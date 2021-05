Bolsonarova amazonská genocida probíjhá naplno: domorodé děti umírají hlady

28. 5. 2021 / Fabiano Golgo





Domorodí indiánští vůdci v Brazílii volají o pomoc. Svět je zaměstnán pandemií, zatímco křesťanský fundamentalistický krajně pravicový populistický brazilský prezident Jair Bolsonaro pokračuje ve svém otevřeném plánu vyhladit domorodé národy žijící v deštném pralese v Amazonii. Tisíce dětí jsou podvyživené díky blokádám podporovaným nelegálními dřevorubci a těžebními zlatokopci a díky nevysvětlitelnému vládnímu pozastavení bezplatné distribuce státem sponzorovaných potravinových košů se všemi základními živinami potřebnými pro zdravý život, na něž má mít právo všech 800 000 brazilských domorodců mít právo. Bolsonaro je doslova chce zabít nemocí a hladem. Před očima všech se odehrává monstrózní genocidní plán.



Bolsonaro zrušil veškerá omezení těžby nerostného bohatství a těžby zlata v Amazonii, omilostnil všechny, kdo byli dříve odsouzeni za zločiny týkající se území domorodých indiánů, a neustále hovoří veřejně o své podpoře nelegálních násilníků. Policii bylo nařízeno, aby indiánům neposkytovala žádnou ochranu, a i poté, co Nejvyšší soud nařídil federální policii bránit kmen Yanomami, který byl několik dní napaden kulkami a bombami, úřady jednoduše ignorovaly Nejvyšší soud v zemi s tím, že rozkazy z prezidentského paláce jim nařídily, aby nedělaly nic.



Desítkám indiánských kmenů byly dodány falešné vakcíny proti covidu-19 a nejméně 6 vojáků nakažených tímto virem svědčilo o tom, že jim bylo nařízeno vstoupit do indiánských kmenů a nakazit tam co nejvíce domorodců.



Scény připomínající hladovějící etiopské děti z 80. let, které vedly ke koncertům Live Aid, jsou nyní běžné u domorodých indiánských kmenů, jejichž schopnost sklízet potraviny z džungle byla omezena ničením jejich prostředí a blokádami řek a lesních cest nájezdníky, kteří fatálně blokují možnost domorodců opatřit si potraviny.



Brazilská vojenská diktatura (1964–1985) napáchala různé masakry, při nichž vojáci a dřevorubci vyvraždili celé kmeny. Tyto trestné činy přestaly až poté, co vláda Jimmyho Cartera pohrozila Brazílii sankcemi. Bolsonaro, který byl v té době mladým příslušníkem armády, veřejně v projevu svým stoupencům slíbil, že jednoho dne to zvrátí. Dodržuje svůj slib.

