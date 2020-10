- Koronavirus může způsobovat náhlou a neodstranitelnou ztrátu sluchu. British Medical Journal publikoval případ pětačtyřicetiletého muže s astmatem, který byl hospitalizován s covidem na jednotce intenzivní péče, byl napojen na ventilátor a dostal léky včetně protivirového remdesiviru a steroidů. Týden po propuštění z intenzivní péče mu v levém uchu začalo zvonit - tinnitus - a pak na to ucho ohluchl. ZDE - Dezinformacím o koronaviru věří více lidí, kteří nemají dobrou matematickou gramotnost - nejsou dobře schopni zpracovávat a uplatňovat kvantitativní informace. Vyplývá to z výzkumu Cambridge University. Lžím o koronaviru také po celém světě podléhají starší lidé (kupodivu s výjimkou Mexika). ZDE - Nejúčinněji zvládly pandemii pomocí testování a trasování Jižní Korea, Hongkong, Německo, Island, Nový Zéland, Norsko a Skotsko, píše lékařský časopis. Jsou to často země, v nichž se politikové těší velké důvěře veřejnosti. ZDE