nám bylo řečeno, abychom udělali – výsledek celoživotního přijímání rozkazů ve stresových podmínkách. Zavolal jsem těch pár členů svého personálu, kteří ještě nebyli přítomni na schůzku v 19 hodin. Všem trochu trnuly nervy, když jsem jim řekl naše pokyny. Všichni jsme věděli, co by z těchto rozhodnutí mohlo vzejít, včetně možnosti, že mnoho našich přátel na druhém konci světa bude muset jít do boje. Neměli jsme čas se tím zabývat.

Věděl jsem, že můžeme rychle provést útok na Saviz a velitele v Jemenu, ale Sulejmání byl náročnější cíl. Koncem podzimu jsme vypracovali možnosti, jak na něj zaútočit jak v Sýrii, tak v Iráku. Dali jsme přednost Sýrii; útok proti němu v Iráku by rozlítil šíitské militantní skupiny, což by mohlo vyústit v silnou vojenskou a politickou reakci. Nyní to vypadalo, že tyto obavy, o nichž jsem věděl, že je předseda sdílí, budou potlačeny.

Druh cílení, o který jsme usilovali, má tři kroky: Nalezení, opravu a dokončení. Hledání je věda, ale fixace – převedení všeho, co víme o pohybech a zvycích cíle, do úzkého okna času, prostoru a příležitostí – je umění. Umění je také zakončovat: Zasáhnout cíl a zároveň udržet vedlejší škody na absolutním minimu.

Nyní jsme věděli, že když Sulejmání dorazil do Iráku, obvykle přistál na mezinárodním letišti v Bagdádu a byl rychle odvezen. Naštěstí byl provoz na přístupové cestě k letišti, kterou generace vojáků, letců a mariňáků znaly jako "Route Irish", což bylo její vojenské označení během války v Iráku, často slabý. Díky Sulejmánímu a jeho nohsledům na ní zemřelo docela dost amerických a koaličních vojáků. Opravná část rovnice se zkomplikovala, když Sulejmání vystoupil z Route Irish a vstoupil do přeplněných ulic Bagdádu.

Úder na Sulejmáního ve chvílích poté, co přistál, by také pravděpodobně minimalizoval vedlejší škody. Použili bychom bezpilotní letouny MQ-9 vyzbrojené raketami Hellfire, abychom zaútočili na jeho vozidlo a na jeho bezpečnostní doprovod. Jako vždy existovala značná omezení – MQ-9 se nemohly udržet nad letištěm příliš dlouho, takže jsme museli zhruba vědět, kdy přiletí. Dávali jsme přednost zásahu v noci, bez oblačnosti, ale do jisté míry jsme byli vydáni na milost a nemilost Sulejmáního rozvrhu.

Měli jsme informace, které naznačovaly, že poletí z Teheránu do Bagdádu v úterý 31. prosince. Po mnoha diskusích jsme se rozhodli udeřit nejprve na Sulejmáního a pak během několika minut na velitele v Jemenu, aby nemohl být varován. Rozhodli jsme se, že si Saviz necháme na později; nechtěl jsem ji potopit (a naštěstí jsme ani nemuseli).

Mezitím se začaly rozvíjet protesty na našem velvyslanectví v Bagdádu v reakci na útoky proti Katajb Hizballáhu. Záběry byly znepokojivé a zdálo se, že ve Washingtonu posílily touhu udeřit na Sulejmáního. Přízrak epizody podobné Benghází podtrhoval vše, co jsme dělali. Nařídili jsme mariňákům zvýšení bezpečnosti a umístili jsme nad hlavu bojové vrtulníky AH-64 jako demonstraci síly. Začal jsem se více obávat toho, co by se mohlo stát, až udeříme na Sulejmáního. Podnítilo by to dav k tomu, aby se pokusil obsadit ambasádu? Jak by vypadaly naše vztahy s iráckou vládou po útoku?

Cítil jsem, že Rada národní bezpečnosti – která zahrnuje ministry zahraničí a obrany a poradce pro národní bezpečnost – pracuje s názorem, že Írán nepodnikne odvetu proti Spojeným státům. Dokonce i Milley mi řekl: "Šíitské militantní skupiny se budou opičit, ale nemyslím si, že Írán udělá něco přímo proti nám." Nesouhlasil jsem. Ke cti předsedy slouží, že pochopil mé argumenty a ujistil se, že jsme připraveni, pokud by se tak stalo.

