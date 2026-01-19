Triump vztekle reagoval na vstřícný dopis od norského a finského premiéra
Norský deník VG píše, že viděl původní zprávu zaslanou norským premiérem Jonasem Gahr Støre a finským prezidentem Alexandrem Stubbem, která zřejmě vedla Trumpa k tomu, aby odpověděl svým výbušným dopisem o Nobelovi a Grónsku.
Zpráva, zaslaná formou textové zprávy, zní:
„Vážený pane prezidente, vážený Donalde – ohledně kontaktů přes Atlantik – ohledně Grónska, Gazy, Ukrajiny – a Vašeho včerejšího oznámení o clech. Znáte náš postoj k těmto otázkám. Domníváme se však, že bychom všichni měli usilovat o uklidnění situace a deeskalaci – kolem nás se děje tolik věcí, že musíme držet pohromadě. Navrhujeme vám, abychom si dnes později zavolali – společně nebo každý zvlášť – dejte nám vědět, co vám vyhovuje! S pozdravem – Alex a Jonas.“
Norská VG, která později potvrdila pravost dopisu u Støreho, uvádí, že Trump odpověděl za méně než půl hodiny a poslal rozzlobený dopis, v němž píše, že po odmítnutí Nobelovy ceny míru „již necítí povinnost myslet čistě na mír".
Merz říká, že Grónsko a Dánsko mohou „počítat s naší solidaritou“, a varuje Trumpa, aby neprosazoval cla
A skutečně, německý Merz neztrácí čas a již v úvodním projevu hovoří o Trumpovi, clech a Grónsku, přičemž poznamenává, že „svět se nachází ve stavu změn a my se mu musíme přizpůsobit“.
Německý kancléř a předseda Křesťanskodemokratické unie (CDU) Friedrich Merz hovoří vedle Gordona Schniedera, hlavního kandidáta CDU pro nadcházející zemské volby v Porýní-Falcku, během tiskové konference v sídle CDU v Berlíně, Německo. Fotografie: Annegret Hilse/Reuters
Zmiňuje Trumpovy komentáře, v nichž „požaduje větší vliv na Grónsko“, a jako hlavní důvod uvádí bezpečnost v severních oblastech.
Říká, že v zásadě sdílí jeho hodnocení rizik a že partneři NATO by měli pro bezpečnost v regionu udělat více, jak poznamenává s ohledem na průzkumnou misi Bundeswehru v Grónsku o víkendu. Říká, že jakékoli rozhodnutí o potenciální účasti Německa v jakémkoli dalším mnohonárodním rámci bude přijato „v patřičném čase“.
Zároveň však dává jasně najevo svou podporu Grónsku a Dánsku a říká, že mohou „počítat s naší solidaritou“.
„Jsme připraveni podpořit jednání s USA, jejichž základem by měly být vždy zásady suverenity a územní celistvosti,“ uvádí.
Rovněž uvádí, že mezi evropskými lídry panuje „široká shoda“ na tom, že „další hrozby zavedením cel neposílí transatlantické vztahy, ale naopak je oslabí“ a poškodí ekonomiky obou stran.
Uvádí, že důraz je kladen na udržení jednotné Evropy a NATO, a dodává, že bude v kontaktu jak s Trumpem, tak s partnery z EU.
Mezitím grónský premiér Jens-Frederik Nielsen uvedl, že nejnovější Trumpovy výroky „nemění“ konsensus, který se vytvořil na podporu práva Grónska na sebeurčení své budoucnosti.
„Nenecháme se zastrašit. Trváme na dialogu, respektu a mezinárodním právu,“ uvedl v příspěvku na Facebooku, který doplnil fotografiemi z demonstrací, které se konaly minulý týden v Grónsku.
Grónský premiér Jens-Frederik Nielsen se účastní demonstrace, na které se sešla téměř třetina obyvatel města, aby protestovala proti plánům amerického prezidenta převzít Grónsko.
Rovněž uvedl, že nadcházející setkání s generálním tajemníkem NATO Rutte v Bruselu je obzvláště „důležité“ pro diskusi o bezpečnosti Arktidy v rámci aliance a dodal, že ministryně zahraničních věcí území Vivian Motzfeldt „má mou plnou podporu a jsem si jist, že jasně a s velkou důstojností vyjádří naše stanovisko“.Pokud Trump uvalí cla, EU „má k dispozici nástroje“, aby mohla reagovat a „udělat vše potřebné“ k ochraně svých zájmů, konstatuje blok
Zástupce hlavního mluvčího Komise a vedoucí obchodní sekce EU Olof Gill však dodává, že „pokud budou hrozící cla uvalena, Evropská unie má k dispozici nástroje a je připravena reagovat, protože uděláme vše potřebné k ochraně ekonomických zájmů EU“.
