V Sydney zemřel na covid sedmadvacetiletý muž

4. 8. 2021

čas čtení 4 minuty

Nejpostiženějšími oblastmi nákazou jsou Plzeň město, Plzeň-sever, Pardubice, Nymburk , Chrudim, Jablonec nad Nisou, Praha-západ. V úterý 3.8. zaznamenalo ministerstvo zdravotnictví ČR 237 denních nákaz. V ČR do 3.8. zemřelo 30 372 lidí.. V nemocnicích je 43 osob. Počet registrovaných nakažených v ČR dosáhl počtu 1 674 183 osob. MZČR o průběhu pandemie v Česku ZDE

První dávkou bylo v ČR očkováno 5 539 593 osob, i druhou dávkou 4 786 345 osob. Před nebezpečnou variantou delta je tedy dosud v ČR stále ještě nechráněno cca 52 procent obyvatelstva.

- Aude Alaskar, 27, zemřel v australském městě Sydney třináctý den svého pobytu v domácí karanténě. Vyvolalo to silné apely na mladé lidi, aby se nechali očkovat.



- Rozsáhlá britská studie zjistila, že plně, dvakrát očkované osoby testují pozitivně na covid třikrát méně často než osoby neočkované. Studie React-1, velký monitorovací program pro covid, který provádějí vědci z University College v Londýně, je založena na testování téměř 100 000 lidí v Anglii od 24. června do 12. července 2021. Během tohoto období bylo nakaženo 0,63 procent osob, tedy každý 158. Analýza PCR testů také zjistila, že plně očkované osoby zřejmě šíří nákazu daleko méně než osoby neočkované, protože mají menší virovou nálož.



- Británie registrovala 21 691 nových denních nákaz, je to o 1820 méně než v tutéž dobu minulý týden, hospitalizováno je tam 6099 lidí, je to o 143 více než v tentýž den minulý týden, a na covid zemřelo 138, což je o 7 více než minulý týden.



- Šokující jsou některé české servery, které šíří na základě lživých informací na amerických republikánských serverech tvrzení, že "na očkování zemřely tisíce lidí". Jsou to absolutní lži, které způsobují smrt. Ze statistik v USA vyplývá, že 99 procent osob umírajících v nemocnicích na covid je neočkováno. Co vede šílence v České republice k tomu, že ohrožují své spoluobčany smrtí šířením nesmyslných lží? Proč to lidi dělají? A proč tomu lidé věří?



- Mimochodem, upozorňujeme debatéry na fórech BL, že jakmile tam budou umisťovat nějaké lži o covidu nebo očkování, nemilosrdně je budeme blokovat. Jde o životy lidí.



- Jižní Korea zaznamenala ve středu ostrý nárůst infekcí, totiž 1725, o 500 více než předchozího dne. Celkový počet infekcí v Jižní Koreji stoupl na 203 926, 2106 zemřelo. Nárůst způsobuje nakažlivější varianta delta.



- Ukrajina obdržela půl milionu vakcín z Dánska, prezident Volodymyr Zelenskij děkuje:





Our agreement with @Statsmin Mette Frederiksen to support vaccination program in 🇺🇦 has been implemented. Today, 🇺🇦 received 500 thousand doses of #COVID19 vaccine from 🇩🇰. We’re grateful to our 🇩🇰 friends for their support in overcoming this global challenge. Mange tak! — Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) August 4, 2021

- Thajsko registruje 20 200 nových denních nákaz a 188 denních úmrtí.









Předchozí průběžné zpravodajství ZDE

- Olympijské město Tokio potvrdilo ve středu rekordní nárůst 4166 denních infekcí. Ve středu mělo pozitivní test 29 sportovců, což znamená, že celkem bylo na olympijských hrách nakaženo covidem už 322 sportovců.- Izrael, jedna z nejproočkovanějších zemí, se rozhodl uprostřed rostoucích infekcí znovu zavést některá karanténní opatření. Na akcích v místnostech bude povoleno jen 100 lidí, a to plně očkovaných. Vládním úřadům bylo nařízeno snížit počet osob pracujících v kancelářích o 50 procent. Všichni cestující ze zahraničí budou muset na čtrnáct dní do karantény, bez ohledu na to, zda byli očkováni.- Rusko zaznamenalo 22 598 nových denních nákaz a 790 dalších denních úmrtí. Celkem v Rusku zemřelo na covid 161 715 osob.- Čína informuje o nejvyšším denním počtu místních nákaz za mnoho měsíců. Masové testování a trasování odhalilo řadu ohnisek nákaz variantou delta.- Více neř 200 oblastí v Anglii a ve Walesu zaznamenalo nyní dvojnásobný počet úmrtí na covid než při první vlně.- Méně než jedno dítě z dvaceti dětí nakažených covidem má příznaky nemoci déle než měsíc. Vyplývá to ze studie provedené v Británii od zářáí 2020 do února 2021.- Spojené státy vyhlásily nové moratorium na vystěhovávání neplatičů z bytů, bude platit do 3. října.- New York City bude vyžadovat pro vstup do veřejných místností, včetně restaurací, fitek a divadel, důkaz o plném očkování.