Tot gesto mluví samo za sebe. Němci reagují na Muskův zjevný nacistický pozdrav

22. 1. 2025

čas čtení 5 minut



Na zjevné použití pozdravu Elona Muska, který je v Německu zakázán pro jeho spojitost s nacismem, se objevily rozhořčené reakce napříč Evropou, kde jej někteří odsoudili jako zlomyslnou provokaci nebo projev solidarity krajně pravicovým skupinám.



Michel Friedman, významný německo-francouzský publicista a bývalý místopředseda Ústřední rady židů v Německu, označil Muskovo počínání - na akci po přísaze Donalda Trumpa jako prezidenta USA - za ostudu a řekl, že Musk ukázal, že bylo dosaženo „nebezpečného bodu pro celý svobodný svět“.



Friedman, který pochází z rodiny polských židů, z nichž téměř nikdo nepřežil holocaust, řekl deníku Tagesspiegel, že byl šokován, když sledoval inauguraci v přímém televizním přenosu, a dodal, že pokud jde o něj, Musk jednoznačně předvedl nacistický pozdrav „Heil Hitler“, navzdory pokusům o jeho bagatelizaci.

„Říkal jsem si, že porušování tabu dosahuje bodu, který je nebezpečný pro celý svobodný svět. Brutalizace, dehumanizace, Osvětim, to všechno je Hitler. Masový vrah, válečný štváč, člověk, pro kterého lidé nebyli nic víc než čísla - férová hra, která nestojí za zmínku,“ řekl Friedman.



Charlotte Knoblochová, předsedkyně židovské obce v Mnichově a Horním Bavorsku, řekla, že jí toto gesto „velmi podráždilo“. Podle ní však není tak významné jako Muskovy nedávné pokusy vměšovat se do německé politiky, kde před spolkovými volbami, které se uskuteční příští měsíc, podpořil krajně pravicovou stranu Alternative für Deutschland.



„Daleko znepokojivější jsou politické postoje Elona Muska, jeho útočné vměšování do německé parlamentní volební kampaně a podpora strany, o jejíchž protidemokratických cílech bychom si neměli dělat iluze,“ uvedla v prohlášení.



Musk toto gesto učinil jako řečník na pódiu před Trumpovým pondělním příjezdem do washingtonské Capital One arény. Srdečně poděkoval Trumpovým příznivcům, načež si přiložil pravou ruku na srdce a prudkým a rychlým pohybem ji natáhl směrem vzhůru. Pak se otočil a gesto zopakoval v opačném směru a řekl: „Mé srdce je s vámi.“



Miliardář a podnikatel v oblasti technologií, který vede Trumpův odbor pro efektivitu vlády, později reagoval na kritiku svého chování na Twitteru: „Upřímně řečeno, potřebují lepší špinavé triky. Útok typu 'všichni jsou Hitler' je tak nudný.“



Německý kancléř Olaf Scholz na otázku, jak by podle něj měla Evropa na technologického miliardáře reagovat, zejména ve světle jeho podpory AfD, odpověděl, že Muskovu podporu krajní pravice považuje za nepřijatelnou. Spoluvůdce AfD Tino Chrupalla byl mezi členy evropské krajně pravicové politické třídy, kteří byli ve Washingtonu na Trumpově inauguraci.



„V Evropě máme svobodu slova a každý si může říkat, co chce, i když je to miliardář,“ řekl Scholz. „Co ale neakceptujeme, je, pokud tím podporuje krajně pravicové postoje, a to bych chtěl znovu zopakovat.“



Scholz rovněž vyzval k „chladným hlavám“ v reakci na Trumpovu administrativu.





Musk reagoval na Twitteru a nad příspěvek o kancléřových výrocích napsal: „Hanba Oafu Schitzovi!“ ("zas.anému troubovi").

Téměř celá Friedmanova rodina zahynula v nacistickém vyhlazovacím táboře Osvětim-Březinka, jehož 80. výročí osvobození připadá na neděli. Zachránili se pouze Friedmanovi rodiče a jeho babička, a to díky sudetoněmeckému podnikateli Oskaru Schindlerovi.







Berlínský soudce Kai-Uwe Herbst řekl listu Berliner Zeitung, že úmyslné šikmé strčení pravé ruky do vzduchu je podle německých zákonů dostatečným důkazem, na jehož základě lze proti někomu vznést obvinění.Dodal však, že by bylo nutné prokázat také zlý úmysl a to, že dotyčný věděl, že se jedná o Hitlerův pozdrav.Herbst, který se zabýval nesčetnými případy lidí, kteří používali nacistický pozdrav, řekl: „Někdy se jedná o opilé fotbalové chuligány, jindy o propalestinské demonstranty, kteří chtějí provokovat.“ Většinou se podle něj jednalo o případy, kdy šlo spíše o provokaci než o šíření nacistické ideologie.Benedict Mick, odborník na trestní právo, řekl, že určit, zda byl pozdrav míněn jako neonacistické gesto, „by záviselo na celkovém kontextu“.Americká Liga proti hanobení uvedla, že Muskovo gesto nebylo nacistickým pozdravem. Místo toho uvedla, že Musk „ve chvíli nadšení udělal trapné gesto“, a ve svém příspěvku dodala: „Všechny strany by si měly navzájem dát trochu milosti.“Jiní v Německu nabádali k opatrnosti, protože komentátoři se přeli o to, zda gesto a jeho podobnost s nacistickým pozdravem bylo záměrné, či nikoli.Novinář Lenz Jacobsen napsal v deníku Die Zeit v článku s titulkem Hitlerův pozdrav je Hitlerův pozdrav je Hitlerův pozdrav: „Kdo na politickém pódiu při politickém projevu před částečně krajně pravicovým publikem silně a opakovaně prodlužuje ruku šikmo do vzduchu, provádí Hitlerův pozdrav. Není na tom nic takového 'pravděpodobně' nebo 'podobného' nebo 'kontroverzního'. To gesto mluví samo za sebe.“Miriam Hollsteinová, šéfreportérka časopisu Stern, napsala na Twitteru, že pozdrav odvádí pozornost od jiných kontroverzních otázek týkajících se Muska a že se mu dostalo zbytečné pozornosti. „Je mi líto, ale v žádném případě to nebyl pozdrav Hitlerovi a ani to tak nebylo myšleno,“ napsala. „Přestaňte s těmi nesmysly. Je dost skutečných věcí, kvůli kterým lze Muska kritizovat.“Friedmanová apelovala na Muska, aby projevil politickou odpovědnost. „Byl pohyb ruky vyjádřením jeho politické identity?“ zeptal se.