Koronavirus: Procento nákaz variantou delta se v Německu za týden zdvojnásobil

29. 6. 2021





- Podíl infekcí nakažlivější variantou delta se během týden v Německu v týdnu od 14. do 20. června zdvojnásobil na 36 procent, v týdnu předtím jich bylo 15 procent, konstatoval Lothar Wieler, ředitel Ústavu Roberta Kocha, a varoval, že delta získává náskok před ostatními variantami. Odhadl, že v současnosti je už 50 procent nákaz v Německu varianta delta. Soeder naléhal na občany, aby se nechali co nejrychleji očkovat. V Německu dostalo 54 procent obyvatelstva první vakcínu a 35 procent je očkováno oběma vakcínami. Zdravotníci upozorňují, že šíření koronaviru lze zpomalit, pokud se nechá velké procento obyvatelstva očkovat.



- Británie zaznamenala rekordní počet denních nákaz, 22 868, je to nárůst o 12 235 od téhož dne minulý týden. V nemocnicích je 1505 osob, je to nárůst o 187 od minulého týdne. Zemřely však jen 3 osoby, je to pokles o 2 úmrtí od minulého týdne. 66,6 procent Britů je očkováno nejméně jednou dávkou, oběma vakcínami je očkováno 48,8 procent obyvatelstva.



- Skotsko zaznamenalo rekordní počet denních nákaz, 3285, včera to bylo 2639 nákaz, průměr minulý týden byl 1148 denních nákaz. Nikdo však nezemřel, hospitalizováno bylo 6 lidí, na jipkách jsou tři osoby. Jak ukazují níže uvedené grafy, nejvyšší počet nákaz je u lidí ve věku 20-24 let, pak 15-19 let a méně v kohortě 25-44 let. U nejstarších věkových kategorií je počet nákaz v důsledku očkování minimální, avšak také mírně roste.









Z druhého grafu vyplývá, že nárůst nákaz je naprosto ovlivňován tím, kdo byl a kdo nebyl očkován:





- Hongkong zakázal lety z Británie a zabrání komukoliv, kdo v Británii strávil dvě hodiny, nasednout do letadla.



- Řecko plánuje posílit míru vakcinace tím, že každému mladému člověku, který se nechá očkovat, dá 150 euro. Premiér Kyrikos Mitsotakis to charakterizoval jako "dar vděčnosti" mladým lidem.



- Od pondělka nebudou muset Italové venku nosit roušky, jen v uzavřených místnostech, v obchodech, v restauracích a v dopravě.



- Rusko proočkovalo první dávkou 23 milionů lidí a prý tam stoupá poptávka po očkování. V Moskvě a v Petrohradě jsou nová ohniska nákazy.



- Některé oblasti v Austrálii zavádějí místní lockdowny, protože země zápolí s variantou delta.





