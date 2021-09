Czechitas začínají vzdělávat středoškoláky

24. 9. 2021

Seriál deseti témat ve dvaceti lekcích bude pro studenty zdarma

Nezisková organizace Czechitas, která primárně vzdělává ženy v informačních technologiích, bude od října pořádat celkem 20 lekcí IT dovedností pro středoškoláky. Díky finanční podpoře firmy Huawei je tento výukový program bezplatný pro celkem 30 studentů.



„Studenti se naučí základy z grafiky, pak také jak ovládat online kancelářské balíky programů nebo si vytvoří svůj web. To ovšem není všechno. Nahlédnou také do světa online marketingu, sestaví si skvělý životopis a vyzkouší si webové animace. Cílem je ukázat mladým lidem základy, a oni sami se pak mohou rozhodnout, co je nejvíc baví a pokračovat v dalším vzdělávání,” říká ředitel Czechitas Ondřej Čejka.







„Podpora vzdělávání a rozvoj talentů je jedním z hlavních pilířů našich dobročinných aktivit v České republice. Věříme, že darovat vzdělání je tím nejlepším příspěvkem pro budoucnost Česka. Zároveň usilujeme o větší zapojení žen v rámci ICT oboru. Czechitas jsou pro nás proto naprosto ideálním partnerem k tomu, jak přispět k rozvoji talentů a digitální budoucnosti České republiky,“ říká Dina Mašínová, CSR manažerka české pobočky společnosti Huawei.

Vzdělávací program bude probíhat od 7. října do 17. března vždy ve čtvrtek od 16:00 do 18:30. Celkem tedy 20 lekcí, které obsáhnou 10 témat. Zájemci se mohou registrovat do 30. září 2021. Více informací a podrobnosti ke každému tématu z kurzu najdete zde .

Organizace Czechitas se zaměřuje na vzdělávání žen, mládeže a dětí v informačních technologiích. Od roku 2014 zrealizovali Czechitas přes 800 jednodenních workshopů a dlouhodobých kurzů s více než 25 tisíci účastníky bez ohledu na věk, předchozí vzdělání nebo pracovní zkušenost. Czechitas organizují workshopy na různých úrovních pokročilosti, letní tábory nebo rekvalifikační a večerní kurzy. Nově podporují také rozvoj učitelských kompetencí. Czechitas inspirují, vzdělávají a uplatňují nové talenty k posílení diverzity a konkurenceschopnosti v IT.





Více na www.czechitas.cz .





