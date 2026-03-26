Náuboženské války! Zase??
26. 3. 2026 / Milan Kohout
Milí přátelé,
Nikdy jsem nečekal, že budeme znovu vtaženi do náboženských válek.
Vypadalo to velmi nadějně, když jsme ve dvacátém století zlikvidovali většinu náboženství.
Ale zákeřně se vrátila zadními vrátky a nyní se znovu ujímají vlád.
Židovská a křesťanská náboženská idiocie nás tlačí do další světové války.
A samozřejmě islám rovněž silně oživil a představuje protichůdnou náboženskou idiocii.
Upřímně mě štve, že budoucnost vypadá jako nadcházející celosvětová apokalypsa postavená na ruinách jeruzalémského islámského chrámu, na jejíchž troskách plánují náboženští šílenci vystavět „třetí chrám".
Jak jsme mohli dopustit, aby to zašlo tak daleko?
Kde byli umělci, aby bili na poplach umělecké ateistické zvony? :
Místo toho vytvářeli své sobecké, identitami posedlé, marnotratné nepolitické dekorativní umění.
Brzy bude náš „vývoj" na Zemi vypadat jako na tomto (to není AI) obrázku – další vyhaslá „planeta světla" ve sluneční soustavě.
Na obrázku je meloun, který jsem koupil pro svou mladičkou dceru, jež se bude v budoucnu muset vypořádávat s náboženskými idioty všech možných značek a velikostí.
