Koronavirus: Počet globálních infekcí se zdvojnásobil na milion za posledních osm dní

Průběžné zpravodajství:

3. 4. 2020



Velmi užitečný zdroj o aktuálním stavu epidemie koronaviru ve všech zemích světa: https://www.worldometers.info/coronavirus





- Globální počet potvrzených nákaz stoupl nad milion. Celosvětový počet mrtvých stoupl nad 50 000. Nejpostiženější je Itálie, s 13 915 mrtvými, druhé je Španělsko, s 10 003 mrtvými, na třetím místě jsou Spojené státy s 5316 mrtvými.

- Počet globálních infekcí se zdvojnásobil za posledních osm dní. Trvalo 75 dní, než nákaza postihla první půl milion osob. Druhý půl milion postihla za osm dní. Globální úmrtnost je nyní asi pět procent nakažených osob.- Nejvýznamnější evropské univerzitní nemocnice varují, že jim dojdou do čtrnácti dnů klíčové léky.- 52 procent britských pacientů, kteří zemřeli, bylo starších 80 let. 40 procent pacientů, kteří zemřeli, bylo ve věku 60-79 let. 7 procent pacientů, kteří zemřeli, bylo ve věku 40-59 let. Méně než 1 procento obětí bylo mladších 40 let. 22 osob zemřelo ve věkové kategorii 20-39 let a zemřeli i tři oběti mladší dvaceti let. Nejmladší obětí byl v Británii třináctiletý chlapec. Britská data jsou asi čtrnáct dní za Itálií. ZDE - Trump se podrobil patnáctiminutovému testu na koronavirus, test byl negativní.- Obyvatelé Toronta budou pokutováni částkou 5000 kanadských dolarů, pokud nebudou dodržovat odstup nejméně dvou metrů.- Britská vláda uvažuje o vydávání "imunitních certifikátů" lidem, kteří se uzdravili. Experti varují, že to je nebezpečné. 1. Testy nejsou spolehlivé. 2. Není známo, zda pacient nemůže být nakažen znovu a 3. Není známo, jak dlouho imunita trvá, pokud trvá.- Donald Trump konečně začal používat Zákon o výrobě pro obranu, aby přiměl firmy vyrábět ventilátory.- Francie pravděpodobně prodlouží uzamčení země za 15. duben.- Brazilský prezident Jair Bolsonaro, stejně jako mnozí čeští výtečníci, stále bagatelizuje pandemii koronaviru. "Je to jako chřipka." Není.- Počet lidí, kteří v Británii zemřeli na koronavirus v nemocnicích, stoupl o 569 na 2921.- Ve Spojených státech se registrovalo jako nezaměstnaní nových 10 milionů lidí.- Německo zaznamenalo 1,1 milionu žádností občanů o "okamžitou finanční pomoc" pro malé podniky a pro lidi pracující na volné noze. 1 miliard euro už jim byl vyplacen a další platby ve výši 1,8 miliard euro už byly schváleny.- Katalánští separatisté prosí o pomoc španělskou armádu.- Generální tajemník OSN António Guterres požaduje koordinovanou globální reakci proti pandemii - k té však nedochází. Guterres zdůrazňuje, že pandemie musí vést k větší globální odolnosti a solidaritě.Předchozí průběžné zpravodajství ZDE