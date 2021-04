Saúdská Arábie vpustí letos do Mekky jen očkované osoby či osoby s imunitou

Průběžné zpravodajství:

6. 4. 2021

- Na letošní pouť do Mekky vpustí Saúdská Arábie jen ty zbožné muslimy, kteří byli očkováni na covid-19, anebo chorobu prodělali a mají imunitu. Do země budou vpuštěny jen tři kategorie lidí: ti, kdo byli očkováni oběma dávkami, ti, kdo byli nejméně před čtrnácti dny očkováni jednou dávkou a osoby, které prodělaly covid.- Americký vládní epidemiolog dr. Anthony Fauci kritizoval v televizi "bizarní" útoky proti němu od amerických republikánů.

Caviar, champagne, menus de grands chefs et retrait du masque obligatoire...Nos journalistes ont pu pénétrer dans ces fêtes clandestines de haut standing qui se tiennent actuellement à Paris.

🎥@frvignolle Armelle Mehani et @CyrielleStadler en exclusivité pour le 📺#19h45 pic.twitter.com/ClXpIWrVwZ — M6info (@m6info) April 2, 2021

- Británie v pondělí zaznamenala 2762 nových nákaz a 26 úmrtí.









- Ve Francii stoupl počet nemocných na jednotkách intenzivní péče v pondělí o 92 na 5433.- V Itálii zemřelo dalších 296 osob. Celkem tam zemřelo už 111 326 osob.- Nákaza ve Španělsku znovu stoupla na 163,4 nákaz na 100 000. Registrováno bylo dalších 85 denních úmrtí.- Spojené státy už proočkovalty 167 187 795 vakcín a distribuovaly do klinik 207 891 395 vakcín.- Mexiko v pondělí registrovalo dalších 252 úmrtí. Znamená to, že v Mexiku už zemřelo na koronavirus 204 399 osob.- Lidem pod třicet let zřejmě nebude očkována vakcína AstraZeneca z obav nad extremně vzácným výskytem krevních chuchvalců.- V Británii bylo už očkováno 37 milionů lidí - 31,6 milionu dostalo jednu vakcínu, 5,4 miliony obě vakcíny.- Japonské úřady jsou znepokojeny, že tam pouhých 109 dní před olympijskými hrami vzniká čtvrtá vlna nákazy.- Indie zaznamenala v pondělí dalších 103 558 nákaz.