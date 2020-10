Donald Trump byl odvezen do nemocnice

3. 10. 2020

Potvrzení nákazy Donalda Trumpa a Melanie přišlo ve čtvrtek večer. Do prezidentských voleb zbývá něco přes měsíc a je to nejvážnější hrozba životu amerického prezidenta od doby, kdy byl v roce 1981 postřelen Ronald Reagan.Je nezvyklé, že by pacienti nakažení coviden-19 byli testováni pozitivně pouhý den po nákaze, a je možné, že Trump je nakažen už delší dobu. To by znamenalo, že ohrozil všechny osoby, s nimiž tento týden jednal.Pokud by Trump vážně onemocněl, mohl by dočasně podle 25. dodatku americké ústavy předat moc svému viceprezidentu. Pokud by byli ochromeni jak Trump, tak Mike Pence, další v řadě je předsedkyně Sněmovny reprezentantů Nancy Pelosi.Zpráva o tom, že je Hicksová nakažena, zintenzivnila kritiku toho, jak se Trumpova vláda staví vůči pandemii a toho, že Trump ignoruje doporučení zdravotníků.Trump i pracovníci Bílého domu se pravidelně podrobují testování na virus, stejně jako novináři účastnící se tiskových konferencí v Bílém domě.Trump skoro nikdy nenosí roušku a nedávno se účastnil velkých shromáždění s davy stoupenců bez roušek. I když mnoho těchto akcí bylo venku, kde se virus šíří méně, Trump se účastnil i hromadných akcí uvnitř, v Arizoně a v Nevadě. Zdravotnický činitel v Tulse spojil tamější Trumpovo shromáždění s nárůstem infekcí.Virus usmrtil více než 200 000 Američanů a nakazil jich více než 7 milionů. Jen několik hodin před zveřejněním informace, že je nakažen, Trump znovu, jak to činil často, tvrdil bez důkazů, že pandemie brzo skončí.Vzhledem k tomu, že k volbám zbývá 33 dnů, Trumpova nákaza znamená, že se nebude moci účastnit předvolebních akcí. Pokud vážně onemocní, bude muset vysvětlit, proč systematicky hrozbu koronaviru bagatelizoval a nutil komunity, aby znovuotevřely školy a podniky navzdory obavám epidemiologů.Podrobnosti v angličtině ZDE