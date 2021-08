Co si dnes přečtete v Britských listech

11. 8. 2021

Bohužel se nese dnešní vydání Britských listů souborem docela apokalyptických zpráv. My tomu ale nezabráníme, jak se praví v latinském přísloví, "Relata refero", "Informuji jen o už řečeném", píšeme, jak je to definováno dlouholetým étosem Britských listů, o tom, o čem je mezinárodně řeč.



První a docela zásadní apokalyptickou zprávou je zjištění britských vakcinologů, že neočkovaní jedinci jsou potenciálně vážně ohroženi smrtí. Ukazuje se totiž, že i když vakcíny velmi efektivně chrání očkované před vážným průběhem choroby, před hospitalizací a smrtí a snižují o padesát procent či více šíření nákazy při styku s nakaženým člověkem, nejsou schopny ani u očkovaných lidí zabránit přenosu nákazy. Lidstvo tedy nemá nástroj jak šíření koronaviru zastavit a neočkovaní covid nakonec, dříve nebo později, dostanou všichni. Podle zjištění z USA je více než 99 procent mrtvých na covid neočkovaných, proto mají neočkovaní velmi špatné vyhlídky.



Skoro žádní čeští politikové se nevyjádřili k silně varovné klimatologické analýze IPCC, v některých kruzích v ČR se dokonce hovoří o klimatické "hysterii". No, jak vidí každý, kdo se podívá kolem sebe, situace je velmi vážná a poslední dobou se výrazně zhoršila - četné části světa trpí děsivými nezvládnutelnými požáry nebo zase povodněmi. Česko a Slovensko v poslední době zažilo dokonce tornádo. Razantní kroky proti emisím uhlíku a metanu jsou absolutně nutné. Karel Dolejší ve svém komentáři upozorňuje, že i při svém pesimismu je zpráva IPCC příliš optimistická. Tvrzení klimatologů, že "ještě není pozdě", je zjevně nepřesné - změně klimatu nezabráníme, podaří se nám zjevně už jen zmírnit některé jeho dopady, "mitigovat" ho. Mírně nás šokoval výrok jednoho britského vědce na Twitteru. Napsal: "Všechny úspěchy lidstva byly dosaženy v klimatu, které dnes už neexistuje." Z interaktivní mapy IPCC vyplývá, že střední Evropa bude postižena 1,5 krát hůře, než je světový průměr.



Poněkud deprimující je i domácí česká politika: šéf českých tajných služeb byl odstraněn z funkce na základě iracionální Zemanovy nenávikoliv na základě profesních zkušeností a kvalifikace, snižuje ČR na úroveň banánové republiky. sti, přitom Zeman do věci nemá co mluvit a jmenování vysokých činitelů vládních institucí na základě osobních antipatií či sympatií, nikoliv na základě profesních zkušeností a kvalifikace, snižuje ČR na úroveň banánové republiky.

