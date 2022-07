Ruská agrese proti Ukrajině: Dvě děti mezi 18 mrtvými po ruském raketovém útoku na Oděsu

1. 7. 2022

čas čtení 9 minut





- Podle nejnovějších informací gubernátora regionu Maksyma Marčenka jsou mezi 18 lidmi, kteří zahynuli při raketovém úderu v Oděse, dvě děti.



Uvedl to na Telegramu:



V důsledku nočního raketového úderu strategických letounů Tu-22 z Černého moře v Belgorodsko-Dněsterském okrese Oděské oblasti zasáhly tři rakety X-22 obytný dům a rekreační středisko.



Od 9 hodin ráno bylo identifikováno 18 obětí, včetně 2 dětí, a 31 lidí bylo hospitalizováno, včetně 4 dětí a těhotné ženy. Dalších 8 vyhledalo lékařskou pomoc. Z trosek bylo zachráněno 8 osob, včetně 3 dětí. Záchranné práce pokračují.

Just imagine: you wake up and realize that there is no way out. People were trapped in their own apartments after russian missiles hit a residential high-rise in #Odesa



At least 10 people have been confirming dead

Rescue workers are working. pic.twitter.com/IELdbwicPQ — Roman Hryshchuk (@grishchukroma) July 1, 2022





- Vitalij Kim, gubernátor Mykolajivské oblasti, zveřejnil aktualizovaný stav za posledních 24 hodin ve svém regionu s podrobným seznamem oblastí, které byly ostřelovány. Uvádí, že přístavní oblast Mykolajova byla zasažena "zakázanými kazetovými střelami".



V deseti oblastech, které byly podle něj ostřelovány, neuvedl žádné mrtvé ani zraněné, ale některé oblasti se podle něj "oběti a následky" upřesňují.



- Rusko používá nepřesné rakety ze starých sovětských zásob pro více než 50 % svých úderů na Ukrajině, což vede ke značným ztrátám na životech civilistů, uvedl brigádní generál ukrajinských ozbrojených sil. Počet ruských úderů na Ukrajině se za poslední dva týdny více než zdvojnásobil, uvedl na tiskové konferenci brigádní generál Oleksij Hromov.



- Zelenskij přivítal "významné" vítězství na Hadím ostrově



Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj dříve přivítal vítězství nad ruskými silami, které obsadily Hadí ostrov, strategický ostrov v Černém moři u jižního pobřeží poblíž města Oděsa.



Uvedl, že ostrov Zmijnyj - neboli Hadí ostrov - je "svobodný" poté, co se ruské síly ze strategického stanoviště stáhly.



Ostrov Zmijnyj je strategickým bodem a výrazně mění situaci v Černém moři. Zatím nezaručuje bezpečnost, zatím nezaručuje, že se nepřítel nevrátí. Ale již nyní výrazně omezuje akce okupantů. Krok za krokem je budeme vytlačovat z našeho moře, z naší země i z našeho nebe."

- Volodymyr Zelenskij prohlásil, že cesta Ukrajiny ke členství v Evropské unii by neměla "trvat roky ani desetiletí", a slíbil, že ukrajinská část procesu bude "dokonalá".



V reakci na ranní události v ukrajinském parlamentu, kde k zákonodárcům prostřednictvím videa promluvila předsedkyně Evropské komise Ursula von der Leyenová, ukrajinský prezident napsal na Telegram:



Dnes spolu s předsedou Nejvyšší rady Ukrajiny a premiérem podepisujeme společné prohlášení, které je signálem jednoty všech složek vlády a důkazem našeho odhodlání dosáhnout strategického cíle Ukrajiny, kterým je plné členství v Evropské unii. A podepsání tohoto prohlášení by mělo znamenat totéž, co podepsání přihlášky ke vstupu pátý den války.



Na kandidaturu jsme se připravovali 115 dní. A naše cesta ke členství by neměla trvat roky nebo desetiletí. Tuto cestu musíme překonat rychle. Udělat naši část práce dokonalou. Umožnit našim přátelům v Evropské unii, aby pro nás stejně rychle a konsolidovaně učinili další historické rozhodnutí.



- Maďarsko urychlí svůj program rozvoje obrany, řekl premiér Viktor Orbán ve státním rozhlase.



"Musíme radikálně zvýšit naše obranné schopnosti," řekl Orbán. Zopakoval, že zájmem Maďarska je, aby válka na sousední Ukrajině skončila co nejdříve.



- Spojené státy nezaznamenávají, že by se Čína vyhýbala sankcím nebo poskytovala Rusku vojenské vybavení, uvedl ve čtvrtek vysoký americký představitel.



