Jak italská televize šíří Putinovu propagandu

22. 4. 2022

čas čtení 5 minut





Tento týden zahájil Vladimir Putin novou ofenzivu na východní Ukrajině a prezident Volodymyr Zelenskij prohlásil, že jde o "rozhodující" bitvu o jeho zemi. Je-li však Donbas novou frontovou linií fyzické války, v západní Evropě se v současnosti odehrává rozhodující bitva informační války, píše Natalia Antelava z Coda Story.



Kombinace taktiky ruské informační války, přirozených limitů naší pozornosti a pochybné politiky technologických gigantů ze Silicon Valley změnila globální náladu ohledně ukrajinské války.



Nikde není tato změna tak zjevná a důsledná jako v Evropě.

Tento týden zahájil Vladimir Putin novou ofenzivu na východní Ukrajině a prezident Volodymyr Zelenskij prohlásil, že jde o "rozhodující" bitvu o jeho zemi. Je-li však Donbas novou frontovou linií fyzické války, v západní Evropě se v současnosti odehrává rozhodující bitva informační války,Kombinace taktiky ruské informační války, přirozených limitů naší pozornosti a pochybné politiky technologických gigantů ze Silicon Valley změnila globální náladu ohledně ukrajinské války.Nikde není tato změna tak zjevná a důsledná jako v Evropě.



Před víkendovým druhým kolem francouzských voleb Marine Le Penová, kandidátka krajní pravice a dlouholetá obdivovatelka Vladimira Putina, v průzkumech zmenšila náskok Emmanuela Macrona a slíbila, že v případě svého vítězství bude jednat s Ruskem. To by podle ní zabránilo Moskvě uzavřít užší spojenectví s Pekingem.



Zdánlivě geopolitický pragmatismus Le Penové je ve skutečnosti také volební. Průzkum z konce března ukázal, že více než polovina Francouzů - jak na levici, tak na pravici - věří alespoň jedné konspirační teorii Kremlu o válce.



Mezitím ruská propaganda, která se na začátku války zdála být značně oslabená, v Evropě znovu nabyla na síle. Vezměme si například mýtus, silně propagovaný francouzsky, španělsky a italsky mluvícími internetovými influencery, že Ukrajinci zabili vlastní lidi raketou Točka-U ze sovětské éry na nádraží ve městě Kramatorsk, místě jednoho z nejstrašnějších útoků, jakého jsme byli dosud svědky. Je těžké přiblížit původ tohoto mýtu, ale jeho nejvyšším šiřitelem byl mluvčí Kremlu Dmitrij Peskov, který tvrdil, že ruské síly rakety Točka-U nepoužívají. Peskovova lež vyvolala v online prostoru po celé Evropě vlnu proruských dezinformací. Značná část příspěvků, které tvrdily, že za masakr v Kramatorsku je odpovědná Ukrajina, byla ve francouzštině.



Krajně pravicoví politici, online influenceři a skupiny bojující proti očkování nejsou jediní, kdo v Evropě šíří kremelskou linii. Ze svého nového domova v Římě sleduje Alexandra Tyanová z Coda Story mainstreamovou italskou televizi a nemůže uvěřit, že se opravdu nevrátila do rodné Moskvy.







ITALSKÁ PROKREMELSKÁ MAINSTREAMOVÁ TELEVIZE

Alexandra Tyanová



"V Buče došlo k masakru, ale upřímně nedokážu říct, kdo to udělal," prohlásil host talk show, když se pustil do argumentace, že za masakrem v Buče ve skutečnosti stojí Ukrajinci.



Byl to druh argumentu, který pravidelně slýchávám v ruské státní televizi, ale tento zazněl z úst italského spisovatele a komentátora, který promlouval k téměř milionovému publiku pořadu Zona Bianca, politického diskusního pořadu v hlavním vysílacím čase v neděli večer na italském kanálu Rete4.



Alberto Fazolo strávil dva roky na východní Ukrajině po první ruské invazi v roce 2014. V letošním roce, kdy se válka zintenzivnila, se zintenzivnila i jeho vystoupení napříč italským rozhlasem a televizí, kde pravidelně argumentuje ruskou vládní linií. Fazolo je součástí mnohem většího trendu: italské televizní zpravodajství o válce je prošpikováno kremelskou propagandou.



Od kremelských poradců až po novináře státní televize, italské pořady v hlavním vysílacím čase pravidelně poskytují prostor hostům, kteří předkládají argumenty ve prospěch invaze nebo opakují argumentaci Kremlu.



Když v polovině března ruské rakety zaútočily na ukrajinskou jadernou elektrárnu, Marc Innaro, moskevský zpravodaj státní veřejnoprávní televize RAI, místo toho informoval "o požáru, který vypukl po sabotáži". Zdálo se, že cituje přímo z ruské státní agentury TASS.



Přibližně ve stejnou dobu pozval kanál Rete4 do dalšího ze svých večerních pořadů v hlavním vysílacím čase ideologa Kremlu Alexandra Dugina. Dugin využil příležitosti, aby plynulou italštinou vysvětlil, že Putinova invaze je ve skutečnosti "válkou hodnot, duchovní válkou".



Podle Hannah Robersové ze serveru Politico "v římském parlamentu existuje pevný blok pravičáků a levičáků, který důsledně vystupuje proti vyslání zbraní na Ukrajinu a proti vládním plánům na zvýšení vojenských výdajů, což vyvolává napětí ve vládní koalici premiéra Maria Draghiho". Odhadem každý třetí poslanec se nezúčastnil březnového projevu prezidenta Volodymyra Zelenského v italském parlamentu.



Rozšíření prokremelských narativů v italské televizi během této války také neúmyslně umlčuje ukrajinské hlasy ve stejných pořadech.



Olga Tokariuková, kyjevská novinářka na volné noze, bývala častým hostem italských talk show, ale po týdnech prožívání a dokumentování hrůz ruské invaze už jejich pozvání nepřijímá. Řekla mi, že se cítí "zmanipulovaná a využitá", když je v Itálii nucena do surrealistických debat o ruských lžích s hosty ve studiu.



"Tolik let jsem se snažila oslovit italskou veřejnost a mluvit s italskými médii o Ukrajině a vysvětlit, co se děje. Ale jsou to stále stejné dezinformace, stejné omyly, stejná vyprávění o Ukrajině, která se opakují stále dokola," řekla mi Olga po telefonu z Kyjeva.



"Nemohu uvěřit tomu, co jsem musela vysvětlovat v přímém přenosu v italské televizi," napsala na Twitteru ukrajinská novinářka Iryna Matvijšynová poté, co vystoupila v hlavním večerním vysílacím čase, během něhož měla debatovat o tom, zda jde v případě nezákonné ruské anexe Krymu o sebeurčení. Poukázala také na to, že neonacistické skupiny na Ukrajině mají mnohem méně příznivců než jejich protějšky v západní Evropě včetně Itálie.



"Ruská propaganda intoxikovala Evropu natolik, že nebude stačit zakázat RT," uzavřela Matvijšinová.

0