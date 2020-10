Koronavirus: Více než 5000 univerzitních studentů a učitelů v Británii je nakaženo

Průběžné zpravodajství

7. 10. 2020

- Tři vědci, Sunetra Gupta z Oxford University, Jay Bhattacharya ze Stanford University, a Martin Kulldorff z Harvardu argumentují, že by se měl koronavirus nechat nakazit mladé lidi, zatímco by se měli chránit staří. Mnozí tento otevřený dopis podepisují, jiní vědci ho zuřivě odmítají, s poukazem na to, že by šlo o "groteskní" plán likvidace invalidů a nemocných lidí. Autoři dopisu tvrdí, že karanténní opatření mají brutální dopad na veřejné zdravotnictví, poškozují duševní zdraví a nejchudší lidé jsou postiženi nejvíc. Například William Hanage, profesor epidemiologie z Harvardu, poukazue na to, že covid-19 je smrtelnější než chřipka pro lidi starší 35 let a od toho věku smrtnost stoupá exponenciálně. Znamenalo by to, že by bylo nutno chránit před nákazou obrovské množství obyvatelstva. Jinou znepokojující věcí je, že volný průběh nákazy mezi mladými a zdravými lidmi by poškodil jejich organismus dlouhodobě zničením různých jejich tělesných orgánů, jak se to už často projevuje. Karanténní opatření jsou nutná pro snižování míry nákazy. Téměř polovina obyatelstva má nějaké zdravotní riziko, a je tak ohrožena covidem-19, takže strategie stádní imunity by znamenala "brutální vybití nemocných a invalidů". ZDE - Evropa musí najít "mimobiologické řešení" koronavirové pandemie, protože se nákaza rekordně šíří a lidé už mají dost karanténních opatření.- Západní křidlo Bílého domu je jak "město duchů", uprostřed stížností, že zaměstnanci nebyli varováni před tím, kdo je nakažen. Většina z nich nyní pracuje z domova, zatímco Trump naléhá na Američany, aby se "covidu nebáli".- Moskva omezila veřejnou dopravu studentů a důchodců, protože tam rekordně stoupají počty nákaz.- Írán zavádí povinné nošení roušek v hlavním městě Teheránu, zaznamenal denní rekord nových 4151 nákaz.- Belgie zpřísňuje protikoronavirová opatření a zakazuje setkávání více než čtyř lidí.- Itále uvažuje o zavedení povinného nošení roušek venku.- Polsko zaznamenalo rekordní denní počet úmrtí na koronavirus - 58 osob.