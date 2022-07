Borish Johnson se drží své premiérské funkce jako klíště

7. 7. 2022

čas čtení 6 minut

Titulní strana čtvrtečního deníku Guardian: "Zoufalý premiér, který je úplně mimo, se snaží držet moci"

Boris Johnson se ve středu ocitl v bezprecedentní patové situaci s vlastním kabinetem. Navzdory naléhání svých ministrů odmítá odstoupit. Vyrazil na hodinu ministra Michaela Govea za to, že mu doporučil, aby odstoupil.



Zdálo se, že je Johnson odhodlán bojovat dál, přestože ho delegace čelných ministrů, včetně ministryně vnitra Priti Patelové a ministra dopravy Granta Shappse, osobně vyzvala k rezignaci.



Místo odstoupení Johnson reagoval tím, že Govea propustil z funkce ministra pro vyrovnávání životní úrovně. Gove totiž předtím Johnsonovi při osobním setkání řekl, že se domnívá, že jeho pozice je neudržitelná vzhledem k počtu poslanců, kteří se proti němu obrátili.



Po Goveově vyhazovu jej Johnsonovi spojenci údajně označili za "hada". Řekli, že Johnson nemá v plánu odstoupit. Zdroj z Downing Street uvedl: "Pan premiér chce zůstat a bojovat. Na výběr je buď léto chaosu a nestability, nebo nové partnerství v čele s Borisem Johnsonem, které se pohne kupředu a bude řešit krizi životních nákladů a růst ekonomiky."

Kritika se však nadále snáší na Johnsonovu hlavu.Řadový konzervativní poslanec Andrew Murrison, který v úterý rezignoval na funkci obchodního zmocněnce, napsal na Twitteru: "Situace se nyní vymyká kontrole. Absolutní povinností zbývajících ministrů v polorozpadlé vládě pana Johnsona je odejít. Nikdo, kdo učiní rozhodnutí zůstat, by neměl figurovat v nadcházejícím souboji o vedení strany."



Bob Neill, předseda parlamentního výboru pro spravedlnost, odpověděl: "Máte pravdu, Andrew. Naše země se stává terčem posměchu kvůli obsedantnímu sobectví jedné osoby."







Ministr dopravy Grant Shapps, který pro Johnsonovu kandidaturu na post lídra připravoval čísla, premiérovi podle všeho řekl, že nové hlasování o důvěře nemá šanci vyhrát.

Sam Freedman, bývalý Goveův poradce, řekl BBC, že je smutné vidět Johnsona, jak se snaží držet funkce jako klíště, a označil ho za "blouznivce".



Zdůraznil Johnsonovi, že musí odejít důstojněji a že by si měl stanovit vlastní harmonogram svého odchodu. Johnson s tím nesouhlasil.Jiný ministr z této skupiny potvrdil, že jim Johnson řekl, že nemá v úmyslu odstoupit, přestože jeho podpora během dne prudce klesala.Sajid Javid, který v úterý večer skončil ve funkci ministra zdravotnictví, využil svého rezignačního projevu v Dolní sněmovně k tomu, aby vyzval ostatní, aby ho následovali, a řekl: "Už toho bylo dost"."Problém začíná nahoře".Jeho prohlášení přišlo po interpelacích na premiéra v parlamentě, v nichž Johnson nasadil vzdorný tón, a to navzdory řadě rezignací, které pokračovaly po celý den.V jednu chvílve středu odpoledne rezignovalo hned pět ministrů najednou, včetně vycházející hvězdy toryů Kemi Badenochové a ministra Neila O'Briena."Je stále jasnější, že vláda nemůže fungovat vzhledem k problémům, které vyšly najevo, a způsobu, jakým se s nimi nakládá. V dobré víře vás musíme požádat, abyste pro dobro strany a země odstoupil," uvedli.Již dříve rezignoval mj. ministr pro děti a rodiny Will Quince, který si stěžoval na způsob, jakým byl vyslán do médií, aby obhajoval postup vlády v kauze Pincher. "Děkuji za za upřímnou omluvu ohledně informací, které jsem obdržel z premiérského úřadu před pondělním mediálním kolečkem a o kterých nyní víme, že byly nepřesné," uvedl ve svém rezignačním dopise.I v den plný nečekaných událostí byl jedním z nejzajímavějších prvků okamžik, kdy Johnson podle plánu předstoupil před parlamentní výbor složený z vysoce postavených poslanců, přičemž na začátku zasedání odpovídal na podrobné otázky týkající se mimo jiné Ukrajiny a obranné politiky.Jakmile byl Johnson dotázán na svou budoucnost, trval na tom, že existuje "spousta talentovných lidí", kteří by mohli obsadit uprázdněná ministerská místa, a zdálo se, že naznačil, že by se mohl pokusit vyhlásit předčasné volby, pokud by se ho kabinet pokusil sesadit. Tím vyhrožoval konzervativním poslancům, že je připraví o zaměstnání, protože v tuto chvíli Konzervativní strana ve volbách absolutně propadne. Řekl: "Historie nás učí, že nejlepším způsobem, jak se vyhnout zbytečným politickým nepokojům, je umožnit vládě, která má mandát, aby pokračovala a splnila svůj mandát," tvrdil.Mezitím řada poslanců, z nichž mnozí byli dříve věrnými stoupenci premiéra, dala najevo, že ho již nemohou podporovat.Konzervativní poslanec Lee Anderson prohlásil: "Nemohu se na sebe podívat do zrcadla a přijmout to."Výkonný orgán mocného parlamentního výboru 1922 zahájil nominace pro hlasování příští pondělí, které by mohlo otevřít cestu ke změně pravidel umožňující druhé hlasování o nedůvěře Johnsonovi již příští týden.Jen během interpelací v parlamentě vyzvali tři poslanci Johnsona, aby odešel. Birminghamský poslanec Gary Sambrook obvinil premiéra z bagatelizování chování Chrise Pinchera, když v úterý v čajovně Dolní sněmovny poslancům řekl, že jeho oběť byla opilá.Ve středu večer se objevila další údajná oběť Pincherova chování: místostarosta Tamworthu Daniel Cook. Řekl v televizi Channel 4, že v roce 2005 mu bývalý zástupce šéfa Konzervativní strany pro parlamentní disciplínu vzal do ruky genitálie a ptal se ho, zda nemá porno, což byl jeden ze dvou incidentů, které prý nyní nahlásil Konzervativní straně.Předseda labouristů Keir Starmer ve středu Johnsona napadl za to, že Pinchera chrání. Zbylé členy Johnsonova kabinetu označil jen za "útok lehké brigády".Johnson se za jmenování Pinchera omluvil s tím, že toho lituje, ale dále mylně tvrdil, že když se o Pincherově chování dozvěděl, okamžitě ho z vysoké strranické funkce odvolal - ve skutečnosti mu to trvalo den.Jeden býav lý konzervativni ministr varoval, že pokud se Johnson bude dál držet premiérské funkce, řada dalších krizí - v neposlední řadě i nová obvinění proti Pincherovi, který zůstává členem strany - ho v příštích měsícíchstáhne ke dnu. "Borisovi teď přichází takový přísun průserů, že i kdyby půl roku nedělal nic, stejně by skončil."