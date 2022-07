Ruská agrese na Ukrajině: Volodymyr Zelenskij vyzývá Evropu, aby reagovala na ruskou plynovou válku posílením sankcí vůči Moskv

26. 7. 2022

čas čtení 8 minut





- Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskij v pondělí zdůraznil, že Evropa by měla na ruskou plynovou válku reagovat posílením sankcí vůči Moskvě



"Dnes jsme slyšeli nové plynové hrozby Evropě... Je to otevřená plynová válka, kterou Rusko vede proti sjednocené Evropě," řekl Zelenskyj v reakci na oznámení Gazpromu o novém snížení dodávek plynu do Evropy.



Ruský státní energetický gigant uvedl, že dále sníží dodávky plynu do Evropy prostřednictvím plynovodu Nord Stream na 33 milionů metrů krychlových denně, což je přibližně 20 % kapacity plynovodu. Snížení dodávek plynu začne ve středu.



Během každodenního videoposelství Zelenskij dodal: "Nezajímá je, co se stane s lidmi, jak budou trpět - hladem kvůli zablokovaným přístavům, zimním mrazem a chudobou ... nebo okupací. To jsou jen různé formy teroru".



"Proto je třeba vrátit úder. Nepřemýšlejte o tom, jak vrátit turbínu, ale posilte sankce," řekl dále Zelenskij.

- Německá skupina Siemens Energy, která je pověřena údržbou turbíny uvedené v ruském vysvětlení plánovaného omezení dodávek plynu do Evropy, zpochybňuje uvedený důvod, že Gazprom zastavuje jednu ze dvou posledních provozovaných turbín plynovodu Nord Stream kvůli "technickému stavu motoru".



Společnost Siemens Energy ve svém prohlášení uvedla, že nevidí "žádnou souvislost mezi turbínou a realizovanými nebo oznámenými omezeními dodávek plynu".



Agentura AFP dodala, že Německo, které je silně závislé na ruském plynu, ale po invazi Moskvy na Ukrajinu z 24. února se od něj snaží postupně odpoutat, uvedlo, že pro omezení, které oznámila ruská státem kontrolovaná energetická společnost Gazprom, neexistuje žádné technické opodstatnění.





- Ruský útok na Oděsu ohrožuje dohodu o vývozu obilí - Bílý dům



Ruský útok na důležitý ukrajinský černomořský přístav Oděsa zpochybňuje dohodu o vývozu obilí, uvedl v pondělí odpoledne Bílý dům.



Spojené státy budou s mezinárodním společenstvím nadále zkoumat možnosti, jak zvýšit vývoz z Ukrajiny pozemními cestami, dodal Washington.



Toto prohlášení přichází poté, co Kreml uvedl, že neočekává, že by sobotní raketový úder zaměřený na vojenskou infrastrukturu na Ukrajině ovlivnil plán na obnovení vývozu ze země.





Minulý pátek Ukrajina a Rusko podepsaly těžce vybojovanou, OSN podporovanou dohodu, která má umožnit vývoz milionů tun obilí z černomořských přístavů blokovaných invazními silami, včetně Oděsy, a potenciálně tak odvrátit hrozbu katastrofální celosvětové potravinové krize.





- Písňová soutěž Eurovize 2023 se bude příští rok konat ve Velké Británii, potvrdily Evropská vysílací unie (EBU) a BBC. EBU ve svém prohlášení uvedla, že se bude konat v zastoupení letošního vítězného vysílatele, ukrajinské UA:PBC, kvůli ruské invazi do země.





Ruské ministerstvo obrany prohlásilo, že odrazilo dva ukrajinské výsadkové čluny, které se pokoušely překročit řeku Dněpr do okupované jižní části Chersonské oblasti. Ministerstvo rovněž tvrdí, že v posledních 24 hodinách sestřelilo šest bezpilotních letounů a zničilo skladiště používané jako přepravní uzel pro munici Himars dodávanou USA.

