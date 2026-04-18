Meloniin vliv v Itálii slábne a v Janově nabírá na síle progresivní politička
18. 4. 2026
Silvia Salis, levicová starostka Janova a bývalá olympijská reprezentantka, je popisována jako „svěží vítr“ a potenciální sjednotitelka
V italské politice to byl bouřlivý měsíc.
Neúspěšné referendum o reformě soudnictví narušilo auru neporazitelnosti premiérky Giorgie Meloniové, vyvolalo rezignace ve vládě a přimělo ji k zoufalé snaze o obnovení důvěryhodnosti. Zároveň se její kdysi výjimečný vztah s Donaldem Trumpem zhoršil poté, co ji americký prezident tento týden veřejně pokáral za kritiku jeho útoku na papeže Lva a za to, že nepodpořila americko-izraelskou válku proti Íránu.
Zatímco se v Římě odehrávalo toto drama, v severoitalském Janově se rýsovala zcela odlišná scéna. Více než 20 000 lidí zaplnilo minulý víkend centrální náměstí Piazza Matteotti, aby si užilo bezplatné vystoupení oceněné belgické techno DJky Charlotte de Witte.
Bylo to víc než jen párty. Na pódiu s De Witte tančila janovská starostka v slunečních brýlích, Silvia Salis, bývalá olympijská kladivářka, o které se široce spekuluje jako o možné vyzyvatelce Meloni v příštích parlamentních volbách. Záznam z akce se rychle šířil online a zvýraznil Salisinu popularitu.
„Je jako závan čerstvého vzduchu,“ řekla Giulia Bianchi, obchodní konzultantka z Janova. „Je obzvláště oblíbená proto, že vnáší mladistvou energii do spícího a demograficky stárnoucího města.“
Salisová (40) byla zvolena starostkou Janova před necelým rokem a zajistila tak klíčové vítězství opozice v tomto rozlehlém přístavním městě, které bylo předtím osm let pod vládou pravice. Jako progresivní politička bez stranické příslušnosti zastávala vysokou funkci v italském olympijském výboru, než ji aliance levicových a centristických sil požádala, aby kandidovala na starostku. Její úspěch ji okamžitě zařadil mezi potenciální sjednotitele na národní úrovni.
Ačkoli opozici dodalo sílu Meloniino neúspěšné referendum, které mnozí vnímali jako široké odmítnutí její vlády, zůstává roztříštěná a nemá jasného lídra, který by se mohl věrohodně postavit premiérce v příštích volbách, které se mají konat před říjnem 2027.
Očekává se, že Elly Schlein, která stojí v čele Demokratické strany, největší opoziční strany, a Giuseppe Conte, bývalý premiér a lídr Hnutí pěti hvězd, se utkají v primárkách, jakmile se koalice dohodne na programu.
Ani jeden z nich však mezi italskými voliči jako potenciální premiér příliš neuspívá.
Salisová, která se zúčastnila dvou olympijských her a má na krku vytetované logo s pěti kruhy, slíbila, že dokončí své funkční období jako starostka, ale v nedávném rozhovoru pro Bloomberg se zdála být otevřená vstupu do politického ringu.
„Je jasné, že se této celostátní pozornosti nemohu vyhnout, nemohu se vyhnout otázkám. Je to zajímavé, lichotí mi to,“ řekla. Ačkoli uvedla, že se nezúčastní žádných primárek, zvážila by vedení opozice, pokud by o to byla požádána. „Tváří v tvář sjednocující výzvě nemohu říci, že bych to ani nezvážila. To by byla lež.“
Techno party se nekonala náhodou. Janovská radnice ji financovala v rámci Salisovy strategie využívat veřejný prostor pro bezplatné akce na podporu sociální inkluze a městské obnovy, zejména pro mladší obyvatele. Party měla také symbolický význam, protože kontrastovala s Meloniiným „anti-rave“ dekretem, který zakázal neautorizovaná shromáždění v rámci jednoho z prvních zákonů, které její vláda přijala po nástupu k moci v říjnu 2022.
Od svého nástupu do funkce starosty patří mezi další priority Salisové oživení ekonomiky kdysi mocné námořní republiky, zlepšení veřejné dopravy a boj proti kriminalitě.
Salisová na sebe upoutala pozornost svou účastí na loňských podzimních protestech proti válce v Gaze a podporou přístavních dělníků, kteří blokovali dodávky zbraní určených pro Izrael.
„Opravdu se do toho vložila, což je v ostrém kontrastu s Meloniovou, která nikdy nevyjádřila žádný postoj,“ řekl Bianchi. „Považuji ji za opravdu osvěžující a slibnou.“
Davide Ghiglione, novinář narozený v Janově, uvedl, že Salisová má silnou přitažlivost hlavně proto, že klade důraz na mladé lidi. „Janov je město s jednou z nejstarších populací v Evropě a předchozí samosprávy byly obviňovány z toho, že na mladé lidi zapomínají.“
„Je mladá, je dynamická,“ řekl Ghiglione. „Nepochází z politického prostředí, ale je vynikající komunikátorka a dobře využívá sociální média.“
Salisová je také obdivována za to, jak se vypořádala se sexistickými komentáři a kritikou, včetně těch ohledně jejího tancování v botách na podpatcích od Manola Blahnika, na což reagovala tím, že podporuje levicové hodnoty, ale prostě se chce dobře oblékat.
Bianchi řekl, že útoky na Salisovou kvůli jejím botám jsou jasným znakem zoufalství těch, kteří se snaží zastínit její stoupající hvězdu. „Nosí pár Blahniků – to je to nejlepší, co dokážou? Jak ubohé.“