Poté však opakuje dřívější tvrzení, že „naší prioritou je dialog, nikoli eskalace“, a že dialog EU s USA „pokračuje na všech úrovních“.
Říká však:
„Někdy je nejodpovědnější formou vedení zdrženlivost.“
Uvádí, že neví o žádných plánech na setkání Trumpa s von der Leyenovou, ale poznamenává, že oba budou tento týden v Davosu.
„Věříme, že bychom měli pracovat na tom, aby se tato [hrozba zavedení cel] zmírnila a eskalace ustala,“ řekli Trumpovi norští a finští lídři – podle médií
EU vydala „rozhodně diplomatické prohlášení“ k obchodním jednáním s USA
EU dnes vydala rozhodně diplomatické prohlášení, v němž vyzývá všechny strany k zachování klidu, zatímco lídři se snaží mezi sebou a s Bílým domem vyřešit krizi kolem Grónska, aby se za dva týdny nevyhrotila v plnohodnotnou obchodní válku.
„Snažíme se zachovat klid,“ řekl novinářům mluvčí Evropské komise pro obchod Olof Gill na pondělní denní tiskové konferenci v Bruselu. „Prioritou je zde dialog, nikoli eskalace a vyhýbání se otázce cel.“
„Lídři EU intenzivně konzultují. Kromě toho pokračuje dialog s USA na všech úrovních,“ řekl.
„Někdy je nejzodpovědnějším projevem vedení zdrženlivost,“ dodal.
Potvrdil, že balíček protiopatření v hodnotě 93 miliard eur, na kterém se loni dohodli, by mohl vstoupit v platnost 7. února, pokud Donald Trump splní svou hrozbu a 2. února zavede 10% cla.
Jeho odpovědi měly za cíl zmírnit rétoriku po slovní válce, kterou rozpoutala Trumpova hrozba zavést cla proti Velké Británii, Norsku a šesti zemím EU, které minulý týden podpořily koordinovanou vojenskou přítomnost v Grónsku.
V bezprecedentní konfrontaci s dlouholetým, nyní nespolehlivým spojencem francouzský prezident Emmanuel Macron prohlásil, že žádné zastrašování nebude fungovat, zatímco švédský premiér Ulf Kristersson varoval, že EU se nenechá „vydírat“, a norský premiér Jonas Gahr Støre varoval, že „mezi spojenci není místo pro výhrůžky“.
Prezident Trump bude ve středu v Davosu, ale zatím nejsou plánována žádná setkání s předsedkyní Evropské komise Ursulou von der Leyenovou, uvedl Gill,
Gill, který byl opakovaně tázán na otázku, zda se postavit Trumpovi buď odvetnými opatřeními v hodnotě 93 miliard eur, nebo aktivací dosud nepoužitého nástroje proti nátlaku, jasně vyjádřil postoj EU, že lídři chtějí krizi vyřešit co nejdříve prostřednictvím jednání.
„Myslím, že z včerejšího příspěvku prezidenta na sociálních médiích bylo zcela jasné, že cílem je zabránit eskalaci, najít funkční řešení a v konečném důsledku zabránit zavedení těchto cel, která nemají žádný pozitivní účinek a nakonec poškodí pouze spotřebitele, zejména americké spotřebitele. Proto se snažíme tomuto výsledku zabránit.“
Šéfka zahraniční politiky EU Kallas se dnes setká s dánskými a grónskými politiky
Šéfka zahraniční politiky EU Kaja Kallas se dnes setká s dánským vicepremiérem a ministrem obrany Troelsem Lundem Poulsenem a grónskou ministryní zahraničí Vivian Motzfeldtovou, jak právě potvrdila Komise.
Dánsko-grónská dvojice se dnes také samostatně setká s Markem Ruttem z NATO v sídle NATO.
EU potvrzuje přijetí pozvání k účasti na Trumpově „mírové radě“ pro Gazu
Evropská komise mezitím potvrdila, že její předsedkyně Ursula von der Leyenová obdržela dopis s pozváním k účasti na Trumpově „mírové radě“ pro Gazu.
