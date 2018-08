Islamofobní výroky Borise Johnsona vyvolaly v Británii fyzické útoky proti muslimkám

12. 8. 2018

Britské muslimské organizace požadují od premiérky Mayové, aby byl Boris Johnson za své výroky o muslimských ženách prý připomínajících "poštovní schránky" a "teroristy" podroben plnému disciplinárnímu řízení. Muslimská rada Británie konstatuje, že po vydání Johnsonova kontroverzního článku došlo k výraznému zvýšení fyzických útoků proti muslimkám, a nejen proti těm, kdo si zakrývají tvář závojem."Doufáme, že Konzervativní strana nedovolí rozmělnění tohoto vyšetřování. Nikomu nemůže být dovoleno, aby se beztrestně vyžíval na menšinách," konstatuje Rada.Organizace Tell Mama, financovaná britským státem, která monitoruje nenávistné trestné činy, konstatovala, že po vydání Johnsonova článku došlo už ke 14 fyzickým útokům proti muslimkám.Z USA Johnsonův útok proti muslimkám podpořil bývalý poradce Donalda Tumpa, ultrapravičák Steve Bannon. ZDE * * *Poté, co se minulý týden vyjádřil ve svém komentáři v deníku Daily Telegraph bývalý britský konzervativní ministr zahraničí Boris Johnson, že by sice nezakazoval nošení roušek na tváři v Británii, ale že mu ženy v nikábu připadají jako poštovní schránky či jako teroristi, došlo v Británii k abnormálnímu výskytu fyzických útoků proti muslimkám, zaznamenala britskou vládou financovaná organizace zaznamenávající nenávistné trestné činy "Tell Mama".

V týdnu před zveřejněním Johnsonových výroků u muslimkách se zastřenou tváří vypadajících jako "poštovní schránky a teroristé" nezaznamenala organizace Tell Mama žádné incidenty proti ženám v nikábu. Po zveřejnění jeho výroku bylo v následujících třech dnech v Londýně zaznamenáno 5 fyzických útoků proti ženám v nikábu. V den, kdy byly Johnsonovy výroky publikováno, došlo k dalším pěti incidentům proti ženám v hidžábu v Guildfordu, v Leicesteru a v Londýně. K dalším čtyřem fyzickým útokům proti ženám v hidžábu došlo v následujících dnech.Jedna oběť z West Midlands uvedla: "Johnsonovy nedávné výroky způsobily, že se nyní daleko více bojím, bojím se dokonce jít do práce nebo jít do města bez přítomnosti manžela nebo někoho, kdo by se mě zastal. S manželem uvažujeme, že se přestěhujeme do nějaké arabské země, kde bychom měli větší pocit bezpečí a nemuseli tolerovat šikanu."Iman Atta, ředitel organizace Tell Mama, konstatoval, že není překvapující, že Johnsonovy výroky motivovaly jednotlivce k trestným činům proti muslimským ženám:Výroky a politická prohlášení mají dopad. Boris Johnson je běloch ve výsadním postavení, který má takový přístup k moci, o jakém se většině příslušníků černošské menšiny či dalším etnickým menšinám může jen snít. Z tohoto výsadního postavení označuje ženy v burkách jako "poštovní schránky" a "teroristy". Jsou to ve společnosti nejmarginalizovanější jedinci, kteří nemohou najít zaměstnání a v některých případech nemají skoro žádnou volbu.V Británii neexistují žádné statistiky, kolik žen chodí v burkách, avšak v ostatních evropských zemích je to naprosté minimum. Usuzuje se, že v Británii je to obdobné. Před zákazem burek ve Francii zjistila francouzská tajná služba, že burky ve Francii nosí 367 žen, tedy 0,00058 procent obyvatelstva. Úřady nařídily francouzské tajné službě, aby hledala víc, a tak nakonec přišla s číslem 1900 žen v burkách. I to je jen 0,04 procenta muslimů ve Francii a méně než 0,003 procenta celého francouzského obyvatelstva.V Holandsku, zjistila veřejnoprávní televize, je počet žen chodících v burce, přibližně 100-500, což je 0,01-0,05 muslimské populace a méně než 0,003 celkového počtu obyvatel v Holandsku. V Rakousku nosí burku méně než 150 žen, to je 0,03 pro cent muslimské populacea a méně než 0,002 procent celkové rakouské populace. V Německu si 70 procent muslimek vlasy nezakrývá vůbec. V Německu žije 5 procent muslimů. https://inews.co.uk/opinion/comment/analysis-leadership-battle-looms-ever-closer-for-the-tories/Johnsonovy výroky vyvolaly rozkol v Konzervativní straně. Celá řada vysokých činitelů britské Konzervativní strany Johnsonovy výroky odsoudila. Například lord Cooper, bývalý poradce Davida Camerona, obvinil Borise Johnsona z "morální prázdnoty", "každodenního rasismu" a "flirtování s fašismem". Lord Cooper napsal:"Prohnilost Borise Johnson jde hlouběji než jeho každodenní rasismus a jeho zcela otevřený flirt s fašismem. Johnson podpoří doslova cokoliv, jen aby byl populární v dané chvíli u davu. Jeho kariéra je ságou morální prázdnoty a lží, je trapná, slabá a ubohá, je přesným opakem síly."Johnsonovi se však dostalo za jeho výroky obrovské vlny podpory na stránkách dopisů od čtenářů deníku Daily Telegraph, což dokazuje, jak hluboko do fašismu poklesl tento list a určitá část britské veřejnosti. "Poslanec pro 17. století" Jacob Rees-Mogg napsal v Daily Telegraphu, že vedení Konzervativní strany se kritikou Johnsona za jeho islamofobní výroky snaží uspořádat proti němu "monstrproces", protože mu "závidí jeho popularitu".V sobotu však přišla další ostrá kritika islamofobních výroků Borise Johnsona od Muslimské rady Británie. Ta poukázala na to, že podpora pro Johnsona od konzervativních poslanců a dalších lidí "vrhla světlo na podbřišek islamofobie" v Konzervativní straně.Vedení Konzervativní strany se obává, že tímto incidentem přijde stoprocentně o volební podoru britských muslimů. Konzervativce v Británii už vůbec nevolí mladí lidé, jejich podpora přichází drtivou většinou jen od anglických důchodců.Podrobnosti v angličtině ZDE