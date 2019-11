Demonstrace Zrazená revoluce v neděli od 14:00 na náměstí Republiky v Praze

16. 11. 2019

tisková zpráva



17. listopadu ve dvě hodiny odpoledne proběhne na pražském náměstí Republiky demonstrace s názvem "Zrazená revoluce". Akci pořádá platforma Skutečná levice, která chce připomenout původní požadavky Sametové revoluce a upozornit na problémy, které s sebou polistopadový vývoj přinesl. Výrazným vizuálním prvkem akce budou montážní klíče, které mají symbolizovat levnou práci, která je jedním z ústředních témat demonstrace, a také výraznější verzi cinkání klíči z listopadu 1989. Zároveň demonstrující ponesou pikety s nápisem "Díky, že můžem..." nad fotkami českých miliardářů.



Demonstrace bude začínat proslovy Lubomíra Ledla ze Strany demokratického socialismu, který se účastnil protestů v roce 1989, a Petra Pávka, člena Skutečné levice. V 15:00 vyjde průvod přes ulice Na příkopě, Národní a Karlův most na Malostranské náměstí, kde bude na účastníky čekat občerstvení a akce bude zakončena proslovy organizátorů a Pavla Vondrouše, který 17. listopadu tímto symbolicky ukončí svůj protest před Poslaneckou sněmovnou."Již pětasedmdesátý den setrvávám před Poslaneckou sněmovnou za zastavení soukromých exekutorů. Protestuji tu proto, že dlužníci také trpí každý den, a tímto chci poslancům a dalším připomenout důležitost změn. 120 exekutorů těžících na těžké ekonomické situaci a chudobě 800 tisíc občanů nemá pro své sebeobohacujcí jednání ani morální, ani demokratický mandát," komentuje Pavel Vondrouš. "V neděli 17. listopadu jsem nucen z ekonomických důvodů svůj protest po 77 dnech ukončit. Pokud bych tak neučinil, mohlo by to být to poslední, co bych v mém životě vykonal. Změny v naší krásné zemi nezávisí jen na mém konání, je na nás všech, abychom uchopili odvahu a ujali se svých občanských povinností," doplňuje Vondrouš.Na oslavy, které budou v neděli probíhat po celém městě, organizátoři demonstrace pohlíží skepticky."Konec minulého režimu byl důležitým krokem kupředu. Nemyslíme si ale, že se naplnila očekávání, která lidé do Sametové revoluce vkládali," říká Petr Pávek, člen Skutečné levice. "Odmítáme se připojit k oslavám, namísto toho chceme aktivně řešit problémy, jako jsou exekuce, předražené bydlení, levná práce, nebo ničení naší krajiny kvůli honbě za ziskem."Skutečná levice je platforma pro vznik politické strany, která vznikla v roce 2018 jako reakce na propad tradičních levicových stran v posledních parlamentních volbách. Založení strany je naplánováno na začátek roku 2020.