Slavnostního podpisu dohody v Istanbulu se zúčastnil generální tajemník OSN António Guterres a turecký prezident Recep Tayyip Erdogan, který hrál klíčovou roli během měsíců napjatých jednání.Avšak sotva 12 hodin poté, co Moskva podepsala dohodu s Kyjevem o umožnění monitorovaného vývozu obilí, Rusko zaútočilo raketami s plochou dráhou letu na Oděsu - přes kterou by se dodávky uskutečnily.Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskij tento útok rychle označil za zjevné "barbarství", které ukazuje, že Moskvě nelze věřit, že bude dohodu plnit.Záběry očitých svědků zveřejněné na sociálních sítích, pořízené v přístavní oblasti, ukazují, jak jedna z raket explodovala v blízkosti nábřeží za řadami kontejnerů a nedaleko zakotvené lodi.V pondělí bylo odročeno odvolání proti prvnímu odsouzení Ukrajiny za válečné zločiny, protože prokurátoři nadále usilují o to, aby Rusko neslo právní odpovědnost za zvěrstva, i když na jihu a východě země zuří boje.Vadim Šišimarin, jednadvacetiletý zajatý ruský voják, který se přiznal k zabití civilisty a byl v květnu ukrajinským soudem odsouzen k doživotnímu vězení, seděl v prosklené lóži v soudní síni a stál před novinářskými kamerami. Slyšení bylo kvůli špatnému zdravotnímu stavu jeho právníka odloženo na 29. července.V okolí ukrajinského hlavního města, odkud se ruské jednotky stáhly před čtyřmi měsíci, bylo již provedeno mnoho práce ohledně dokumentace míst činu a výslechů svědků. Nyní nastává nová, obtížnější fáze: Hledání odpovědných osob."Při prohlídkách v dříve okupovaném regionu pravidelně nacházíme dokumenty, pasy a seznamy se jmény účastníků jednotek s jejich kompletními údaji, včetně míst narození a dat narození," řekl agentuře Associated Press Andrij Nebytov, šéf kyjevské regionální policie. "Všechny tyto informace jsou předávány příslušným orgánům činným v trestním řízení. Vyšetřovatelé pracují s oběťmi a snaží se identifikovat osoby, které na nich spáchaly trestné činy."Ukrajina, Rusko, OSN a Turecko podepsaly v pátek dohodu, jejímž cílem je umožnit lodím bezpečný průjezd třemi ukrajinskými černomořskými přístavy, které Rusko blokuje od své invaze z 24. února."Očekáváme, že se přihlásí k dohodám, které podepsali, a budou jednat v souladu s povinnostmi, které na sebe vzali," řekl Erdogan v rozhovoru. Erdogan dodal, že "operační aspekt" mechanismu bude koordinován z centra v Istanbulu a budou do něj zapojeni zástupci všech stran.Ruské nálety nadále drtí města po celé Ukrajině. V nedělním projevu k vyslancům na summitu Ligy arabských států v Káhiře ruský ministr zahraničí Sergej Lavrov uvedl, že Moskva je odhodlána pomoci Ukrajincům "osvobodit se od břemene tohoto naprosto nepřijatelného režimu".Lavrov v pondělí rovněž prohlásil, že neexistují žádné překážky pro vývoz obilí z ukrajinských přístavů poté, co Ukrajina a Rusko minulý týden podepsaly dohodu o odblokování dodávek obilí po Černém moři v Turecku. V projevu po sobotním úderu ruských raket na hlavní ukrajinský přístav Oděsa Lavrov uvedl, že úder byl zaměřen na vojenskou infrastrukturu v přístavu., uvedl v pondělí ukrajinský ministr obrany Oleksij Reznikov. "To přerušuje jejich [ruské] logistické řetězce a bere jim možnost vést aktivní boje a krýt naše ozbrojené síly těžkým ostřelováním," uvedl v televizním komentáři.Sergej Chlan, pobočník administrativního šéfa Chersonské oblasti, v neděli v rozhovoru pro ukrajinskou televizi uvedl: "Můžeme říci, že na bojišti nastal zlom. Přecházíme od obranných k protiútočným akcím."Oleksandr Syenkevyč uvedl, že "stropy mezi prvním a druhým patrem byly zničeny, učebny poškozeny". Při ostřelování města bylo za posledních 24 hodin zraněno pět lidí, včetně jednoho teenagera.. Ruští velitelé nadále čelí dilematu; zda zajistit zdroje pro ofenzívu na východě, nebo posílit obranu na západě."