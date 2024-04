Humanitární skupiny požadují bezpečné cesty pro uprchlíky do Británieí po pěti úterních úmrtích v Lamanšském průlivu

OSN a Rada Evropy se přidávají k protestům, během několika hodin po schválení obscénního zákona o deportaci uprchlíků z Británie do Rwandy se utopili další lidé

Humanitární skupiny vyzvaly k vytvoření nových bezpečných tras do Velké Británie poté, co během několika hodin poté, co ministři schválili kontroverzní zákon o Rwandě, zemřelo při pokusu o překonání Lamanšského průlivu pět lidí.

V úterý se utopilo dítě a čtyři dospělí, kteří se snažili dostat do Spojeného království na člunu z Wimereux ve Francii. Na palubě plavidla, které v pět hodin ráno opustilo francouzské pobřeží, bylo údajně více než 110 lidí.

Navzdory úmrtí pokračovalo 57 lidí do Británie, jakmile byl motor lodi znovu nastartován, uvedl prefekt Calais. Národní kriminální agentura uvedla, že bude společně s britskou policií a pohraniční službou podporovat francouzské vyšetřování úmrtí.



Rishi Sunak se poněkud neuvěřitelně vyjádřil, že tato „tragická“ úmrtí ukazují, proč je jeho plán posílat žadatele o azyl do Rwandy nezbytný.



Humanitární skupiny reagovaly rozzuřeně, odsoudily rwandskou deportační politiku jako „krutou“ a varovaly, že zoufalým žadatelům o azyl nezabrání v nebezpečné plavbě přes Lamanšský průliv.



Wanda Wyporska, výkonná ředitelka organizace Safe Passage International, řekla: „Probudit se se zprávou, že muži, ženy a dítě umírají tak otřesným způsobem, je zničující. Tomu se dalo zcela zabránit.



„Tato ztráta na životech přišla jen několik hodin poté, co vláda bezohledně prosadila krutý zákon o Rwandě. Ten nenaruší vliv převaděčů na nebezpečné cesty, přičemž uprchlíci budou trpět za selhání této vlády. Naléhavě potřebujeme bezpečné cesty, uprchlická víza.“



Enver Solomon, výkonný ředitel Rady pro uprchlíky, uvedl, že se jedná o „další zničující lidskou tragédii, které se dalo a mělo zabránit, a to, že k ní došlo jen několik hodin poté, co se vládní návrh zákona o Rwandě stal zákonem, ji činí ještě tragičtější“.



Dodal: „Jediný udržitelný způsob, jak snížit počet nebezpečných cest ... je, aby vláda snížila potřebu zoufalých lidí podnikat zoufalé kroky. Namísto nepřátelské, na titulní strany novin zaměřené legislativy potřebujeme bezpečné cesty pro ty, kteří utíkají před konflikty a pronásledováním, včetně více možností pro slučování rodin, uprchlických víz a spolupráce s našimi evropskými sousedy.“



Charlotte Khanová, vedoucí oddělení pro veřejné záležitosti a advokacii ve společnosti Care4Calais, řekla: „Důsledkem nepřátelského prostředí vůči uprchlíkům jsou další oběti na životech. Každý život ztracený v Lamanšském průlivu je tragédií, které se dá předejít.



„Rishi Sunak měl včera tu drzost využít úmrtí v Lamanšském průlivu k tomu, aby vyvinul nátlak na lordy a přiměl je ke schválení svého brutálního zákona o Rwandě. Odpovědnost za každou z těchto smrtí však nese jeho politika. Rwanda životy nezachrání. Bezpečné cesty ano.“



Program, který podle propočtů Národního kontrolního úřadu bude stát 1,8 milionu liber za jednoho každého z prvních 300 deportovaných migrantů, vyvolal také rozzlobenou reakci Rady Evropy a OSN. Filippo Grandi, vysoký komisař OSN pro uprchlíky, vyzval Sunaka, aby plán přehodnotil, a uvedl, že jde o „znepokojivý globální precedens“.



Michael O'Flaherty, komisař Rady Evropy pro lidská práva, vyzval Spojené království, aby v rámci této politiky uprchlíky nedeportovalo, a uvedl, že návrh zákona vyvolává „závažné otázky týkající se lidských práv žadatelů o azyl a obecněji právního státu“.



Labouristé prohlásili, že se politiky vůči Rwandě vzdají. Keir Starmer řekl, že tato úmrtí jsou „naprostou tragédií a mé srdce samozřejmě soucítí s rodinnými příslušníky těch, kteří zemřeli. Je to připomínka toho, že tento odporný obchod provozovaný zločineckými gangy stojí životy a bohužel dnes jich přibývá.“



V rozhovoru s novináři v Cawoodu v hrabství North Yorkshire Starmer uvedl: „Není pochyb o tom, že musíme zastavit přeplouvání těchto malých lodí. O tom není pochyb. Vláda ztratila kontrolu nad hranicemi. Ale tento trik s Rwandou není způsob, jak to zastavit.“



Labouristé uvedli, že peníze použijí na zvýšení bezpečnosti hranic a na boj proti gangům pašeráků lidí.



Ani oni neplánují naprosto jednoduchou a legální věc, totiž vytvoření britského úřadu pro zpracovávání žádostí o azyl přímo ve Francii.







V letošním roce se na cestu vydalo již více než 6 000 lidí, což je přibližně čtvrtinový nárůst oproti stejnému období loňského roku. Podle Mezinárodní organizace pro migraci se do úterý v roce 2024 v Lamanšském průlivu utopilo 10 lidí.

Lamanšský průliv je jednou z nejrušnějších námořních cest na světě a proudy jsou silné, takže plavba na malých člunech je nebezpečná. Pašeráci lidí obvykle přetěžují vratké čluny, které se často sotva drží na hladině, když se snaží dosáhnout britských břehů.







Prefekt Calais Jacques Billant řekl, že záchranná operace byla vyslána rychle, aby se dostala k lodi, když se dostala do potíží. Záchranná služba vyvezla na břeh k ošetření šest lidí, ale „navzdory pokusům o jejich oživení jich pět zemřelo“.Dalších 47 lidí bylo z plavidla zachráněno a pomoc jim poskytla policie, záchranná služba a lékaři v Boulogne-sur-Mer. Čtyři z nich byli přijati k ošetření v nemocnici.Billant uvedl, že „navzdory této složité a choulostivé situaci“ se 57 lidem, kteří zůstali na člunu, podařilo zprovoznit motor a rozhodli se pokračovat v cestě do Británie pod dohledem francouzských úřadů.Jean-Luc Dubaële, starosta Wimereux, řekl televizi BFM: „Je to velmi bolestné a velmi těžké to přijmout. Mít 110 lidí na nafukovacím člunu je bezprecedentní.“