„Předsedkyně je v úzkém kontaktu s lídry EU ohledně všech geopolitických záležitostí a jsem si jist, že diskuse na toto téma budou během týdne pokračovat. Naším cílem je dosáhnout míru, a zejména chceme přispět k komplexnímu plánu na ukončení konfliktu v Gaze.“
Není jasné, zda pozvání přijme, či nikoli.
Mimořádný summit EU o transatlantickém summitu je naplánován na čtvrtek večer
Nyní máme trochu jasnější představu o mimořádném summitu Evropské rady plánovaném na tento týden, který by měl začít ve čtvrtek v 19:00 místního času.
„Snažíme se zachovat klid“ je možná nejlepším shrnutím dosavadní reakce EU na Trumpa.
EU „podniká všechny možné kroky, aby zabránila nejhoršímu scénáři“ a „eskalaci“ cel
Gill dnes opakuje hlavní poselství EU, že blok „podniká všechny možné kroky, aby zabránil nejhoršímu scénáři, tj. eskalaci ... a snažíme se zachovat klid, být pevní, vážní a zodpovědní“.
„Protože podle nás tak vypadá vedení.“
Čelí dalším otázkám ohledně nástroje EU proti nátlaku a říká, že „jeho primárním cílem je sloužit jako odstrašující prostředek“ a „někdy stačí jen zmínit možnost silnějšího nástroje, aby se dosáhlo požadovaného účinku“.
EU tvrdí, že současné zmrazení odvetných opatření proti USA v hodnotě 93 miliard eur vyprší 6. února a že nové americké cla by mohly začít platit hned následující den
Gill z EU také poskytuje o něco více podrobností o možném kroku EU k odvetě proti USA, a to uvolnění balíčku v hodnotě 93 mld. EUR, který byl přijat v létě a který byl pozastaven po dohodě mezi EU a USA ve Skotsku.
Říká, že pozastavení balíčku vyprší 6. února a že je to „automatické“.
„Pokud Komise po konzultaci s členskými státy prostřednictvím obvyklého postupu nepřijme opatření k prodloužení pozastavení, pozastavení skončí a opatření vstoupí v platnost 7. února.“
Říká, že v této věci zatím nebylo přijato „žádné rozhodnutí“, protože lídři konzultují další kroky, ale takový je postup.
Dodává, že se zaměřují na to, aby se zabránilo eskalaci a našlo se řešení, které bude vyhovovat všem zúčastněným stranám.
„Pokud bych měl shrnout, čeho chce Komise v této věci dosáhnout: chceme zajistit, aby byla zachována maximální jednota a solidarita EU, abychom byli v co nejsilnější pozici pro dosažení výsledků.“
Emmanuel Macron uspořádá v poledne schůzku o obraně a národní bezpečnosti, na které se bude mimo jiné diskutovat o Grónsku.
Očekává se, že německý Friedrich Merz bude také hovořit o Grónsku a clech na domácí akci brzy odpoledne.
Trump pozval ruského prezidenta Putina, aby se připojil k „Radě míru“ pro Gazu, uvádí Kreml
Nejnovější komentáře Kremlu – v podstatě hrající na Trumpovu odhodlanost zajistit si místo v historii – přicházejí těsně poté, co ruská administrativa také potvrdila, že ruský prezident Vladimir Putin byl pozván, aby se připojil k „Radě míru“ amerického prezidenta Donalda Trumpa, která má dohlížet na správu a rekonstrukci poválečné Gazy.
Peskov novinářům řekl, že Rusko se snaží „vyjasnit všechny nuance“ této nabídky s Washingtonem, a to v souvislosti s mediálními zprávami o určitých neobvyklých podmínkách členství v tomto orgánu.
Kreml tvrdí, že Trump by „určitě vešel do dějin“, pokud by převzal Grónsko
Kreml mezitím uvedl, že je těžké nesouhlasit s odborníky, kteří tvrdí, že americký prezident Donald Trump by se zapsal do historie Spojených států a celého světa, pokud by převzal kontrolu nad Grónskem, informovala agentura Reuters.
„Zde je možná možné abstrahovat od toho, zda je to dobré nebo špatné, zda to bude v souladu s parametry mezinárodního práva nebo ne,“ řekl mluvčí Dmitrij Peskov, ale uvedl, že by se to „určitě zapsalo do historie“.
