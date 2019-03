Co s bývalými voliči, kteří volí ANO

12. 3. 2019 / Boris Cvek

Zajímá mne, jak ještě v tu demokracii věřit a jak ji prosadit. Máme mnohem více možností než před rokem 1989, to se mi zdá naprosto nepochybné. Když řekneme, že nežijeme v demokracii, že média už neplní svou funkci atd., tak to je v zásadě bezvýchodná situace. Co pak zbývá? Disent jako za normalizace, snaha o nějakou právní intervenci ze strany EU? Nevím. A vlastně ani nevěřím, že demokracie je založena na přehledném fungování médií a politiků, je naopak založena především na politickém umění, jak si poradit v dané neideální, reálné situaci.

Podívejme se na Slovensko. Podle mne stejné složení občanů, jaké je na Slovensku dnes, by v případě rozdrobenosti a rozhádanosti kandidátů, kteří stojí proti Ficovi, mohlo vést ke zvolení nějakého extrémisty, klidně i Kotleby, do funkce prezidenta Slovenské republiky. A zřejmě by to i „odpovídalo“ stavu slovenské demokracie. Po vraždě novináře Kuciaka se hněv lidu mohl snadno přelít extremistickým směrem ve smyslu „Dzurinda a Fico jsou jedna banda, dotace z Unie nám tu dělají mafii“.

Místo toho je dnes hlavní favoritkou paní Čaputová, která ještě před pár měsíci byla outsiderem. Velmi jí pomohl pan Mistrík, jenž věcně vyhodnotil průzkumy preferencí a odstoupil. Naštěstí byl Mistrík jasně proevropský kandidát, ale klidně by se mohl protificovský tábor zlomit na tom, že nemá jednotný postoj k EU (a to je asi jeden z důvodů, proč na Slovensku není silná středopravá stranická opozice proti Ficovi – a stejně tak v Česku je pravice rozdělena mimo jiné právě podél této osy).

Pokud jde o naše Hnutí Ano, jeho voliči dnes jsou především bývalými voliči ČSSD. ČSSD jako vládní strana, která posluhuje Babišovi, je zpátky zjevně nezíská. Je otázka, co by tyto voliče mohlo dostat k nějakému jiného politickému subjektu – a k jakému vlastně. Opravdu tito voliči chtějí na prvním místě nějakou identitu a bezpečí před uprchlíky? Nebo spíše nemají koho volit než Ano? Piráti přetáhli na svou stranu zejména bývalé voliče TOP 09 a v současnosti k nim podle průzkumu ze včerejších Otázek V. Moravce přecházejí voliči ODS. Jasně, ODS dělá slušnou práci pro naši demokracii tím, že připomíná přes nátěr Petra Fialy svou pravou identitu, své kořeny. Nicméně pokud jsou piráti takto voličsky ukotveni, velmi obtížně mohou ohrozit Babiše tím, že mu vezmou bývalé voliče ČSSD (kromě toho se může začít komplikovat vztah pirátů k Unii). Kam tito voliči mají jít?

V žádném případě nechci tvrdit, že to jsou voliči, kteří čekají na nějakou liberální nebo zelenou levici západního stylu. Ale ještě méně si myslím, že by je mohl oslovit xenofobní populismus, jaký předváděli Hašek a Škromach (oproti nim je Babiš moderní proevropský politik). To bylo fatální selhání ČSSD, že se vydala za Sobotkovy vlády touto cestou. Stejně jako bylo fatální selhání zelených, že se chtěli ucházet o českého levicového voliče, který naprostou většinou zelená témata nemá rád. Co s těmito bývalými levicovými voliči, kteří dnes volí ANO? Kdo vezme Babišovi tyto voliče, ten ho dostane na kolena a možná i z politiky.

Nemyslím si, že to je nemožné kvůli tomu, že Babiš má média, ekonomickou moc atd., tím méně si to myslím, že to vlastně dosud nikdo nezkusil. Veřejné mínění a politické priority jsou naprosto rtuťovité povahy, mohou se měnit, záleží na tom, jak se podaří udělat veřejná agenda. Chovanec vsadil na boj s Unií kvůli uprchlíkům a zbraním. Tohle se lidem vtloukalo do hlavy, zejména právě těm levicovým voličům. Babiš naopak stavěl na boji proti korupci, efektivním vybírání daní, státu jako firmě atd. Kam mají jít voliči, kteří utekli od ČSSD k Babišovi a přestávají pomalu věřit Babišovým pohádkám?