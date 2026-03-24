Ruský zákon: pozvánka a materiály pro vás
24. 3. 2026
Návrh
zákona o povinné registrace subjektů se zahraničními vazbami vzbudil v
minulých týdnech zaslouženou vlnu odporu. Díky rychlé reakci žije téma v médiích, a proti návrhu se vymezili nejen zástupci občanské společnosti, ale také prezident, vědci, univerzity a další.
Je pravděpodobné, že se objeví nová verze návrhu připravená Ministerstvem spravedlnosti. Problém ale přetrvává: koalice chce zavést nástroje, které budou omezovat svobodné fungování občanské společnosti. Zkušenosti ze zahraničí přitom ukazují, že podobná legislativa nezůstává jen u jednoho sektoru, ale postupně přímo či nepřímo ovlivňuje další oblasti a jednotlivce. O to důležitější je budovat mezi různými aktéry solidaritu a být připraveni držet téma ve veřejné debatě.
Pro všechny, kteří se chtějí v problematice ruského zákona lépe zorientovat, pořádá Síť k ochraně demokracie online setkání DEEP DIVE: ruský zákon po česku, které se koná 24. března od 16:30 do 18:00. Jste srdečně zváni vy, vaše kolegyně a kolegové i partneři z občanského sektoru.
Společná řeč aktualizovala svůj Argumentář o nová komunikační doporučení a připravila i konkrétní návrhy příspěvků pro sociálně sítě. Můžete je využít jako inspiraci ke své vlastní komunikaci. Příklady dobré praxe s velkým dosahem jsou například vyjádření Junáka, Diakonie ČCE či Naděje.
Jana Miléřová
ředitelka Glopolis, o. p. s. a koordinátorka sítě NeoN
