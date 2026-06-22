Francie ruší akce a omezuje konzumaci alkoholu kvůli brutální vlně veder
22. 6. 2026
Opatření se týkají sportovních akcí i celostátního hudebního festivalu; od pondělí se v některých oblastech očekávají teploty až 42 °C
Úřady ve Francii vyhlásily pro více než třetinu území země rudý stupeň výstrahy před horkem, zrušily některé sportovní akce pod širým nebem a omezily konzumaci alkoholu na celostátní akci Fête de la Musique v souvislosti s brutální vlnou veder, při které se podle předpovědí teploty vyšplhají nad 40 °C.
V neděli byly pro přibližně 53 milionů lidí, což je něco přes 75 % obyvatelstva, vyhlášeny výstrahy před horkem 1. nebo 2. stupně. Rekordních 35 z 96 departementů na pevnině bylo zařazeno do rudého výstražného stupně ohrožujícího život, dalších 45 je pod oranžovým varováním.
Francouzský ministr pro ekologii Mathieu Lefèvre v neděli uvedl, že v pondělí bude do rudého výstražného stupně zařazeno dalších 14 departementů. „Neočekáváme, že by teploty do konce týdne klesly,“ řekl a vyzval k „velké opatrnosti a přijetí mnoha preventivních opatření“.
Národní meteorologická služba Météo-France uvedla: „Nastávají velmi vysoké teploty, které budou přetrvávat dlouhodobě,“ přičemž vlna veder „mimořádné závažnosti a trvání“ pravděpodobně překoná měsíční a možná i historické rekordy.
Varovala, že v neděli by teploty na mnoha místech mohly překročit 40 °C, přičemž v některých oblastech se od pondělí očekává nárůst až na 42 °C nebo více. Národní index tepla, který představuje průměr denních a nočních maxim naměřených na 30 meteorologických stanicích po celé zemi, by měl podle předpovědí dosáhnout své historicky nejvyšší hodnoty, dodali meteorologové.
Nedělní Fête de la Musique je celostátní oslava letního slunovratu, která se koná každý rok a při níž hudebníci zaplní ulice bezplatnými vystoupeními a oslavující se baví až do noci. Letošní festival je zdrojem obav o zdraví v souvislosti s horkem, zejména v Paříži, Lyonu a dalších velkých městech.
Francouzská ministryně kultury Catherine Pégard vyzvala k „mimořádné ostražitosti“ a uvedla, že rozhodnutí o tom, zda by se oslavy měly zrušit, nebo zda by se měly konat s vhodnými bezpečnostními opatřeními, by mělo být na místních úřadech. Většina z nich se rozhodla pro druhou možnost.
Několik měst zrušilo vystoupení před 19. hodinou nebo je přesunulo do vnitřních prostor. Mnohá zavedla omezení týkající se alkoholu: v oblastech s rudým výstražným stupněm je zakázáno pít na ulici a na veřejných prostranstvích a na akcích organizovaných městem se alkohol neprodává.
V Paříži, kde platí rudý stupeň pohotovosti, byly podél břehů Seiny a kanálu St-Martin zakázány silnější nápoje, včetně piv s vysokým obsahem alkoholu, fortifikovaných vín a lihovin, aby se snížilo riziko, že do vody spadnou lidé. Pití v licencovaných barech a kavárnách a na jejich terasách – kde se koná mnoho koncertů – je však povoleno.
V hlavním městě bylo na celý den a večer nasazeno téměř 5 000 policistů a 2 500 pracovníků záchranných a zdravotnických služeb. Pařížská radnice nainstalovala více než 1 300 bezplatných veřejných fontánek s pitnou vodou, zatímco více než 1 500 místních obchodů se zapojilo do programu, v rámci kterého se zavázaly bezplatně doplňovat osobní láhve na vodu.
Francouzský premiér Sébastien Lecornu svolal v sobotu vládní zasedání věnované krizi způsobené vedrem a na neděli naplánoval další, přičemž nařídil ministrům, aby urychleně vypracovali plán, jak Francii lépe přizpůsobit dalším vlnám veder v budoucnosti.
Vědci uvádějí, že s pokračujícím oteplováním Země se extrémní vlny veder, které se v minulosti vyskytovaly pouze v plném létě, budou objevovat častěji, budou intenzivnější a budou trvat déle, a navíc k nim bude docházet dříve i později v průběhu roku.
Francouzský ministr školství Édouard Geffray v neděli uvedl, že více než 800 škol po celé zemi již oznámilo, že v pondělí kvůli extrémním vedrům neotevřou, zatímco dalších 1 800 škol přeplánovalo výuku a závěrečné zkoušky.
Jean Castex, šéf státní železniční společnosti SNCF, doporučil „zranitelnějším cestujícím“, aby se vyhýbali cestování vlakem a pokud možno své cesty odložili, a varoval, že klimatizační systémy a další železniční infrastruktura jsou v těchto podmínkách „vystaveny těžké zkoušce“.
Úřady v neděli oznámily, že v sobotu se po celé zemi utopily při nehodách při koupání čtyři děti ve věku od 11 do 17 let, z toho dvě v řece Doubs ve východním městě Besançon, kde je koupání zakázáno.
Vlna veder se neomezuje pouze na Francii. V Itálii úřady v neděli rozšířily varování před vedrem ze sedmi na osm měst v severní a střední části země, a to z celkových 27 měst, která na celostátní úrovni sleduje ministerstvo zdravotnictví.
Ve Španělsku vydala národní meteorologická agentura Aemet rudá varování pro severní regiony. V hlavních říčních údolích a vnitrozemských oblastech, jako jsou Andalusie a Extremadura, se předpovídají teploty mezi 40 °C a 42 °C, které do úterý vystoupají až na téměř 44 °C.
Ve Velké Británii Met Office uvedl, že spalující vedro by mohlo trvat minimálně do čtvrtka, což vyvolalo zdravotní výstrahy a obavy o zranitelné osoby. Meteorologové uvedli, že roste „jistota“, že by tento týden mohl být překonán rekord nejteplejší červnové teploty ve Velké Británii, který činí 35,6 °C a byl zaznamenán v Southamptonu v roce 1976.
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