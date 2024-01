Francouzští zemědělci jsou pro Evropu rakovinou a mohou za velkou část přistěhovalecké vlny

Jednoduchá a snadno pochopitelná pravda je, že francouzští zemědělci existují jen proto, že jsou silně dotováni. A nerespektují pravidla dohodnutá Evropskou unií, vždy žádají o výjimky, aby mohli nadále existovat, jako by se svět nevyvíjel a od 20. století nedošlo ke změnám.

Francouzský prezident chce, aby Evropská unie odmítla léta budovanou dohodu o obchodních vztazích, zejména v oblasti zemědělství, s Mercosurem (Brazílie, Argentina, Uruguay, Paraguay a Bolívie; Venezuela je již léta suspendována). Tvrdí, že EU nemůže dovážet produkty, které se neřídí přesně stejnými pravidly, jaká platí pro evropské zemědělství. Tento argument by mohl být rozumný, kdyby Francie sama neporušovala několik z těchto pravidel, která chce požadovat jako podmínky "sine qua non" pro vstup dohody v platnost.

Ale není to jen Evropa, kdo platí účet. A dokonce Evropa platí účet dvěma způsoby. Nejenže musí vynakládat stratosférické částky na umělé udržování zemědělské činnosti, která by nebyla schopna konkurovat množství a cenám, jež jsou a mohou být produkovány v jiných částech planety, ale ze stejného důvodu nakonec způsobuje nedostatek ekonomických příležitostí, což podporuje hledání útočiště v Evropě mnoha Afričanů, kteří by mohli pracovat v zemědělství, kdyby evropský trh nebyl ultraprotekcionistický.

Druhou možností je tedy dosáhnout toho, aby se na kontinent chtělo dostat méně lidí. K tomu by jim jejich země musely nabídnout lepší realitu, více příležitostí k důstojnému životu. Bez toho je nevyhnutelné, že si budou hledat místo na slunci, ať už je to kdekoli. A zdá se, že slunce je v Evropě a ve Spojených státech.

Počet lidí, kteří by z toho měli prospěch, kdyby Francouzi nebránili rozvoji zemědělství v Africe za účelem zásobování velmi bohatého evropského trhu, by byl obrovský a přímo i nepřímo by ovlivnil kapsy a blahobyt milionů lidí. A prospěch by z toho neměli jen ti, kdo se přímo zabývají zemědělstvím určeným na vývoz do Evropy, protože v ekonomice vede jedna věc k druhé a venkovský pracovník, který začne více utrácet v supermarketu, lékárně, za vzdělání svých dětí, v obchodech a službách, rozděluje tyto prostředky do dalších odvětví, která zase začnou zaměstnávat více lidí, aby tyto nové zákazníky obsluhovali a zásobovali. A tito lidé, kteří jsou nové zaměstnáni, mají také peníze na utrácení, což opakuje schéma a nafukuje pokladnu celé ekonomiky geometrickým crescendem.





Za dvacet let by se v zemích, které by dostaly možnost produkovat ovoce, zeleninu a zvířata, jež Evropané spotřebovávají, čímž by se snížila cena těchto produktů pro samotné Evropany, ale platilo by se eurem, jehož kupní síla je na těchto chudších kontinentech mnohem vyšší, tím mohl výrazně snížit počet chudých lidí, což by se jistě odrazilo v počtu lidí, kteří prchají do Evropy neregulérně.