Tisková konference Starmera o Grónsku
Britský premiér Keir Starmer trvá na tom, že „jakékoli rozhodnutí o Grónsku náleží výhradně obyvatelům Grónska a Dánska“, a kritizoval Trumpův plán uvalit cla na spojence jako „zcela nesprávný“ (10:26) v jednom ze svých dosud nejostřejších komentářů k americkému prezidentovi.
Když byl na tuto otázku dotázán, trval na tom, že jeho přístup přinesl miliardy liber v investicích a že bezpečnostní spolupráce s USA zajišťuje bezpečnost Velké Británie způsoby, o kterých nemůže vždy hovořit.
Za zmínku stojí také Starmerův komentář, že si nemyslí, že Trump skutečně zvažuje vojenskou akci na Grónsku.
„Vlastně ne. Myslím si, že to lze vyřešit a mělo by se to vyřešit klidnou diskusí.“
Navzdory tomu, že Starmerův tón je výrazně odlišný a mnohem mírnější než tón ostatních lídrů EU, trvá na tom, že v reakci EU a Spojeného království existuje „řádná jednota a koordinace“.
„Včera večer jsem hovořil s řadou lídrů EU, hovořil jsem s Ursulou von der Leyenovou a mám v úmyslu tak učinit znovu, buď dnes, nebo zítra, abychom byli v úzkém souladu. V naší reakci panuje správná jednota a koordinace.
O tom, co přesně budou dělat dál, rozhodnou v průběhu dneška a v následujících dnech, ale my s nimi velmi úzce spolupracujeme.“
Ale stejně jako během celé tiskové konference i tentokrát znovu vybírá části, ve kterých s Trumpem souhlasí, když říká: „Evropa musí udělat více v oblasti obrany a bezpečnosti.“
Zajímavé je také to, jak Starmer přebírá návrh novináře, že Trump možná špatně pochopil evropský tlak na přesun části (omezeného) vojenského personálu do Grónska jako krok proti němu, a ne jako způsob, jak ukázat, že naslouchají a chtějí se zapojit do jeho argumentů o důležitosti zabezpečení Arktidy.
Říká: „To je jedna z věcí, o kterých jsem včera diskutoval s prezidentem Trumpem, ... ty síly, které tam byly jasně proto, aby posoudily a pracovaly na riziku ze strany Rusů.“
Myslím, že italská Giorgia Meloni, jedna z nejlepších Trumpových poradkyň v Evropě, byla první vůdkyní, která o víkendu přednesla tento příběh jako jakýsi únikový východ pro všechny zúčastněné, a zdá se, že to nabírá na obrátkách.
Znamená to ale, že by vůbec nereagoval, pokud by Trump své hrozby ohledně cel splnil?
Zřejmá otázka však zní: co když nyní nebo v budoucnu zjistíme, že tento mírný přístup prostě nefunguje a nebude fungovat?
Starmer neodpovídá na otázky, zda by Spojené království reagovalo odvetnými cly proti USA
V náznaku toho, jaká by mohla být reakce Spojeného království, Starmer říká, že „cla by neměla být v souvislosti s eskalací takto používána proti spojencům“.
Ale i přesto, že byl na tento bod již dvakrát dotázán, neřekl, zda by Spojené království reagovalo odvetnými opatřeními, pokud by Trump své hrozby ohledně cel splnil.
Hodně se mluví o nutnosti nabídnout konzistentní reakci, ale ve skutečnosti není jasné, zda je to ano, nebo ne.
Říká, že „cla nejsou v zájmu nikoho“ a že se jim chce vyhnout, ale neříká, co by udělal, kdyby byly nevyhnutelné v důsledku Trumpových kroků.
Spojené království bude „pragmatické“, ale ne „pasivní“, říká Starmer
Starmer také říká, že postoj Spojeného království je být pragmatický a nehrát na publikum nebo navrhovat grandiózní gesta, ale pracovat v zákulisí, aby se dosáhlo nějaké dohody.
Říká:
„Británie je pragmatická země. Usilujeme o dohodu. Věříme v partnerství, upřednostňujeme řešení před slogany a nebudeme se oddávat komentářům a gestikulující politice, které škodí britskému lidu. Být pragmatický však neznamená být pasivní. Partnerství neznamená opustit principy. Proto je důležité jasně říci, na čí straně stojíme, co zastáváme a kde leží naše zájmy.
Zdroj v angličtině ZDE