Americké ministerstvo obchodu v úterý zařadilo pět čínských společností na obchodní černou listinu za údajnou podporu ruské vojenské a obranné průmyslové základny.



Podle agentury Reuters američtí představitelé varovali před důsledky, včetně sankcí, pokud by Čína nabídla materiální podporu ruskému válečnému úsilí, ale důsledně uvádějí, že zatím nezjistili otevřenou čínskou vojenskou a ekonomickou podporu Moskvy.



Čína materiální podporu Rusku neposkytuje.



- Volodymyr Zelenskij prohlásil, že zahájení přenosu energie do Rumunska je začátkem procesu, který by mohl Evropě pomoci snížit závislost na ruských uhlovodících.



Zelenského komentáře v jeho čtvrtečním nočním videoposelství následovaly po oznámení premiéra Denyse Šmyhala, že vývoz byl zahájen během čtrvtka - v objemu 100 megawattů - po čtyřech měsících ruské války s Ukrajinou.



Prezident řekl, že zahájení vývozu je "dalším významným krokem v našem směřování k Evropské unii".



Díky ukrajinské elektřině lze nahradit značnou část ruského plynu, který spotřebovávají evropští spotřebitelé. Nejde tedy jen o naše příjmy z exportu, ale o otázku bezpečnosti pro celou Evropu.



Dovolte mi připomenout, že k napojení naší země na společný energetický systém EU došlo až po začátku války. Ukrajina nyní dělá věci, které se kdysi zdály nemožné."



Ukrajina dosáhla v polovině března dohody o připojení k Evropské síti provozovatelů přenosových soustav (Entso-E) jako pozorovatel poté, co byla její síť propojena se sítí EU.



Entso-E tento týden uvedla, že byly dokončeny přípravy na první vývozy z Ukrajiny spolu s elektřinou z bývalého sovětského státu Moldavsko, které začnou 30. června - s využitím propojení s Rumunskem.





Obchodování s elektřinou na dalších propojeních mezi Ukrajinou a Slovenskem a Ukrajinou a Maďarskem - a také mezi Moldavskem a Rumunskem - by se mělo brzy uskutečnit.

Společnost Entso-E tento týden uvedla, že byly dokončeny přípravy na první vývoz z Ukrajiny spolu s elektřinou z bývalého sovětského státu Moldavsko, který začne 30. června - s využitím propojení s Rumunskem.Brzy bude následovat obchodování s elektřinou na dalších propojeních mezi Ukrajinou a Slovenskem a Ukrajinou a Maďarskem - a také mezi Moldavskem a Rumunskem, uvedla.Skupina uvedla, že celková obchodní kapacita bude v první fázi stanovena na 100 MW.Ve svém dřívějším prohlášení Šmyhal uvedl, že potenciál vývozu elektřiny z Ukrajiny směrem do Evropy by mohl dosáhnout 2,5 gigawattů.uvádějí činitelé. "Ostřelování je silné a z více směrů. Ruská armáda se blíží z různých směrů směrem k Lysyčansku," uvedl gubernátor Luhanské oblasti Serhij Hajdaj a dodal, že ruské síly zůstávají na okraji města, kde v současné době nedochází k pouličním bojům.Podle proruského představitele opustila Ruskem okupovaný ukrajinský přístav Ber%dansk nákladní loď poprvé od obsazení města vojsky Moskvy. Jevgenij Balickij, vedoucí proruské správy, byl citován ruskými státními médii, že první nákladní loď, která opustila Berďansk, vezla 7 000 tun obilí do "spřátelených zemí". Rusko obilí ukradlo Ukrajině.Vojenská aliance slíbila další statisíce vojáků na obranu východní Evropy. Americký prezident rovněž oznámil další vojenskou pomoc Kyjevu ve výši 800 milionů dolarů - zůstávají však otázky, nakolik podrobný je plán na vytvoření 300tisícové jednotky, která by měla odradit případný ruský útok.Po summitu NATO v Madridu Stoltenberg uvedl, že vedoucí představitelé se rozhodli podpořit Kyjev, "aby Ukrajina zvítězila jako nezávislý suverénní stát v Evropě".. Recep Tayyip Erdogan prohlásil, že pokud obě severské země nedodrží své sliby, včetně vydání osob "podezřelých z terorismu a napojených na zakázané kurdské skupiny", turecký parlament by mohl odmítnout ratifikovat dohodu dosaženou v úterý.. "Agrese Ruska na Ukrajině jasně ukazuje potřebu systémů protivzdušné obrany," uvedl lotyšský ministr obrany Artis Pabriks v prohlášení.Dodal, že spojenci z NATO, kteří se sešli v Madridu, "jednomyslně rozhodli" o zvýšení humanitární a vojenské pomoci Ukrajině.