Šel jsem do ústředí CENTCOMu brzy ráno 31. prosince, v den, kdy jsme doufali, že udeříme. Ráno ubíhalo a my jsme čekali na známky Sulejmáního pohybu. Na protější stěně visely dva obrovské monitory. Jeden z nich ukazoval rotující sérii černobílých snímků z MQ-9. Druhý ukazoval stovky letadel, včetně civilních dopravních letadel, která přelétala Irák a Írán.

Sulejmání nakonec opustil domov a nastoupil do letadla v Teheránu, i když jsme si nebyli jisti, zda se jedná o charterový nebo komerční let. Letadlo vzlétlo asi v 9:45 ET na dvouhodinový let do Bagdádu. Byli jsme na něj připraveni: Naše letadla byla nad hlavou a v dobrých pozicích. Když se však jeho letadlo přiblížilo k Bagdádu, neklesalo. Byl jsem na konferenčním hovoru s Milleym a ministrem Esperem, když jsme sledovali, jak prolétá kolem města ve výšce 30 000 stop.

Někdo z Pentagonu se mě zeptal: "Můžeš toho hajzla sestřelit?" Aniž bych se rozhodl žádost splnit, zavolal jsem svému veliteli letecké složky v Kataru. "Když vám dám rozkaz sestřelit to letadlo, dokážete to zařídit?" Letectvo zareagovalo rychle a my jsme přesunuli dvě stíhačky do pozice za stíhačkou. Nyní jsme měli možnost misi dokončit, pokud nám to bude řečeno. Horečně jsme pracovali na tom, abychom zjistili, zda je let charterový nebo komerční.

Brzy se ukázalo, že letadlo míří do Damašku. Také jsme se dozvěděli, že letadlo bylo značně zpožděným civilním letem, což znamená, že na palubě bylo pravděpodobně nejméně 50 nevinných lidí. Okamžitě jsem Milleymu poradil, abychom nestříleli. Ani Sulejmání nestál za tyto ztráty na životech. Rychle jsme se dohodli, že se nebudeme angažovat. Naše stíhačky odletěly a letadlo začalo klesat do Damašku. Také jsme stáhli naše letadla z mise v Jemenu. Všichni jsme se zhluboka nadechli a přehodnotili své možnosti. "Pokyny od prezidenta zůstávají," řekl jsem štábu a velitelům v 10:48. "Až budeme mít možnost, vystřelíme."

Objevily se náznaky, že Sulejmání odcestuje z Damašku zpět do Bagdádu v příštích 36 hodinách. Měli jsme ještě další příležitost.

Druhý den jsem šel do sídla CENTCOMu. V pozdním odpoledni začalo narůstat napětí. Let, kterým jsme očekávali, že Sulejmání poletí, byl zpožděn o hodinu a pak o další. Tiše jsem seděl v čele stolu a pil velké množství kávy. V takových chvílích se každý dívá na velitele; věděl jsem, že jakýkoli neklid z mé strany pocítí všichni. Byl jsem přesvědčen, že jsme připraveni, ale mnoho věcí bylo mimo naši kontrolu a my jsme museli být připraveni se přizpůsobit. Nespočet hodin, které členové štábu a velitelé věnovali plánování pro nepředvídané události, se nyní vyplatilo. Čas se v těchto chvílích obrací proti vám. Stává se stlačeným a vzácným. Musíte se spolehnout na práci, kterou jste vykonali dříve, než se čas stane nejcennější komoditou ve vesmíru.

Konečně pohyb! Sulejmání byl dopraven do letadla v Damašku, kde nastoupil z letištní plochy. Letadlo vycouvalo a pojíždělo ke vzletu. Pravidelný komerční let odstartoval z Damašku v 15:30 východního času. Zavolal jsem předsedovi. On a ministři obrany a zahraničí by akci sledovali ze zabezpečené konferenční místnosti v Pentagonu. Letadlo se brzy objevilo v našich sledovacích systémech a já jsem sledoval, jak se plazí na východ. Vzpomněl jsem si na naše zklamání z předchozích několika dní a bedlivě jsem sledoval nadmořskou výšku. Naštěstí letadlo začalo klesat nad Bagdádem a přistálo v 16:35, krátce před půlnocí místního času.

