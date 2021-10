Tisková zpráva:

Začínají Ozvěny EKOFILMu, promítejte nejen vítězné filmy i na svých akcích

29. 10. 2021

čas čtení 3 minuty

Vychutnat si filmové zážitky z kteréhokoliv soutěžního či vítězného snímku letošního, už 47. ročníku mezinárodního filmového festivalu s environmentální tematikou mohou ode dneška zájemci odkudkoliv v Česku. Ozvěny loňského EKOFILMu proběhly na desítkách veřejných i uzavřených akcí, například v Tetíně u Berouna, Vimperku, Ústí nad Labem nebo Českém Těšíně. Organizátoři festivalu nabízejí také záznamy úvodní besedy, virtuální realitu ze zeleného bydlení nebo krátký sestřih toho nejlepšího z letošního ročníku.

„Protože nám loni nezbylo, než přesunout festival do on-line prostředí, těšili jsme se na letošní ročník o to více. Bylo zajímavé sledovat, jak den ode dne rostla návštěvnost venkovních akcí a oblíbený rodinný den nás návštěvností velmi příjemně překvapil. Do kinosálů a na besedy zavítalo ve srovnání s předpandemickým ročníkem o něco méně lidí, o to živější, hlubší a delší byly diskuze, které po projekcích a úvodních slovech řečníků probíhaly. A pro všechny, kteří chtějí promítat na svých akcích, nabízíme všechny letošní soutěžní snímky pod hlavičkou Ozvěny EKOFILMu,“ hodnotí ročník a nabízí filmy produkční Pavlína Vidnerová z agentury Key promotion, která festival organizuje.

K promítání EKOFILMových snímků stačí zaslat organizátorům festivalu seznam vybraných filmů, které by zájemci chtěli promítat na své nekomerční projekci. Kontaktní e-mail je ozveny@ekofilm.cz. Podmínkou je jen projekci propagovat a pořádat pod názvem Ozvěny EKOFILMu a umožnit lidem účast na projekci zcela bezplatně, stejně, jako jsou filmy zdarma promítány na festivalu. Aby návštěvníky své akce navnadili na další ročník EKOFILMu, nabízejí organizátoři i sestřih toho nejlepšího z festivalu organizátoři nabízejí na https://www.ekofilm.cz/galerie/ekofilm-2021/festivalove-minuty-showreel-47-mff-ekofilm-20-23-10-2021/

Seznam všech filmů dostupných pro Ozvěny EKOFILMu je na https://www.ekofilm.cz/ozveny/

Na stránce https://www.ekofilm.cz/galerie/ekofilm-2021/skutecne-zelene-bydleni-360-view-video/ je ke zhlédnutí také virtuální realita, která diváky zavede do skutečného zeleného bydlení v Česku. Konkrétně mohou lidé nahlédnout do interiéru maringotky určené k trvalému bydlení, do houseboatu nebo do přestavěných lodních kontejnerů. Milovníkům lesa zaplesá srdce při pohledu na „létající domeček“ na stromě vysoko nad zemí, v němž se mohou ubytovat celoročně. Milovníky luk, remízků nebo jste lovce zážitků virtuální realita přenese na lesní posed, který nabízí trvalý život v harmonii s přírodou. Nechybí ani jeden z hitů posledních let, první betonový dům z 3D tiskárny. I když je film určený pro VR brýle, lidé si ho snadno prohlédnou i na běžném monitoru. Po prostoru se budou rozhlížet snadno pomocí obyčejné myši.

Celou úvodní besedu pak mohou zájemci o zelené bydlení a zelenou architekturu zhlédnout na https://www.ekofilm.cz/galerie/ekofilm-2021/stream-uvodni-beseda-zelena-architektura-misto-pro-zivot-v-21-stoleti/.

Informace o vítězných filmech nabízí tisková zpráva na https://www.ekofilm.cz/data/files/TZ7-Vitezem-47-MFF-EKOFILM-je-polsky-film-Velryba-z-Lorina.pdf

Pořadatelem 47. MFF EKOFILM je Ministerstvo životního prostředí. Letošní ročník festivalu se konal i za finanční podpory statutárního města Brna a společnosti SAKO Brno. Hlavním mediálním partnerem byla Česká televize a organizátoři děkují i dalším partnerům festivalu.

Festivalový web: www.ekofilm.cz

