Jak zabránit tomu, aby se Trump nevrátil v roce 2024?

23. 1. 2021



Nejefektivnější by bylo, jestli Trumpa Senát shledá vinným v rámci impeachmentu, není však jisté zda se to stane, píše Jonathan Freedland. Bude zapotřebí zorat půdu, v níž vyrostl trumpismus, aby v ní nemohla vyrůst nová varianta téže jedovaté plodiny. To je hlavní úkol, jemuž nyní čelí prezident Biden.

Prvním úkolem je rozptýlit pochybnosti o legitimitě Bidenova zvolení v mysli třetiny Američanů, kteří dodnes věří Trumpově lži, že on, ne Biden, zvítězil v prezidentských volbách v listopadu 2020. Po nerozhodných volbách v roce 2000 čtvrtina Američanů nepřijala George W. Bushe jako legitimního prezidenta, ale ten problém zmizel v kouři a prachu 11. září 2001. Pokud nedojde k vnějšímu útoku na USA, jak může Biden přesvědčit alespoň některé z těch vzdorných voličů, aby ho přijali jako zvoleného prezidenta?Naštěstí to má vazbu na nejnaléhavější nynější problém USA. Jestliže se Bidenovi podaří splnit svůj příslib, že do 100 dnů proočkuje 100 milionů Američanů, postoj amerických voličů vůči němu to radikálně změní. Život lidí bude přímo a hluboce změněn, částečně díky tomu, že je Biden prezident. Tím by obnovil důvěru Američanů ve schopnost vlády dělat pro společnost, co je jí prospěšné. To je nesmírně důležité, vzhledem k tomu, že trumpismus tvrdil, že demokratická vláda je vždycky chabá a neschopná a věci prosadí jen diktátor.Trvá už dlouho debata, zda Trumpovi stoupenci ho začali podporovat v důsledku svých "ekonomických úzkostí", anebo prostě v důsledku čirého rasismu a mizogynie. Ale co když šlo o prvky obojího? Co když fanatismus rozkvétá v nekultivované prsti? Záchranný balíček Joea Bidena v hodnotě 1,9 bilionu dolarů a agenda pro ekonomickou obnovu nemusí přesvědčit zanedbané a sociálně deprivované občany a rázem zlikvidovat trumpismus - škodit to ale nebude.Času je ale zoufale málo. V americké politice je podivný cyklus. V letech 1992, 2008 a 2020, byli zvoleni demokratičtí prezidenti spolu s demokratickou většinou ve Sněmovně reprezentantů i v Senátu, což jim dovolilo realizovat svůj program. Ale pro Billa Clintona a pro Baracka Obamu došlo za pouhé dva roky k zvratu poměrů, kdy přišli o jednu nebo o obě komory parlamentu. Jinými slovy, během dvanácti nebo šestnáctiletého období mají demokraté většinou jen krátké dva roky k tomu, aby realizovali svůj program. Bidenovy většiny jsou daleko menší než většiny jeho předchůdců a času zbývá už málo.Systém, které dává venkovské, bělošské republikánské menšině de facto právo veta nad celými Spojenými státy - a vnímejme, že 50 demokratických senátorů zastupuje o 41 milionů voličů více než 50 republikánských senátorů - musí samotný být změněn. Z historie vyplývá, že Biden dostane jen jednu šanci. Nesmí ji zahodit - jinak obnoví ono monstrum, které mu svou neschopností tu šanci dalo.Kompletní článek v angličtině ZDE