Bylo zataženo. Naše MQ-9 létaly nízko, aby si udržely viditelnost, což znamenalo, že zpočátku musely zůstat v určité vzdálenosti, aby nebyly slyšet nebo vidět. Dívali jsme se, jak se ke dveřím přední kajuty valí schody. V 16:40 jsme potvrdili, že je to Sulejmání. Můj velitel JSOTF si mě zavolal a řekl: "Pane, věci se teď budou dít velmi rychle. Pokud existuje nějaký záměr to zastavit, musíme to udělat hned." Měl jsem své rozkazy, tak jsem mu prostě řekl: "Dej si panáka, až ho budeš mít."

Sledovali jsme, jak Sulejmání nastupuje do auta a odjíždí spolu s bezpečnostním vozem. Začali se prodírat bludištěm ramp, parkovišť a ulic, aby se dostali na dálnici. Bylo 16:42. Pravomoc k úderu jsem už dávno předal veliteli JSOTF a on ji dále předal týmu, který měl zbraně uvolnit. Tvrdá zkušenost nás naučila, že přenesení této pravomoci na nejnižší možnou úroveň co nejdříve umožňuje těm, kteří jsou nejlépe obeznámeni se situací, jednat rychle, aniž by se museli odvolávat na ústředí.

Obě vozidla nabrala rychlost. Oči všech byly přilepené k velkým monitorům. Nikdo nepromluvil. Pak se náhle přes obrazovku prohnal velký bílý záblesk. Kusy Sulejmáního auta létaly vzduchem. Po vteřině nebo dvou bylo bezpečnostní vozidlo zasaženo. Nebylo slyšet žádné jásání, žádné bouchání pěstí – jen ticho, když jsme sledovali, jak auta hoří. O minutu později jsme zaútočili znovu a shodili dalších osm zbraní. Operace se zdála být úspěšná, ale zatím jsme to nemohli potvrdit.

Měli jsme další cíl, na který jsme chtěli zaútočit, a tak se naše pozornost přesunula do Jemenu, kde jsme provedli podobný útok na izolovaný dům, kde jsme se domnívali, že je velitel jednotek Kuds. Později jsme zjistili, že jsme ho minuli, ale načasování obou úderů – v rozmezí 13 minut – bylo pozoruhodným úspěchem.

Brzy bylo jasné, že jsme dostali Sulejmáního. Doma jsem byl asi v devět večer, kdy se začaly objevovat první zprávy. Teprve pak jsem měl čas přemýšlet o tom, co se stalo.

Rozhodnutí zaútočit na Sulejmáního učinil Trump, který dostával informace od svých poradců, že Írán nepodnikne odvetu, což je názor, který nikdo v CENTCOMu ani ve zpravodajské komunitě nesdílel. To neznamenalo, že úder byl neoprávněný; znamenalo to, že jsme nebyli optimističtí, pokud jde o následky.

Nakonec jsem přesvědčen, že prezident učinil správné rozhodnutí. Kdyby Sulejmání nebyl zastaven, bylo by v přímém důsledku jeho vůdcovství ztraceno více životů Američanů, koalice a Iráčanů. Domnívám se, že v blízké budoucnosti pravděpodobně dojde k dalším útokům. Sulejmání se je nechystal podniknout sám, ale nevyhnutelně následovaly po jeho cestě do Iráku. Riziko nečinnosti bylo vyšší než riziko akce.

Írán pochyboval o naší schopnosti demonstrovat takovou sílu, a to z dobrého důvodu – nikdy jsme to neudělali v průběhu nejméně dvou administrativ. Nyní, poprvé po mnoha letech, Írán viděl holou sílu Spojených států. Musel věci přehodnotit. Pokračovaly útoky malého rozsahu, zejména ty, které nelze přímo připsat Íránu. Operační pokyny pro íránské síly i jejich zástupce se však změnily: Vyhnout se velkým útokům na americké síly. To byl zlomový okamžik v americko-íránských vztazích.

Útok na Sulejmáního ukázal Íránu odhodlání, které v americké politice dlouho chybělo. Tento cyklus se opakoval minulý měsíc, kdy Írán zaútočil na Izrael: Americká angažovanost čelila íránské agresi.

Plánujeme-li zůstat na Blízkém východě, musíme být připraveni projevit stejné odhodlání. Riziko eskalace je nevyhnutelné, ale zvládnutelné; je to právě odmítání přijmout toto riziko, které tak dlouho ochromovalo naši politiku. Ponaučení z útoku na Sulejmáního jsou jasná a neměli bychom na ně zapomínat. Íránci budou respektovat naši sílu. Využijí naší slabosti.

